El Día de Acción de Gracias se celebra este jueves 26 de noviembre de 2026 y quienes todavía tienen pendientes para la cena en Florida deberán organizarse con anticipación: Publix mantendrá cerrados todos sus supermercados y farmacias durante el feriado, así que no te confíes. Si te falta algún ingrediente para preparar el pavo, arroz con gandules, una bandeja de postres o aquello que prometiste llevar a la reunión familiar, resuélvelo antes de esa fecha. La compañía confirmó la suspensión de actividades en su sitio oficial, por lo que no será posible acudir a sus establecimientos para realizar compras de última hora ni recoger medicamentos recetados.

El anuncio abarca toda la cadena, incluidas sus sucursales de Miami, Orlando, Tampa y otras ciudades del estado. Para evitar un viaje innecesario, conviene revisar los horarios de atención antes de salir de casa. Y si eres cliente de este negocio y necesitas comprar algo el mismo jueves, lo mejor será que vayas pensando a dónde ir.

¿PUBLIX ESTARÁ ABIERTO DURANTE THANKSGIVING 2026?

No. Como se mencionó al inicio de esta nota, los establecimientos de Publix en Florida permanecerán cerrados durante toda la jornada del jueves 26 de noviembre, con motivo de Thanksgiving. La medida también comprende las farmacias. Si necesitas alimentos, bebidas o alguna receta pendiente, tendrás que adelantar esas gestiones o buscar otra alternativa que confirme atención durante el feriado.

Ninguna tienda de Publix en Florida abrirá durante el feriado por el Día de Acción de Gracias (Foto: AFP)

¿CÓMO CONSULTAR EL HORARIO DE TU SUCURSAL EN FLORIDA?

Busca el establecimiento en el sitio oficial de Publix y verifica su dirección. La ficha correspondiente permite identificar los datos de contacto para consultar la atención prevista alrededor del feriado.

Por ejemplo, la ubicación de Miami Lakes, situada en 15000 Miami Lakes Drive East, dispone de apartados separados para el supermercado y la farmacia. Esa distinción resulta útil si tu visita depende de un servicio específico.

Antes de salir, sigue estos pasos:

Localiza la tienda a la que piensas acudir. Confirma que la dirección sea correcta. Revisa los avisos sobre fechas especiales. Llama al área correspondiente si necesitas aclarar alguna información.

Evita tomar como referencia lo publicado para otro local. Una consulta directa te permitirá organizar el recorrido con mayor certeza.

La atención en Public vuelve a la normalidad el día viernes 27 de noviembre (Foto: AFP) / SETH HERALD

¿PUBLIX PHARMACY ABRIRÁ DURANTE THANKSGIVING?

No. Publix Pharmacy también suspenderá la atención el jueves 26 de noviembre, según el comunicado de la compañía.

Si tienes medicamentos pendientes de recoger, coordina esa gestión antes del feriado. Comprueba por separado la disponibilidad del servicio farmacéutico, sin dar por hecho que coincide con el funcionamiento del supermercado.