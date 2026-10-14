La recuperación de las comunidades afectadas por el huracán Isaías en Florida también depende de la llegada de visitantes y del movimiento económico que generan durante sus viajes. En el noroeste del estado, donde las playas y las actividades al aire libre son parte esencial de la oferta turística, las autoridades anunciaron una nueva inversión para impulsar las visitas y respaldar a los negocios locales después del paso de la tormenta.

El gobernador Ron DeSantis anunció una inversión de US$1 millón a través de VISIT FLORIDA, la organización oficial de promoción turística del estado, para reactivar una campaña de marketing de las playas del noroeste de Florida. Los fondos serán entregados al Northwest Florida Tourism Council, entidad que representa a ocho condados de la costa del golfo de México, con el objetivo de contribuir a la recuperación económica de la región.

¿Cómo ayudará Florida a los negocios locales tras el huracán Isaías?

Según la oficina del gobernador de Florida, la inversión permitirá reanudar la campaña de promoción turística Northwest Florida Beaches, que busca atraer visitantes a la región y respaldar a las empresas que dependen de la actividad turística. La iniciativa pondrá énfasis en las playas, las actividades recreativas al aire libre y las experiencias que ofrece el noroeste de Florida.

De acuerdo con el anuncio del gobierno estatal, la campaña se centrará especialmente en atraer viajeros durante el otoño y el invierno, con prioridad para quienes puedan llegar por carretera desde mercados cercanos. La estrategia también brindará apoyo adicional a los condados que resultaron más afectados por el huracán Isaías.

Los recursos provendrán del presupuesto de recuperación ante crisis de VISIT FLORIDA, una partida reservada para apoyar a la industria turística estatal después de huracanes y otros desastres.

Vista del tejado dañado de un centro comercial tras tocar tierra el huracán Isaías en Destin, Florida, el 10 de octubre de 2026 | Crédito: EFE/EPA/Dan Anderson

¿Por qué Ron DeSantis destinó US$1 millón al turismo del noroeste de Florida?

El gobierno estatal destacó los resultados de una iniciativa anterior de promoción turística desarrollada por VISIT FLORIDA y el Northwest Florida Tourism Council, con financiación parcial de Triumph Gulf Coast, Inc.

Según las cifras difundidas por las autoridades, la campaña contribuyó a atraer más de 2 millones de visitantes adicionales entre 2024 y 2025. Estas visitas generaron US$327 millones en gastos adicionales de los turistas y respaldaron cerca de 3.000 empleos.

El programa también registró un impacto económico significativo: por cada dólar invertido, generó US$35,74 en gastos directos de los visitantes y US$58,95 en impacto económico total.

“Esta inversión proviene de un presupuesto dedicado a la recuperación ante desastres, reservado para ayudar a la industria turística de Florida”, señaló DeSantis al anunciar los nuevos recursos. El gobernador también destacó los resultados económicos obtenidos con la campaña anterior.

Por su parte, Bryan Griffin, presidente y director ejecutivo de VISIT FLORIDA, indicó que la promoción es fundamental para las comunidades que están listas para recibir nuevamente a los turistas después de una tormenta. También resaltó la importancia de mantener financiada la campaña para contribuir a la recuperación del Panhandle.

Daños causados ​​por el huracán Isaías en una gasolinera de Gulf Breeze, Florida, el 10 de octubre de 2026. | Foto de RONALDO SCHEMIDT / AFP / RONALDO SCHEMIDT

¿Qué lugares y actividades promoverá la campaña turística?

La campaña Northwest Florida Beaches destacará los atractivos naturales y las experiencias turísticas de la región, con una estrategia enfocada en recuperar el flujo de visitantes durante los próximos meses.

Inversión anunciada US$1 millón Entidad que aporta los fondos VISIT FLORIDA Organización receptora Northwest Florida Tourism Council Zona beneficiada Noroeste de Florida, en la costa del golfo de México Principales atractivos Playas, actividades al aire libre y experiencias turísticas Temporada prioritaria Otoño e invierno Objetivo Atraer visitantes, impulsar el gasto turístico y respaldar a los negocios locales

VISIT FLORIDA coordinará con los responsables locales de turismo para poner en marcha la campaña. La iniciativa busca aprovechar la demanda de viajes por carretera y dar mayor visibilidad a los destinos que necesitan recuperar su actividad después del huracán.

Matt Algarin, director de Turismo del condado de Walton y presidente del Northwest Florida Tourism Council, agradeció el respaldo del gobernador y de VISIT FLORIDA. El funcionario señaló que las comunidades de la región trabajan para recuperarse y volver a recibir a los viajeros.

¿Dónde consultar información turística del noroeste de Florida?

Los viajeros interesados en conocer las playas, las actividades y los eventos de la región pueden consultar el sitio oficial Northwest Florida Beaches. También pueden seguir la cuenta @northwest_florida_beaches en Instagram para encontrar novedades sobre experiencias y actividades durante el otoño.

La campaña forma parte de los esfuerzos para recuperar la actividad turística tras el huracán Isaías y contribuir al movimiento económico de las comunidades del Panhandle.