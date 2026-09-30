El 1 de octubre de 2026 llega con cambios legales que pueden tocar asuntos cotidianos para quienes viven en Florida: desde placas especiales que podrían comenzar a verse en Miami, Hialeah, Doral o Fort Lauderdale, hasta reglas para transportistas, propietarios, inquilinos, usuarios de servicios del Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV) y residentes de Broward County. No se trata de un paquete que obligue a todos a realizar un trámite ese día, pero sí de 12 normas que combinan transporte, vivienda, seguridad pública, registros estatales, bienestar animal y asuntos de alcance local. Para la comunidad hispana, acostumbrada a resolver gestiones de carro, licencia o renta en inglés, conocer el alcance de cada medida puede evitar confusiones y ayudar a buscar información oficial a tiempo.

Las disposiciones fueron aprobadas durante la sesión legislativa de Florida de 2026 y tienen efectos distintos. Algunas rigen en todo el estado; otras se dirigen a sectores específicos, como transportistas, personas bajo determinadas condiciones de libertad previa al juicio o individuos clasificados legalmente como career offenders. Dos, en cambio, se limitan a condados concretos: una corresponde a Broward County y otra a Indian River County.

La clave no está en memorizar el número de cada proyecto, sino en identificar qué cambia desde octubre y si esa modificación se relaciona con la vida diaria de cada residente.

LAS 12 LEYES QUE COMIENZAN A REGIR EN FLORIDA

Ley Tema Qué cambia SB 246 Placas especiales Autoriza nuevos diseños y actualiza requisitos vinculados con programas de placas. HB 397 Libertad previa al juicio Crea un delito específico por incumplir intencionalmente ciertas órdenes de no contacto en casos de delitos violentos. HB 429 Pandillas Modifica los criterios para determinar la pertenencia a una pandilla criminal. SB 432 Sustancias intoxicantes Restringe operaciones con óxido nitroso y crea el delito de tráfico de xilazina. SB 488 Transporte Actualiza reglas para transportistas, combustible, accidentes, vehículos, licencias y placas. SB 490 Registros públicos Amplía la protección de determinadas direcciones de correo electrónico recopiladas por el FLHSMV. HB 559 Bienestar animal Establece nuevas sanciones y un registro público para determinados condenados por crueldad animal. HB 1293 Viviendas Crea el delito de entrada fraudulenta a una vivienda y fija consecuencias en ciertos contratos de alquiler. SB 1332 Career offenders Refuerza obligaciones de registro y establece cambios en ciertos documentos de identidad. HB 1525 Actos lascivos Crea un delito relacionado con determinadas conductas sexuales realizadas mientras se observa a un menor de 16 años. HB 4039 Broward County Exige requisitos antes de una posible expansión del Monarch Hill Landfill. HB 4093 Indian River County Reestructura el Fellsmere Water Control District y modifica sus límites.

Para los conductores que siguen las novedades del FLHSMV, la SB 246, titulada Specialty License Plates, es una de las normas más visibles porque autoriza nuevas placas especiales.

La versión final contempla diseños vinculados con:

Ultimate Fighting Championship, o UFC.

Miami Northwestern Alumni Association.

Outsider.

St. Petersburg College.

First Responders Resiliency.

También actualiza disposiciones relacionadas con programas ya existentes. En el sur de Florida es frecuente encontrar placas universitarias, deportivas, militares o asociadas con organizaciones locales, por lo que este tipo de novedades suele despertar interés entre quienes buscan apoyar una causa o mostrar su vínculo con una institución.

La medida autoriza al FLHSMV a desarrollar las nuevas placas, por lo que su disponibilidad dependerá del proceso administrativo y de los requisitos aplicables a cada programa.

La SB 488, titulada Transportation, reúne varias actualizaciones que pueden interesar a personas que trabajan con vehículos comerciales, administran flotas, realizan entregas, transportan mercancía o conducen como parte de su empleo.

Entre otros puntos, la norma:

Sustituye el sistema de registro por uno de licencias para determinados transportistas.

Modifica períodos de presentación y fechas de vencimiento de ciertas declaraciones vinculadas con el impuesto sobre el uso de combustible.

Eleva de $500 a $2,000 el monto aparente de daños materiales que obliga a notificar un accidente a las autoridades.

Define el concepto de licencia de conducir o tarjeta de identificación REAL ID.

Aclara casos en los que un marco o borde decorativo de placa no estará prohibido.

Establece nuevas sanciones relacionadas con documentos y permisos del impuesto sobre combustibles.

Para quienes manejan diariamente por la Palmetto Expressway, la I-95, la Florida Turnpike, la I-4 o las carreteras de Broward y Palm Beach por motivos laborales, uno de los aspectos más prácticos es conocer qué hacer después de un choque con daños materiales. El nuevo umbral no elimina la necesidad de actuar con prudencia ni de intercambiar información; modifica el monto a partir del cual la legislación exige notificar el incidente a las autoridades, en los casos previstos.

La SB 490 modifica las reglas de registros públicos relacionadas con ciertas direcciones de correo electrónico recopiladas por el FLHSMV.

Antes, la protección se enfocaba principalmente en cuentas utilizadas para avisos de renovación. La nueva disposición amplía la exención para incluir direcciones reunidas con fines de notificaciones generales y algunas comunicaciones relacionadas con el registro de embarcaciones.

El texto también dispone aplicación retroactiva y contempla una futura revisión legislativa. Para residentes que reciben recordatorios sobre renovación de licencia, registro vehicular o documentos vinculados con una embarcación, el cambio se relaciona sobre todo con la privacidad de esa información ante solicitudes de registros públicos.

La HB 1293, Fraudulent Entry of Residential Dwellings, crea el delito de entrada fraudulenta a una vivienda residencial. La legislación se aplica cuando una persona entra y toma posesión de un inmueble mediante circunstancias expresamente previstas.

Entre los supuestos contemplados se encuentran:

Usar información falsa sobre la identidad.

Presentar documentos personales falsificados.

Utilizar registros financieros fraudulentos.

Suplantar a otra persona para obtener la posesión del inmueble.

La conducta se clasifica como un delito grave de tercer grado. Además, la entrada fraudulenta pasa a ser una causa de incumplimiento que puede permitir al propietario terminar un contrato de alquiler conforme al procedimiento establecido.

En estas situaciones, se fija un plazo de siete días después del aviso de terminación para abandonar la vivienda. Es importante distinguir los casos de ocupación obtenida mediante fraude de un conflicto ordinario entre arrendador e inquilino con un contrato válido. Una disputa civil por renta, reparaciones o renovación de contrato no se convierte automáticamente en un delito bajo esta norma.

La diferencia puede ser especialmente relevante en ciudades con mercados de alquiler competitivos, como Miami, Hialeah, Doral, Kissimmee u Orlando.

La HB 559, Animal Welfare, introduce cambios relacionados con delitos de crueldad animal.

Una de las novedades consiste en crear figuras penales cuando un adulto de 18 años o más provoca o convence a un menor para cometer determinadas conductas contra animales, o cuando realiza esos actos en presencia de un niño o adolescente. La medida también abarca situaciones vinculadas con peleas, cebamiento y actividades sexuales con animales.

Cuando un menor incurra en determinadas formas de maltrato, un tribunal podrá ordenar una evaluación psicológica y, si corresponde, asesoramiento o tratamiento. Además, el Florida Department of Law Enforcement deberá publicar en su sitio web información sobre personas condenadas por infracciones específicas de crueldad animal.

El tiempo durante el cual esos datos permanecerán publicados dependerá del tipo de condena y de las circunstancias previstas.

La HB 397, conocida como Victim Safety in Pretrial Release Act, crea un delito independiente para las personas que incumplan de manera intencional determinadas condiciones de libertad previa al juicio después de haber sido arrestadas por delitos violentos específicos.

Uno de los ejemplos más relevantes es violar una orden judicial de no contacto con la víctima. La primera infracción puede constituir un delito menor de primer grado; las violaciones posteriores pueden elevarse a delito grave de tercer grado.

El texto también permite que un agente realice un arresto sin orden judicial cuando exista causa probable para considerar que hubo una infracción intencional. Tras la detención, la persona deberá permanecer bajo custodia hasta su primera comparecencia ante un juez.

La HB 429 modifica la definición legal de quién puede ser considerado integrante de una pandilla criminal e incorpora el concepto de gang-related language.

La legislación permite considerar, dentro de los criterios correspondientes:

Declaraciones escritas o digitales sobre pertenencia a una pandilla.

Identificaciones realizadas por integrantes de una organización.

Determinadas relaciones con miembros conocidos.

Comunicaciones que indiquen afiliación.

Publicaciones en redes sociales, según las circunstancias previstas.

El cambio no implica que toda interacción en internet o toda amistad determine por sí sola la pertenencia a una pandilla. Lo que hace es ampliar los factores que pueden ser evaluados dentro de la definición legal aplicable.

La SB 432, Intoxicating Substances, conocida como Meg’s Law, incorpora restricciones relacionadas con el óxido nitroso y crea el delito de tráfico de xilazina.

Desde octubre, determinados distribuidores de productos de tabaco o nicotina, así como sus empleados y agentes, no podrán poseer, vender, entregar o proporcionar óxido nitroso desde establecimientos autorizados, salvo las excepciones establecidas.

La legislación incluye una excepción para ciertos productos veterinarios aprobados por la U.S. Food and Drug Administration. También fija fechas particulares para algunas disposiciones, por lo que no todos los apartados necesariamente comenzarán a aplicarse de la misma forma el 1 de octubre.

La SB 1332 modifica las obligaciones de registro para determinadas personas clasificadas legalmente como career offenders.

La normativa acerca algunos de esos requisitos a los que ya existen para delincuentes sexuales y depredadores sexuales. Por ejemplo, una persona incluida en esta categoría deberá realizar el registro inicial de manera presencial ante la oficina del sheriff dentro de las 48 horas posteriores a su liberación o al establecimiento de una residencia.

Además, ciertos individuos deberán obtener una licencia de conducir o tarjeta de identificación con una marca específica y acudir al FLHSMV dentro de los plazos fijados. Incumplir algunas obligaciones de registro o reporte puede constituir un delito grave de tercer grado.

La HB 1525, Lewd or Lascivious Acts, crea un delito grave de tercer grado relacionado con la exposición intencional de órganos sexuales o la realización de determinados actos sexuales mientras se observa a un menor de 16 años, cuando exista el propósito de obtener excitación o gratificación sexual.

La disposición abarca conductas que no requieren contacto físico con el menor y contempla excepciones específicas, entre ellas la lactancia y la desnudez en un espacio destinado para ese propósito.

También elimina la sección 800.02 de los estatutos de Florida, relacionada con los llamados actos “unnatural and lascivious”.

La HB 4039 tiene un alcance local y se aplica específicamente a Broward County. El texto define el Monarch Hill Landfill y exige un estudio de viabilidad, además de una audiencia pública, antes de que el condado pueda emitir o aprobar determinadas solicitudes, cambios de zonificación, permisos u órdenes de desarrollo que permitan una expansión física.

La ley no autoriza por sí misma una ampliación del vertedero. Su función es fijar pasos que deberán cumplirse antes de que un proyecto de ese tipo pueda avanzar.

Para residentes de Broward, en especial quienes siguen debates sobre manejo de residuos, desarrollo urbano y calidad de vida en comunidades cercanas al sitio, la medida tiene un efecto local. Para el resto de Florida, no crea una obligación directa.

La HB 4093 se enfoca en Indian River County. La norma establece que el Fellsmere Water Control District será un distrito dependiente del condado y que la Board of County Commissioners of Indian River County funcionará como su junta de gobierno.

Además, cambia los límites del distrito e incorpora disposiciones sobre mantenimiento y uso de determinados canales. El área administrada se reduce de 34,441 acres a 14,090 acres.

Aunque su efecto se limita a esa zona, la disposición muestra que las leyes aprobadas durante la sesión no solo incluyen cambios penales o de transporte. También pueden reorganizar servicios públicos, infraestructura y administración territorial en comunidades específicas.

¿A QUIÉNES CONVIENE PRESTAR ATENCIÓN?

Si usted es... Revise principalmente Por qué Conductor o propietario de un vehículo SB 246 y SB 488 Hay cambios en placas especiales, marcos, accidentes y normas de transporte. Transportista o dueño de una flota SB 488 Modifica licencias, combustible, impuestos, accidentes y requisitos para transportistas. Propietario o administrador de una vivienda HB 1293 Crea consecuencias penales para la entrada y ocupación obtenida mediante fraude. Inquilino HB 1293 Establece efectos específicos cuando la ocupación fue conseguida con información o documentos falsos. Persona que utiliza servicios del FLHSMV SB 490 Amplía la protección de determinadas direcciones de correo electrónico. Dueño de mascotas HB 559 Introduce nuevas disposiciones penales y medidas relacionadas con crueldad animal. Residente de Broward County HB 4039 Impone requisitos antes de una posible expansión del Monarch Hill Landfill. Residente de Indian River County HB 4093 Cambia la estructura del Fellsmere Water Control District. Persona clasificada legalmente como career offender SB 1332 Establece obligaciones de registro y cambios en documentos de identificación. Conductor profesional SB 488 Modifica normas sobre vehículos comerciales, combustible, accidentes y licencias.

¿QUÉ HACER ANTES DEL 1 DE OCTUBRE?

No todos los residentes de Florida tendrán que presentar documentos, visitar una oficina del FLHSMV o modificar algún trámite el 1 de octubre. Sin embargo, resulta conveniente confirmar si alguna de las medidas se relaciona con su situación personal, familiar o laboral.

Conductores y dueños de vehículos pueden revisar las actualizaciones del FLHSMV, sobre todo si usan placas especiales, manejan unidades comerciales o necesitan aclarar qué hacer después de un accidente.

Propietarios e inquilinos deben diferenciar los conflictos civiles de arrendamiento de los casos de ocupación obtenida mediante fraude contemplados por HB 1293.

Empresas de transporte y choferes profesionales deberían analizar con anticipación los ajustes de SB 488, en especial los vinculados con licencias, documentos, combustible y reportes.

Residentes de Broward County interesados en asuntos ambientales o manejo de residuos pueden seguir el proceso público ante cualquier propuesta de ampliación del Monarch Hill Landfill.

Cualquier persona con una obligación legal concreta debe consultar el texto oficial, la agencia estatal competente o un abogado autorizado para ejercer en Florida.

En definitiva, las leyes que entran en vigor el 1 de octubre de 2026 no afectan a todos los floridanos de la misma manera. Algunas pueden aparecer en gestiones frecuentes, como registrar un vehículo o reportar un choque; otras se aplican a situaciones penales muy específicas. Dos de las medidas se limitan a Broward e Indian River counties.

Para las familias hispanas de Florida, donde el carro, la renta y los trámites estatales son parte de la rutina —ya sea en Miami-Dade, Broward, Palm Beach, Orlando, Tampa o Jacksonville—, la recomendación más útil es identificar la norma relacionada con cada caso y acudir a fuentes oficiales antes de tomar una decisión legal o administrativa.