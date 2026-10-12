Entrar a Publix por leche, pan y café, y terminar con varios productos adicionales en el carrito, plantea una duda al llegar a pagar: ¿todavía se puede usar la caja rápida? Para los clientes de Florida, la respuesta ya no depende del antiguo límite de 10 artículos. La cadena eliminó esa restricción en sus carriles exprés, una modificación que afecta tanto a quien pasa después del trabajo como a quienes buscan ingredientes para preparar la cena. Así, cuando la lista crece sobre la marcha porque faltaba arroz, frijoles o algo para la lonchera de los niños, superar la cantidad establecida deja de ser una razón para descartar esa fila.

La compañía explicó que busca reducir los tiempos de espera y dar a sus empleados mayor flexibilidad para organizar la atención. Sin embargo, la información publicada no detalla cómo se gestionará el servicio cuando coincidan compras pequeñas y carritos llenos.

Las cadenas de Publix tomaron una nueva decisión con la finalidad de satisfacer a más clientes (Foto: AFP)

¿QUÉ CAMBIA EN LAS CAJAS RÁPIDAS DE PUBLIX?

Durante años, el letrero de “10 artículos o menos” distinguió los carriles exprés de las opciones regulares. Esa regla reservaba el espacio para quienes llevaban pocos productos y querían completar su visita sin esperar detrás de una compra grande.

Ahora, el número deja de ser la condición que determina el acceso. Lindsey Willis, responsable de relaciones con los medios de Publix para el sur y el centro de Florida, confirmó la decisión al Miami Herald y señaló que la prioridad será ofrecer un servicio eficiente.

“En lugar de adherirnos a un límite específico de artículos, nuestro enfoque está en reducir los tiempos de espera y garantizar que los clientes puedan ser atendidos de la manera más eficiente posible”, declaró la portavoz, según el periódico.

En la práctica, llevar 11 o 12 productos ya no excluye al comprador por superar el máximo anterior. Local 10 informó que quienes excedan esa cantidad podrán utilizar estos carriles como otra alternativa al momento de pagar.

Esto no garantiza una atención inmediata. Eliminar la restricción permite mayor flexibilidad, mientras que acortar las esperas sigue siendo el objetivo anunciado, no un resultado demostrado en los reportes consultados.

¿DESDE CUÁNDO SE CONOCE LA MEDIDA Y DÓNDE COMENZÓ?

El Miami Herald informó sobre la eliminación del límite el 13 de agosto de 2026. Nueve días después, Local 10 explicó que Publix había probado la iniciativa en supermercados de Miami antes de extenderla al conjunto de la cadena.

Los reportes no precisaron una fecha única de entrada en vigor para todos los establecimientos. Por ello, corresponde diferenciar el momento en que se difundió la noticia del inicio de su aplicación en cada sucursal.

Tampoco se trata de una disposición exclusiva de Florida. Aunque las pruebas comenzaron en Miami, Local 10 describió su implementación como un ajuste para toda la empresa.

Estos son los puntos principales:

El máximo de 10 artículos dejó de ser la condición para acceder a las cajas exprés.

La iniciativa se probó primero en Miami antes de extenderse al resto de la cadena.

El propósito anunciado es facilitar la organización de las filas y reducir las esperas.

Las estaciones de autopago continúan como alternativa en los establecimientos que ofrecen ese servicio.

¿QUÉ DEBEN SABER LOS CLIENTES ANTES DE ESCOGER DÓNDE PAGAR?

La diferencia puede notarse en una visita cotidiana: pasar por ingredientes para el arroz con frijoles, recoger bebidas para una reunión familiar o añadir algo que faltaba en casa. Si la compra supera por poco el máximo anterior, ya no será necesario descartar el carril exprés únicamente por ese motivo.

Aun así, conviene distinguir entre tener otra opción y asegurar una salida más rápida. La nueva política amplía el acceso, pero los reportes consultados no incluyen mediciones que permitan comparar la duración de las esperas antes y después del ajuste.

Aspecto Regla anterior Cambio informado Cantidad de productos El carril estaba señalado para 10 artículos o menos. Se elimina ese límite fijo. Compra de 11 o 12 unidades Superaba el máximo indicado. Ya no queda excluida únicamente por el número. Organización del servicio El volumen de la compra definía el acceso a la caja exprés. Publix busca dar mayor flexibilidad al personal para gestionar las filas. Tiempo de espera La atención estaba orientada a quienes llevaban pocos productos. Acortar la demora sigue siendo el objetivo, aunque no se han presentado resultados medidos en las fuentes consultadas.

LO QUE TODAVÍA NO SE HA ACLARADO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO

El Miami Herald señaló que la portavoz no explicó cómo operarían estos espacios sin un máximo de productos ni si los cajeros podrían dirigir a otra fila a quienes llevaran compras grandes. Ese punto quedó pendiente en la información difundida.

Cuando publicó su reporte en agosto, el periódico también indicó que algunas tiendas conservaban los letreros con la restricción anterior. Esa observación corresponde a aquel momento y no permite afirmar que la señalización siga igual actualmente.

Por ahora, el cambio confirmado es concreto: superar los 10 artículos ya no impide utilizar la caja rápida. Falta precisar cómo organizará cada establecimiento la atención cuando coincidan clientes con pocos productos y otros que lleven el carrito lleno.