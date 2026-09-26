La nueva ley de placas especiales de Florida entrará en vigor el 1 de octubre de 2026 y traerá cambios que interesan a miles de conductores, especialmente en zonas como Miami-Dade, Broward y Palm Beach, donde es común ver matrículas que representan escuelas, universidades, equipos, organizaciones benéficas o causas comunitarias. La medida, identificada como CS/SB 246 y aprobada por el gobernador Ron DeSantis el 10 de abril, no obliga a nadie a reemplazar la placa regular de su vehículo. Sin embargo, autoriza nuevos diseños, endurece la supervisión financiera de las entidades beneficiarias y establece nuevas condiciones para administrar el dinero recaudado mediante las llamadas specialty license plates.

Estas placas forman parte del paisaje diario en las autopistas y calles de Florida. Desde la I-95 en Miami hasta la Florida Turnpike, muchos propietarios optan por un diseño que refleje su vínculo con una universidad, una escuela secundaria, una institución militar, una causa social o una organización local. Para buena parte de la comunidad hispana, el atractivo también está relacionado con el respaldo a programas educativos, becas estudiantiles y actividades juveniles.

¿QUÉ CAMBIA CON LA NUEVA LEY DE PLACAS DE FLORIDA?

El principal ajuste está relacionado con las organizaciones que reciben autorización para contar con una matrícula especial. A partir de octubre, esas entidades deberán entregar información financiera al Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles, conocido como DHSMV.

Además del diseño propuesto, cada grupo tendrá que presentar una proyección financiera para los siguientes cinco años. El documento deberá explicar cuánto dinero espera obtener, cómo planea utilizar esos recursos, cuáles serán sus costos administrativos y si parte de las tarifas anuales será destinada a terceros.

La documentación deberá ser entregada, como máximo, 60 días después de que entre en vigor la ley que apruebe una nueva placa. Si la institución no cumple con ese requisito, el diseño podrá ser desautorizado.

Nuevo requisito Qué establece la ley Diseño de la placa Debe presentarse ante el DHSMV Proyección financiera Debe abarcar cinco años Ingresos y gastos Deben figurar en el documento Costos administrativos Deben ser identificados Terceros beneficiarios Deben ser informados Plazo de entrega Máximo 60 días después de la entrada en vigor de la norma Incumplimiento La autorización puede ser revocada

El DHSMV también deberá preparar un reporte anual sobre las proyecciones recibidas y sobre las organizaciones cuyos ingresos hayan sido retenidos por incumplimientos.

ESTAS SON LAS NUEVAS PLACAS AUTORIZADAS

La ley ordena al DHSMV desarrollar ocho nuevas placas especiales. Algunas tienen una conexión directa con el sur de Florida y podrían despertar interés entre residentes de Miami, Hialeah, Doral, Kendall y otras comunidades del condado Miami-Dade.

Las opciones autorizadas son:

Ultimate Fighting Championship (UFC).

Miami Northwestern Alumni Association.

Christopher Columbus High School.

United States Naval Academy.

United States Military Academy.

Miami Dade College.

Florida Film Legacy.

St. Petersburg College.

Además, la norma contempla una matrícula Endless Summer para motocicletas. El diseño deberá incluir la palabra “Florida” en la parte superior y “Endless Summer” en la parte inferior.

Para determinar si esta opción cumple con el mínimo de ventas requerido para mantenerse activa, el estado sumará las unidades emitidas para automóviles y motocicletas. La referencia puede resultar familiar para quienes viven cerca de la costa, disfrutan de las playas del estado o asocian a Florida con su clima cálido durante gran parte del año.

Esta iniciativa aprobada por Ron DeSantis tiene como propósito destinar los fondos a una fundación. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / UFC / Facebook)

¿QUIÉNES PODRÁN SOLICITAR UNA NUEVA PLACA?

La entrada en vigor de la legislación no significa que todos los diseños estarán disponibles para solicitarlos desde el 1 de octubre. La norma permite su creación, pero el DHSMV todavía debe completar los procesos administrativos, aprobar los artes finales y habilitar cada alternativa para los conductores.

En otras palabras, nadie deberá cambiar la matrícula regular de su carro por obligación. Estas alternativas serán voluntarias y dependerán de que el departamento estatal anuncie oficialmente su disponibilidad.

También es importante aclarar la situación de la placa de la Fraternal Order of Police, conocida como FOP. La versión final de la ley mantiene el requisito de presentar una carta notariada de la Florida State Lodge of the Fraternal Order of Police.

Ese documento debe certificar que el solicitante es miembro activo de la organización o familiar de una persona afiliada. Por ello, la CS/SB 246 no abre la compra de esa placa a todos los conductores de Florida.

El cambio relacionado con la FOP está vinculado al destino de los ingresos generados por las tarifas anuales. Los fondos serán entregados a la Florida State Lodge Fraternal Order of Police Memorial Foundation, Inc.

¿A DÓNDE IRÁ EL DINERO?

Los recursos generados por estas placas especiales tendrán usos definidos en la legislación. Para muchos conductores, este aspecto puede influir en la decisión de escoger un diseño, ya que una parte de la tarifa anual se dirige a programas educativos, becas, organizaciones sin fines de lucro y servicios para veteranos.

Placa especial Destino de los ingresos Miami Northwestern Alumni Association Programas académicos, actividades deportivas y becas por necesidad para estudiantes de Miami Northwestern Senior High School, además de apoyo al Performing and Visual Arts Center Christopher Columbus High School Programas académicos, actividades deportivas y becas por necesidad para alumnos de la institución UFC Entidades benéficas sin fines de lucro de Florida, hospitales infantiles, apoyo para primeros respondedores, militares y programas de mentoría juvenil United States Naval Academy Organizaciones de Florida que brindan apoyo a veteranos y sus familias United States Military Academy Florida Veterans Legal Helpline Miami Dade College Becas administradas a través de la Miami Dade College Foundation Florida Film Legacy Feature Florida Partnerships, Inc. St. Petersburg College Becas, iniciativas de éxito estudiantil, tecnologías emergentes y programas de desarrollo laboral

Las entidades beneficiarias podrán destinar una parte limitada de los recursos a tareas de promoción, mercadeo o administración del programa, siempre que la ley autorice esos gastos.

En el caso de St. Petersburg College, la distribución establece que 40% de los fondos deberá ir a becas y 50% a programas de éxito estudiantil, tecnología emergente y preparación laboral.

Para familias hispanas de Florida, las opciones relacionadas con Miami Dade College, Christopher Columbus High School y Miami Northwestern Alumni Association pueden resultar especialmente relevantes. La recaudación ayudará a financiar ayudas económicas, actividades educativas y oportunidades para jóvenes.

Ron DeSantis aprobó este proyecto el pasado 10 de abril (Foto: AFP)

MÁS CONTROL SOBRE LOS FONDOS

La nueva legislación limita la forma en que las organizaciones podrán manejar el dinero obtenido por las placas especiales. Las tarifas anuales y los intereses generados solo podrán ser distribuidos a corporaciones sin fines de lucro que cumplan con los requisitos vigentes en Florida.

Los recursos no podrán utilizarse en actividades comerciales ni con fines de lucro. Tampoco podrán destinarse a gastos generales, salvo en los casos expresamente permitidos por la normativa.

Asimismo, los montos deberán ser invertidos dentro del estado, con algunas excepciones previstas para iniciativas relacionadas con las Fuerzas Armadas y veteranos.

Si una entidad no sigue las acciones correctivas ordenadas por el DHSMV, la entrega de ingresos podrá ser suspendida. Si la Legislatura no determina posteriormente qué hacer con esos recursos, la autorización podría ser revocada y el dinero pendiente sería transferido al Highway Safety Operating Trust Fund.

¿DESDE CUÁNDO APLICAN LOS CAMBIOS?

La fecha clave es el 1 de octubre de 2026. Desde entonces comenzarán a regir las nuevas reglas para las placas especiales, aunque cada diseño necesitará completar su proceso de desarrollo antes de poder ser solicitado.

Los conductores que quieran una de las nuevas opciones deberán esperar los anuncios oficiales del DHSMV y de la oficina del tax collector de su condado. Esto será especialmente importante para quienes estén interesados en las placas de Miami Dade College, Christopher Columbus High School, la UFC o las alternativas relacionadas con veteranos.

La ley no exige que los residentes cambien la matrícula de su vehículo. El propósito de la norma es ampliar el catálogo de placas especiales, mejorar la fiscalización de las organizaciones beneficiarias y establecer mayores controles sobre el uso de los fondos recaudados.