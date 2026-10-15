Una ley firmada por el gobernador Ron DeSantis modificó los requisitos de las licencias de conducir y tarjetas de identificación para un grupo específico de residentes en Florida, sin obligar al resto de la población a reemplazar sus documentos. Desde el 1 de octubre de 2026, quienes estén clasificados legalmente como career offenders, o delincuentes habituales, deben cumplir nuevas exigencias, entre ellas incorporar una marca en la parte frontal de su credencial. El mes de cumpleaños determina cuándo corresponde presentarse para tramitar esa designación, aunque existen gestiones sujetas a plazos de apenas 48 horas. La distinción es importante para quienes buscan saber si les afecta la medida: no constituye una renovación general ni alcanza automáticamente a cualquiera con antecedentes penales.

La reforma, denominada Career Offender Registration, corresponde a la SB 1332 y quedó registrada como la disposición estatal 2026-151. Además del cambio en las credenciales, establece una comparecencia anual ante la oficina del sheriff y amplía los datos que deben reportar las personas comprendidas en este régimen.

Su implementación incluye una advertencia clave. El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés) informó que la inscripción no estaría disponible para imprimirse al inicio de la vigencia. Aun así, los afectados deben acudir durante el período correspondiente: si todavía resulta imposible incorporarla, recibirán una carta que acredita su visita y el documento actualizado llegará por correo cuando esté listo.

¿QUIÉNES DEBEN ACTUALIZAR SU LICENCIA DE CONDUCIR EN FLORIDA?

La obligación está dirigida a personas designadas por un tribunal estatal dentro de las categorías legales de career offenders. No comprende a todos los conductores ni a cualquier residente que tenga una condena penal.

El FDLE identifica cuatro clasificaciones:

Delincuentes habituales por delitos graves violentos (habitual violent felony offenders).

Criminales violentos de carrera (violent career criminals).

Delincuentes por tercera vez por delitos graves violentos (three-time violent felony offenders).

Reincidentes tras salir de prisión (prison releasee reoffenders).

Además de esa designación, deben cumplirse los criterios del régimen de registro. Entre ellos, la normativa contempla a quienes hayan sido liberados de una sanción impuesta en Florida a partir del 1 de julio de 2002. Cuando no exista una pena de ese tipo, el momento de la condena se considera la fecha de liberación para estos efectos.

Por eso, tener antecedentes no basta para determinar si alguien debe modificar su licencia. Lo decisivo es la clasificación judicial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en la legislación.

ES importante mantener actualizada tu licencia de conducir para evitar problemas con las autoridades de Florida (Foto: FLHSMV)

¿QUÉ MARCA DEBEN LLEVAR LA LICENCIA Y EL ID ESTATAL?

Las credenciales de las personas alcanzadas deben incluir la inscripción “775.261, F.S.” en la parte frontal. Ese número remite a la sección de los Estatutos de Florida que regula el registro de delincuentes habituales.

El requisito también comprende a quienes soliciten una tarjeta de identificación estatal en lugar de un permiso para conducir. Carecer de autorización para manejar no elimina esta obligación.

Aspecto Qué establece la normativa Personas alcanzadas Quienes estén designados legalmente como career offenders y sujetos a los requisitos aplicables de registro. Cambio en el documento Incorporar la marca “775.261, F.S.” en la parte frontal de la licencia o tarjeta de identificación. Cuándo presentarse Durante el mes de cumpleaños para obtener una credencial actualizada o renovada, salvo que ya se haya cumplido la exigencia. Dónde realizar el trámite Ante el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV). Excepción No hace falta solicitar otro documento únicamente por esta inscripción si el requisito ya se cumplió conforme a la ley. Si la marca todavía no está disponible La agencia entregará una carta de constancia y enviará la credencial por correo cuando esté lista, según el aviso del FDLE.

Conviene distinguir dos gestiones: acudir al FLHSMV para incorporar la designación y comparecer cada año ante el sheriff para volver a registrarse. Aunque ambas utilizan el mes de cumpleaños como referencia, cumplir una no sustituye la otra ni implica renovar anualmente la licencia.

¿QUÉ OCURRE SI LA NUEVA INSCRIPCIÓN TODAVÍA NO PUEDE IMPRIMIRSE?

La entrada en vigor de la disposición y la disponibilidad del documento actualizado no necesariamente coinciden. En su aviso a las personas registradas, el FDLE señaló que la designación no estaría lista para el 1 de octubre de 2026.

La instrucción oficial es acudir de todas maneras durante el mes de cumpleaños. Si en ese momento resulta imposible imprimir la marca, el FLHSMV debe proporcionar una carta que acredite la comparecencia. Posteriormente, la credencial llegará por correo.

Ese anuncio no permite concluir que la impresión continúe pendiente en todas las oficinas. Describe el procedimiento aplicable cuando la inscripción aún no esté disponible al realizar la visita.

¿QUÉ PLAZO TIENEN QUIENES DEBEN REGISTRARSE POR PRIMERA VEZ?

El registro inicial está sujeto a períodos más cortos y no depende del cumpleaños. La SB 1332 exige comparecer personalmente ante el sheriff dentro de las 48 horas posteriores a determinadas situaciones previstas en la normativa.

Entre ellas se encuentran:

Establecer una residencia permanente, temporal o transitoria en Florida.

Salir de la custodia, el control o la supervisión del Departamento de Correcciones, o de determinados establecimientos penitenciarios y centros de detención locales.

Recibir una condena que active esta obligación, cuando se cumplan las condiciones legales para registrarse en el condado correspondiente.

Después del reporte inicial, una persona que no esté encarcelada y viva en la comunidad debe acudir personalmente a una oficina del FLHSMV dentro de las siguientes 48 horas. Existe una excepción si previamente obtuvo o actualizó, conforme a la sección 944.608, una credencial que reúne los requisitos exigidos.

Durante esa visita, corresponde identificarse como alguien sujeto al régimen y presentar prueba de la inscripción previa. Quien cumpla las condiciones para conducir podrá solicitar o renovar su licencia; también existe la alternativa de tramitar un ID estatal. En ambos casos, deben abonarse los costos de emisión correspondientes.

¿QUÉ OTRAS OBLIGACIONES INCORPORA LA SB 1332?

La reforma no se limita a incorporar una marca. También establece exigencias para mantener actualizada la información del registro, con distintos lugares de atención según el trámite y la situación de supervisión del interesado.

Obligación Plazo o frecuencia Dónde se reporta Volver a registrarse Cada año, durante el mes de cumpleaños. Oficina del sheriff del condado donde la persona resida o se encuentre. Informar cambios en los vehículos comprendidos por la norma Dentro de las 48 horas posteriores a la modificación. Oficina del sheriff. Comunicar cambios de empleo, incluidos determinados ajustes en un negocio propio Dentro de las 48 horas posteriores a la modificación. Oficina del sheriff o Departamento de Correcciones, según la situación de supervisión. Actualizar los números telefónicos Dentro de las 48 horas posteriores al cambio. Oficina del sheriff o Departamento de Correcciones, según corresponda. Reportar cambios de nombre o residencia dentro de Florida Dentro de las 48 horas posteriores a la modificación, con reglas específicas para cada supuesto. FLHSMV; si resulta imposible actualizar la credencial dentro del plazo, corresponde informar al sheriff conforme a las instrucciones oficiales. Responder a correspondencia de verificación de domicilio Dentro de las tres semanas posteriores a la fecha indicada en la comunicación. Según las instrucciones de la autoridad que solicita la comprobación.

Este resumen reúne parte de las obligaciones explicadas por el FDLE, pero no reemplaza el listado completo de requisitos legales.

Asimismo, deben tenerse en cuenta estas disposiciones:

Documentación adicional: el registro inicial y la comparecencia anual incluyen datos del pasaporte, si el interesado dispone de uno, licencias profesionales y documentación migratoria cuando corresponda.

Viajes dentro del estado: establecer una residencia temporal en otro lugar de Florida puede activar un reporte específico.

Traslado fuera del territorio estatal: debe notificarse al sheriff al menos 48 horas antes de la salida. Cuando el viaje no se haya previsto con esa anticipación, corresponde avisar lo antes posible antes de partir.

Verificación de domicilio: las autoridades deben comprobar al menos una vez por año las direcciones de quienes no estén bajo el cuidado, custodia, control o supervisión del Departamento de Correcciones. Esa revisión no sustituye la comparecencia anual presencial.

La definición legal de los vehículos sujetos a reporte va más allá de un carro a nombre del interesado. Puede abarcar unidades alquiladas, aquellas en las que figure como conductor asegurado y ciertos automóviles de otras personas que permanezcan en su residencia habitual durante cinco o más días consecutivos.

DeSantis firmó la ley el pasado 16 de junio (Foto: AFP)

¿QUÉ CONSECUENCIAS PUEDE TENER EL INCUMPLIMIENTO?

La legislación establece consecuencias penales para distintas omisiones, entre ellas no registrarse, faltar a la comparecencia exigida o dejar de comunicar modificaciones obligatorias. Como regla general, las infracciones contempladas en la sección 775.261 pueden constituir delitos graves de tercer grado, aunque existen supuestos específicos con otras sanciones.

Además, cada incumplimiento relacionado con la inscripción o el reporte de datos puede considerarse una infracción independiente. Por tanto, varias omisiones no necesariamente se resolverán como un único delito.

¿DESDE CUÁNDO ESTÁ VIGENTE LA LEY FIRMADA POR DESANTIS?

Ron DeSantis aprobó la SB 1332 el 16 de junio de 2026. La medida quedó registrada como la disposición estatal 2026-151 y entró en vigor el 1 de octubre de ese año.

Desde entonces se aplican las nuevas exigencias de registro, notificación e identificación, de acuerdo con las circunstancias individuales. La eventual falta de disponibilidad de la marca impresa no elimina el deber de acudir durante el mes de cumpleaños, según el aviso del FDLE.

Quienes necesiten confirmar su clasificación o el trámite correspondiente pueden comunicarse con la oficina del sheriff de su condado. Las preguntas frecuentes del organismo estatal permiten consultar los requisitos generales, aunque no sustituyen la asesoría legal sobre obligaciones individuales