Los conductores de Florida tendrán más opciones para llevar en su carro una placa vinculada con su comunidad, la institución donde estudiaron o alguna causa que quieran respaldar. La ley firmada por el gobernador Ron DeSantis autoriza ocho diseños especiales, entre ellos los de Miami Dade College, Christopher Columbus High School y la organización de artes marciales mixtas UFC, además de una versión de Endless Summer para motocicletas. Quienes deseen mostrar su orgullo como exalumnos, contribuir a becas o apoyar programas dirigidos a veteranos encontrarán alternativas para hacerlo desde el vehículo que utilizan a diario. Sin embargo, antes de iniciar cualquier trámite, conviene tener presente una aclaración: la elección es voluntaria y la entrada en vigor de esta medida no implica disponibilidad inmediata de todas las opciones.

La norma es la CS/SB 246, aprobada por el gobernador el 10 de abril de 2026 y registrada como capítulo 2026-30 de las leyes estatales. Sus disposiciones comenzaron a regir el 1 de octubre. Además de ampliar el catálogo de matrículas, modifica los controles sobre el dinero recibido por las organizaciones beneficiarias.

¿QUÉ NUEVAS PLACAS ESPECIALES AUTORIZA LA LEY DE FLORIDA?

La legislación encarga al Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados, conocido como FLHSMV, desarrollar ocho modelos. Cada alternativa tendrá una entidad beneficiaria y condiciones específicas para distribuir los ingresos procedentes de su tarifa anual de uso.

Estas son las opciones contempladas en el texto definitivo:

Nueva placa especial Entidad que recibirá los ingresos Destino previsto de los fondos Ultimate Fighting Championship (UFC) UFC Foundation Apoyo a organizaciones benéficas de Florida, hospitales infantiles, primeros respondedores, militares y programas de mentoría juvenil, incluidos proyectos con agencias policiales locales. Miami Northwestern Alumni Association Miami Northwestern Alumni Association, Inc. Programas académicos, deportivos y becas según la necesidad económica para estudiantes de Miami Northwestern Senior High School y su centro de artes escénicas y visuales. Christopher Columbus High School Christopher Columbus High School, Inc. Actividades académicas, iniciativas deportivas y becas según la necesidad económica del alumnado. United States Naval Academy Jacksonville Chapter of the Naval Academy Alumni Association Subvenciones para organizaciones benéficas de Florida que apoyen directamente a veteranos y sus familias. United States Military Academy Bay Area Legal Services, Inc. Financiamiento de Florida Veterans Legal Helpline, la línea estatal de asistencia jurídica para exmilitares. Miami Dade College Miami Dade College Foundation, Inc. Becas estudiantiles. Florida Film Legacy Feature Florida Partnerships, Inc. Recursos para esta organización, que deberá presentar informes financieros anuales sobre su utilización. St. Petersburg College St. Petersburg College Foundation, Inc. El 40% se destinará a becas y el 50% a iniciativas de éxito estudiantil, tecnologías emergentes y preparación laboral. El 10% podrá emplearse en costos administrativos relacionados con promoción y mercadeo.

Fuente: sección 3 del texto definitivo de la CS/SB 246. Los destinos resumidos corresponden a las tarifas anuales de uso; varios diseños permiten reservar una parte de la recaudación para promoción o administración.

Para las familias que mantienen vínculos con estos centros educativos, la propuesta permite combinar el orgullo por su formación con una contribución económica. En el caso de Miami Dade College, el monto restante después de los gastos permitidos se destinará a becas. Las alternativas de Miami Northwestern y Christopher Columbus también respaldarán actividades académicas y deportivas.

Esta iniciativa impulsada por Ron DeSantis tiene como propósito destinar los fondos a una fundación. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / UFC / Facebook)

¿ES OBLIGATORIO CAMBIAR LA PLACA DEL CARRO?

No. La SB 246 no exige sustituir las matrículas actuales por alguno de los modelos autorizados. El FLHSMV explica que adquirir una opción especial es una decisión voluntaria, orientada a recaudar fondos para determinada causa.

También conviene distinguir entre un diseño institucional y una combinación personalizada de caracteres. El primero representa a una entidad, organización o iniciativa; la segunda permite elegir letras y números conforme a las reglas del departamento. Ambas modalidades pueden combinarse cuando corresponda.

Las nuevas alternativas pueden interesar a estos grupos:

Exalumnos, familiares y personas que quieran respaldar a Miami Northwestern, Christopher Columbus High School, Miami Dade College o St. Petersburg College.

Aficionados a UFC que deseen contribuir a las iniciativas benéficas previstas.

Residentes interesados en apoyar servicios para veteranos y sus familias mediante las opciones de las academias Naval y Militar.

Conductores que busquen colaborar con la organización beneficiaria de Florida Film Legacy.

Motociclistas que prefieran la versión de Endless Summer.

Esta relación describe posibles intereses del público, no requisitos adicionales de elegibilidad. La legislación no establece que los solicitantes deban haberse graduado en los centros mencionados.

¿DESDE CUÁNDO SE PODRÁN SOLICITAR LAS NUEVAS PLACAS EN FLORIDA?

La norma está vigente desde el 1 de octubre de 2026, aunque esa fecha no supone un lanzamiento simultáneo de todos los diseños. La autorización legal, la preventa y la emisión son etapas distintas.

Cuando corresponde ese procedimiento, las reglas estatales exigen registrar al menos 3,000 comprobantes o vouchers vendidos durante los 24 meses posteriores al inicio de la preventa antes de comenzar la fabricación. También existen otras condiciones que pueden afectar la entrega de nuevos modelos.

Antes de acudir a una oficina, conviene identificar en qué fase se encuentra la alternativa elegida:

Situación Qué significa para el conductor Autorizada por ley Cuenta con respaldo legal, pero eso no demuestra que pueda entregarse inmediatamente. En preventa Si el proceso está habilitado, permite adquirir un voucher. El comprador no recibe la matrícula en ese momento. Disponible para emisión Puede tramitarse conforme a los requisitos, las tarifas y la disponibilidad de la oficina.

Los interesados pueden verificar el estado del modelo con el departamento, la oficina del recaudador de impuestos de su condado —tax collector— o una agencia autorizada —tag agency—. Confirmar esa información antes de salir de casa ayuda a evitar desplazamientos innecesarios.

¿CUÁNTO COSTARÁ SOLICITAR UNA PLACA ESPECIAL?

El importe final no debe confundirse con la tarifa anual destinada a la organización beneficiaria. La gestión puede incluir cargos adicionales, mientras que los vouchers de preventa llevan costos de procesamiento y servicio. Los montos restantes se cobran cuando corresponde emitir la matrícula.

Antes de pagar, estas son las preguntas que conviene hacer:

¿El modelo ya se entrega o continúa en preventa?

¿Cuál es su tarifa anual de uso?

¿Qué cargos adicionales corresponden a mi trámite?

¿Cuáles son los documentos necesarios?

Si compro un voucher, ¿cuándo podré utilizarlo?

La SB 246 no establece un cobro obligatorio para todos los propietarios de vehículos. Quienes prefieran conservar su diseño actual no tienen que adquirir otro por esta disposición.

ENDLESS SUMMER TAMBIÉN TENDRÁ UNA VERSIÓN PARA MOTOCICLETAS

La medida amplía la opción Endless Summer a las motocicletas. Su diseño deberá llevar “Florida” en la parte superior y el nombre de la iniciativa abajo. La imagen aprobada por el FLHSMV se ubicará en el extremo izquierdo.

Los ingresos se destinarán a Surfing’s Evolution & Preservation Corporation. Después de recuperar los costos iniciales previstos, la entidad podrá utilizar hasta el 10% en promoción, mercadeo y ciertos gastos administrativos. El resto respaldará proyectos de surf, salvavidas, arrecifes artificiales y educación sobre seguridad en las playas, contaminación costera y ecología.

La legislación dispone, además, que las matrículas vigentes de ambas versiones se cuenten juntas para determinar si corresponde discontinuar esa alternativa por no alcanzar el mínimo exigido. Este cálculo considera las unidades válidas para automóviles y motos, no únicamente las compras recientes.

LA FRATERNAL ORDER OF POLICE TENDRÁ MENOS RESTRICCIONES DE ACCESO

Otro cambio afecta a la placa de la Fraternal Order of Police. Antes se exigía una carta notariada de la Florida State Lodge que acreditara la condición de miembro en regla o familiar de un integrante. La SB 246 elimina ese requisito específico y amplía las posibilidades de adquirirla.

La modificación también establece que los ingresos de la tarifa anual se entreguen a Florida State Lodge Fraternal Order of Police Memorial Foundation, Inc. Esta entidad sin fines de lucro deberá distribuirlos conforme a sus documentos constitutivos.

El texto definitivo suprime las disposiciones anteriores que fijaban porcentajes y usos concretos relacionados con el memorial policial. Por eso, aquellas restricciones ya no deben describirse como obligaciones vigentes bajo la nueva norma.

Ron DeSantis aprobó esta ley el pasado 10 de abril y entró en vigor en cotubre (Foto: Getty images)

¿QUÉ CONTROLES HABRÁ SOBRE EL DINERO RECAUDADO?

Además de ampliar el catálogo, la SB 246 incorpora exigencias para las organizaciones beneficiarias. Entre las principales disposiciones figuran las siguientes:

Proyección financiera a cinco años: deberá incluir estimaciones de ingresos y gastos, costos administrativos permitidos y una relación de terceros a los que se prevé transferir fondos.

Plazo de 60 días: se cuenta desde que el acto de aprobación se convierte en ley. No corresponde a un periodo para reemplazar matrículas.

Pérdida de autorización: si el departamento no recibe la documentación dentro del límite establecido, el diseño quedará desautorizado.

Informe anual: a más tardar el 31 de diciembre, el FLHSMV deberá comunicar al gobernador y a los líderes legislativos las proyecciones recibidas y datos sobre determinadas entidades con recursos retenidos.

Restricciones de distribución: las tarifas y sus intereses solo podrán entregarse o transferirse a quienes cumplan las condiciones legales.

Consecuencias por incumplimiento: no atender las recomendaciones y medidas correctivas podrá provocar la suspensión de desembolsos y, en los casos previstos, la desautorización correspondiente.

Estas obligaciones recaen sobre las entidades receptoras y la autoridad estatal, no sobre quienes conducen. Para el público, lo esencial es confirmar que la alternativa deseada pueda tramitarse y conocer el importe total antes de pagar.