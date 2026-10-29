El gobernador Ron DeSantis anunció una inversión de US$100 millones para mejorar la calidad del agua y reforzar el abastecimiento en Florida. Los fondos financiarán decenas de proyectos que incluyen la restauración de manantiales, mejoras en el saneamiento y el desarrollo de fuentes alternativas de suministro. Cabe precisar que no se trata de una entrega directa de dinero a los residentes, sino de obras y programas que buscan reducir la contaminación y proteger los recursos hídricos. A continuación, te explicamos en qué consiste la medida y cómo podría beneficiar a las comunidades.

Qué proyectos recibirán financiamiento y cómo buscan mejorar la calidad del agua y reforzar el abastecimiento en el estado (Foto: Chandan Khanna / AFP

FLORIDA DESTINA US$100 MILLONES A MEJORAR LA CALIDAD Y EL SUMINISTRO DE AGUA

La medida anunciada por DeSantis, el 28 de octubre de 2026, consiste en destinar US$100 millones a 45 proyectos para mejorar la calidad del agua y ampliar las fuentes de abastecimiento de Florida. El dinero se divide en dos partes iguales: US$50 millones para restaurar manantiales y US$50 millones para desarrollar suministros alternativos de agua, publica la Oficina Ejecutiva del Gobernador.

“Estas inversiones estratégicas consolidarán el progreso que hemos logrado en la protección de nuestros recursos naturales y la mejora de la calidad del agua en las comunidades de Florida, para que podamos dejarle este estado a Dios en mejores condiciones de las que lo encontramos”, declaró DeSantis.

En la siguiente tabla, te detallamos cómo se distribuirán los US$100 millones:

Programa Fondos y proyectos Objetivo Restauración de manantiales US$50 millones para 23 proyectos Reducir la contaminación y proteger la calidad y el caudal del agua mediante mejoras del saneamiento y otras intervenciones. Suministro alternativo de agua US$50 millones para 22 proyectos Reducir la dependencia de fuentes tradicionales de agua dulce mediante reutilización, recarga de acuíferos y conservación.

¿QUÉ IMPLICA LA MEDIDA?

1. Reducir la contaminación que llega a los manantiales

Una parte de las inversiones financiará mejoras en sistemas de aguas residuales, ampliaciones del alcantarillado y modernización de sistemas sépticos. Según la oficina del gobernador, los 23 proyectos permitirían reducir en conjunto más de 55,000 libras de nitrógeno al año. Se trata de un resultado previsto, no de una reducción ya conseguida con estas nuevas asignaciones.

Entre los proyectos anunciados están:

Condado de Citrus: US$3 millones para convertir propiedades con sistemas sépticos al alcantarillado y mejorar la reducción de nitrógeno, en beneficio de las áreas de Chassahowitzka-Homosassa Springs, Kings Bay y Crystal River Springs.

US$3 millones para convertir propiedades con sistemas sépticos al alcantarillado y mejorar la reducción de nitrógeno, en beneficio de las áreas de Chassahowitzka-Homosassa Springs, Kings Bay y Crystal River Springs. Ciudad de DeLand: US$3 millones para una estación de bombeo regional y la extensión del alcantarillado, con capacidad para futuras conexiones de viviendas, en beneficio de la cuenca de Volusia Blue Spring.

US$3 millones para una estación de bombeo regional y la extensión del alcantarillado, con capacidad para futuras conexiones de viviendas, en beneficio de la cuenca de Volusia Blue Spring. Condado de Volusia: US$4 millones para un programa de incentivos que ayude a propietarios a mejorar sistemas sépticos convencionales e incorporar mecanismos de reducción de nitrógeno, en beneficio de DeLeon Spring.

2. Ampliar el abastecimiento sin depender tanto del agua dulce tradicional

Los otros 22 proyectos buscan diversificar el suministro. El estado calcula que contribuirán a disponer de más de 60 millones de galones de agua por día cuando estén operativos. La cifra no significa que toda esa capacidad estará disponible de inmediato ni que se trate exclusivamente de agua potable nueva: la cartera incluye reutilización de agua y otras medidas que reducen la demanda sobre las fuentes tradicionales.

Las principales asignaciones incluyen:

US$12.6 millones para siete comunidades del condado de Polk, que incorporarán agua salobre a sus fuentes de suministro en coordinación con Polk Regional Water Cooperative.

US$10 millones para Tampa Bay Water, destinados a ampliar la capacidad de tratamiento de agua superficial en 12.5 millones de galones diarios.

US$19.1 millones para seis proyectos de agua reutilizada, incluidos trabajos en Fort Myers y Apopka, que permitirán sustituir parte del uso de agua potable.