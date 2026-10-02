Desde este 1 de octubre de 2026, quienes vayan a registrar un automóvil en Florida —porque compraron un carro usado, se mudaron, harán una transferencia de título o acudirán al tax collector— deberán revisar con cuidado la documentación que llevarán. La nueva ley SB 488, firmada por el gobernador Ron DeSantis, cambió las reglas para las solicitudes individuales y estableció nuevas formas de identificación aceptadas. La medida puede impactar especialmente a parte de la comunidad inmigrante de diversas zonas del estado, donde el vehículo es fundamental para llegar al trabajo, llevar a los hijos a la escuela o cumplir con las actividades del día a día. Sin embargo, existe una precisión central: la norma no prohíbe de forma automática que los inmigrantes registren autos ni ordena retirar un vehículo por no tener REAL ID. Lo que establece son requisitos documentales concretos para completar determinados trámites.

La SB 488 entró en vigor el 1 de octubre de 2026. Además de modificar el registro vehicular, incluye disposiciones sobre accidentes de tránsito, placas, avisos electrónicos, permisos para transporte comercial, concesionarios, uso de combustible e instalaciones de comunicaciones en vías públicas.

¿QUÉ DOCUMENTOS EXIGE FLORIDA PARA REGISTRAR UN AUTO?

El cambio aparece en la sección 320.02 de los Estatutos de Florida. Cuando una persona física presenta una solicitud de registro, deberá entregar una prueba de domicilio que sea satisfactoria para el Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles, conocido como FLHSMV o DHSMV. También tendrá que mostrar una de estas tres opciones de identificación:

Opción Documento exigido 1 Licencia de conducir o tarjeta de identificación válida que cumpla con REAL ID, emitida por Florida u otro estado. 2 Pasaporte de Estados Unidos válido y vigente. 3 Pasaporte extranjero válido y vigente junto con un Formulario I-94 vigente.

La tercera posibilidad cobra relevancia para inmigrantes que residen en Florida. El pasaporte extranjero no aparece como suficiente por sí solo: debe ir acompañado por un Formulario I-94 vigente emitido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, conocida como CBP.

Por lo tanto, alguien sin licencia REAL ID todavía puede cumplir con la exigencia si posee un pasaporte estadounidense vigente. Quien tenga nacionalidad extranjera también puede realizar la gestión si lleva su pasaporte vigente y un I-94 válido.

¿QUÉ INMIGRANTES PODRÍAN ENFRENTAR PROBLEMAS?

La SB 488 no crea una categoría de inmigrantes a quienes se les prohíba registrar vehículos. Tampoco impone una restricción general basada únicamente en la situación migratoria de una persona.

La dificultad puede surgir para un solicitante que no logre presentar alguna de las tres alternativas que exige la ley, pues se prevé que un inmigrante indocumentado, por ejemplo, no cuente con los documentos ahora exigidos con la nueva norma. En ese escenario, la persona no cumpliría con la exigencia documental prevista para la solicitud.

No tener una REAL ID no equivale, por sí solo, a quedar impedido de registrar un auto. Esa diferencia es importante para la comunidad hispana de Florida. Por ejemplo, una persona sin esa credencial puede usar un pasaporte de Estados Unidos que esté vigente. En cambio, quien dependa de un pasaporte de otro país tendrá que confirmar que su I-94 siga activo antes de acudir a la oficina del recaudador de impuestos del condado.

Algunos inmigrantes podrían encontrar dificultades al momentos de registrar un auto en Florida (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

EL DOMICILIO TAMBIÉN CAMBIA

La legislación exige que el trámite incluya la dirección de residencia permanente del propietario en Florida o la ubicación de su negocio permanente dentro del estado. A eso se suma la obligación de entregar un comprobante de domicilio que sea aceptable para el departamento.

Este ajuste puede afectar a quienes viven temporalmente con familiares, acaban de mudarse o solían utilizar el domicilio de un amigo o pariente para completar sus gestiones.

La redacción anterior permitía una alternativa cuando alguien no tenía una residencia permanente que pudiera identificarse mediante una dirección. En esos casos, la solicitud podía incluir el nombre y domicilio de un familiar cercano o de un amigo residente en el estado. Esa posibilidad fue eliminada.

La norma no establece, dentro de esa disposición, un listado cerrado de comprobantes que deban ser aceptados. Indica únicamente que la evidencia presentada debe resultar satisfactoria para el FLHSMV. Por eso, es recomendable consultar los requisitos operativos antes de acudir a una oficina local.

EXCEPCIÓN PARA MILITARES ACTIVOS

Los integrantes en servicio activo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que sean residentes de Florida mantienen una excepción. Si el vehículo está registrado a su nombre, no tendrán que proporcionar una dirección de residencia permanente dentro del estado.

¿QUÉ OCURRE CON EL VEHÍCULO?

La SB 488 cambia los requisitos aplicables a quienes solicitan un registro. Sin embargo, el texto no establece que un automóvil sea confiscado, retirado a su dueño o perdido de manera automática cuando el propietario no pueda presentar los documentos requeridos.

Tampoco dispone que un carro ya registrado quede inválido solo porque su titular no posee REAL ID.

La modificación se concentra en solicitudes y operaciones que requieren cumplir con la sección 320.02. En términos prácticos, quienes vayan a inscribir un vehículo por primera vez, transferirlo o realizar una gestión vinculada al título deberán tener lista la documentación correspondiente.

MARCOS DE PLACAS: AHORA SE PERMITEN CON LÍMITES

La norma también aclara las reglas sobre marcos decorativos para placas, conocidos en inglés como license plate frames.

Desde el 1 de octubre, un borde decorativo no constituye una infracción por sí mismo, siempre que no cubra estos dos elementos:

El número o designación alfanumérica de la placa.

La calcomanía de registro o validación ubicada en la esquina superior derecha.

La prohibición continúa para objetos, recubrimientos, materiales, dispositivos u otros elementos que dificulten la lectura, visibilidad o identificación de los datos de la matrícula.

En otras palabras, un conductor puede usar un marco promocional de un concesionario, una universidad o su equipo favorito, pero no puede ocultar la información esencial.

EL REPORTE DE CHOQUES CAMBIA DE $500 A $2,000

La SB 488 modificó el monto que activa la obligación específica de avisar a las autoridades después de un accidente.

Antes, la regla se aplicaba cuando había daños aparentes de al menos $500 en un vehículo u otra propiedad. Ahora, el umbral sube a $2,000. El conductor debe notificar de inmediato por el medio más rápido disponible si una persona resultó lesionada, falleció o si los daños visibles alcanzan como mínimo esa cifra.

Lugar del choque Autoridad que debe recibir el aviso Dentro de una municipalidad Departamento de Policía local Fuera de una municipalidad Oficina del sheriff del condado o la estación u oficina más cercana de la Florida Highway Patrol

No cumplir con esa obligación constituye una infracción de tránsito no penal y no móvil.

El nuevo monto no significa que una persona pueda abandonar el lugar tras una colisión solo porque los desperfectos parezcan menores a $2,000. Si existen lesiones o una muerte, el aviso debe realizarse sin demora. También es importante proteger a las personas involucradas, intercambiar información y solicitar ayuda cuando haya dudas sobre el alcance del incidente.

CAMBIOS EN PLACAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

La legislación incorpora ajustes para matrículas de personas con discapacidades y de veteranos discapacitados.

Un veterano con una placa permanente de este tipo podrá conservar la designación alfanumérica única asignada cuando sea reemitida, renovada o transferida a otro vehículo de su propiedad, siempre que cumpla con las condiciones aplicables.

Además, quienes sean elegibles para una placa vinculada con un permiso permanente de estacionamiento para personas con discapacidad podrán pedir que lleve el símbolo internacional de usuario de silla de ruedas. En los casos correspondientes, también podrá incluir las letras “DV” para identificar a un veterano discapacitado.

Las solicitudes pueden presentarse ante el departamento o el tax collector. La oficina recaudadora queda autorizada para emitirlas de inmediato cuando se cumplan los criterios exigidos.

RESUMEN DE LOS CAMBIOS

Cambio Qué establece la SB 488 Identificación para registrar REAL ID válida, pasaporte estadounidense vigente o pasaporte extranjero vigente más I-94 vigente Domicilio Debe incluirse la residencia permanente en Florida o el lugar permanente de negocios Dirección de familiar o amigo Se elimina esa alternativa para solicitudes individuales REAL ID No es la única vía; existen otras dos opciones Marcos de placas Se permiten si no cubren el número ni la calcomanía de validación Accidentes El umbral de daños aparentes sube de $500 a $2,000 para la obligación específica de aviso Veteranos discapacitados Pueden conservar determinada designación alfanumérica de la placa Placas de discapacidad Pueden solicitarse ante el departamento o el tax collector y emitirse de inmediato Notificaciones Se amplía el uso del correo electrónico para comunicaciones específicas del departamento

El gobernador Ron DeSantisfirmó esta ley el pasado 21 de abril (Foto: AFP)

EL CORREO ELECTRÓNICO GANA PESO

La SB 488 amplía la utilización del correo electrónico para comunicaciones del Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles.

El organismo puede recopilar direcciones de email y emplearlas, en situaciones autorizadas, en reemplazo del correo postal. Esto abarca avisos de renovación y determinadas órdenes vinculadas con licencias, suspensiones, cancelaciones, revocaciones o descalificaciones.

Por ejemplo, una orden de cancelación, suspensión, revocación o descalificación puede ser enviada de forma electrónica cuando el conductor haya autorizado ese método. También se incorpora esa vía en solicitudes específicas de tarjetas de identificación y reemplazos de licencias o permisos.

Para quienes dependen del auto para trabajar, movilizarse por zonas extensas o cumplir obligaciones familiares, será cada vez más importante mantener actualizado el email asociado a sus registros estatales.

CAMBIOS PARA TRANSPORTISTAS COMERCIALES

La norma no se limita a los conductores particulares. Una parte amplia de la SB 488 está dirigida a motor carriers, empresas de transporte y vehículos comerciales sujetos al impuesto por uso de combustible.

Entre los principales ajustes, la legislación reemplaza el concepto de registro por el de licenciamiento de transportistas en determinadas disposiciones. Además, sustituye algunos dispositivos de identificación por calcomanías del impuesto al combustible. Los operadores deberán llevar una copia de su licencia en cada unidad o tenerla disponible de forma electrónica.

Desde el 1 de octubre de 2026, las renovaciones de calcomanías de impuesto al combustible deberán realizarse en línea mediante el sistema establecido por el departamento, salvo que exista una excepción autorizada. Las declaraciones sobre uso de combustible también deberán presentarse electrónicamente a partir de esa fecha, salvo autorización en contrario.

El incumplimiento puede traer consecuencias importantes. La ley contempla multas por pagos o declaraciones tardías y sanciones penales para determinadas faltas. Operar un vehículo comercial calificado sin la licencia, calcomanía o permiso temporal requerido puede representar una infracción separada por cada día o fracción de día en circulación.

OTRAS REGLAS PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE

La SB 488 también:

Exige conservar ciertos registros fiscales durante cuatro años.

Autoriza al departamento a revisar libros, documentos, equipos y archivos de determinados transportistas, distribuidores y vendedores de combustible.

Establece un procedimiento para destruir calcomanías y notificar al organismo cuando un operador deja de utilizar un vehículo cubierto.

Mantiene permisos temporales de uso de combustible por 10 días, con un costo de $45.

Fija una multa de $50 cuando un vehículo comercial opera sin la licencia requerida y permite su detención hasta demostrar cumplimiento.

Las multas por declaraciones o pagos vencidos pueden comenzar en $50 o en el 10% de los impuestos adeudados, según cuál sea mayor, y aumentar por cada período adicional de atraso dentro de los límites previstos.

FABRICANTES Y CONCESIONARIOS

Otro bloque de la SB 488 se enfoca en fabricantes, distribuidores, importadores y concesionarios de vehículos.

La legislación limita la distribución de ciertos modelos cuando un licenciatario entrega 1,000 o más unidades de una misma línea a distribuidores de Florida durante un período de 12 meses. En esas circunstancias, no podrá asignar más del 33.33% a un solo concesionario o a varios establecimientos que compartan propiedad o control, salvo las excepciones fijadas por la norma.

También se modifican reglas sobre sucesión, venta, transferencia y disposición de determinados contratos de franquicia. Estos cambios incluyen situaciones en las que un fabricante o licenciatario puede rechazar una operación y los procedimientos disponibles para el concesionario.

INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES

La SB 488 incluye disposiciones para proveedores de servicios de comunicaciones que instalan infraestructura en carreteras y derechos de vía públicos.

Los condados y municipios deberán tratar a esas compañías de manera no discriminatoria y competitivamente neutral. La ley, además, limita determinados requisitos y cobros locales relacionados con permisos para instalar o mantener infraestructura.

Entre otros puntos, restringe la posibilidad de exigir inventarios, mapas o datos de ubicación de ciertas instalaciones como requisito previo para registrar a un proveedor. También establece límites para depósitos en efectivo, cuentas de garantía y algunas exigencias de bonos financieros.

En el caso de pequeñas instalaciones inalámbricas, existen plazos para que las autoridades revisen las solicitudes. Por ejemplo, una entidad local debe informar dentro de 14 días si una petición está completa. Bajo condiciones específicas, un pedido completo puede considerarse aprobado si no hay una decisión dentro del período fijado.

¿QUÉ DEBEN RECORDAR LOS CONDUCTORES?

Si vas a registrar un vehículo en Florida, estos son los puntos más importantes desde el 1 de octubre de 2026:

Prepara una identificación aceptada: REAL ID válida, pasaporte estadounidense vigente o pasaporte extranjero vigente junto con un I-94 válido. Lleva una prueba de domicilio satisfactoria para el FLHSMV y verifica que corresponda a tu residencia permanente o a tu negocio permanente en el estado. No asumas que un pasaporte extranjero bastará por sí solo: la tercera alternativa exige también un I-94 vigente. Revisa cualquier marco decorativo de tu placa para asegurarte de que no cubra el número ni la calcomanía de validación.

La SB 488 abarca cambios en registros vehiculares, licencias, accidentes, placas, transporte comercial, combustible, comunicaciones y avisos del FLHSMV. Para conductores particulares, el punto más sensible será contar con la identificación correcta antes de iniciar un trámite.