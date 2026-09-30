En Florida, donde para muchas familias las mascotas forman parte de la vida diaria —desde los perros que acompañan caminatas por vecindarios de Miami-Dade hasta los gatos rescatados en Broward, Orlando, Tampa o Hialeah—, una nueva norma cambiará de forma importante las consecuencias por maltrato animal. A partir del 1 de octubre de 2026, comenzó a regir la HB 559, conocida como Animal Welfare, una legislación firmada por el gobernador Ron DeSantis que endurece determinadas sanciones penales, ordena medidas específicas cuando menores de edad están involucrados y amplía el registro público de personas vinculadas con ciertos delitos de crueldad contra animales. La medida puede interesar a propietarios de mascotas, rescatistas, veterinarias, refugios y organizaciones de protección animal en todo el estado.

La iniciativa fue aprobada sin votos en contra por la Cámara de Representantes y el Senado de Florida. Después fue presentada al gobernador el 11 de mayo, recibió su firma el 12 de mayo y quedó registrada como la ley estatal Chapter No. 2026-78.

Más allá del aumento de las multas, la HB 559 fortalece las funciones del Florida Department of Law Enforcement (FDLE). La agencia deberá publicar y mantener actualizada información sobre determinadas personas condenadas, o que hayan presentado una declaración de culpabilidad o nolo contendere, por infracciones relacionadas con el abuso animal.

¿QUÉ CAMBIA CON LA HB 559?

La disposición modifica varias secciones de los Florida Statutes vinculadas con actos de crueldad, peleas o cebamiento de animales, conductas sexuales con animales, sanciones civiles locales y la clasificación de ciertos delitos dentro del sistema penal estatal.

Medida Qué establece la HB 559 Crueldad animal agravada Mantiene la clasificación como delito grave de tercer grado y suma sanciones obligatorias en casos específicos. Tortura o tormento intencional Establece una multa mínima de US$2,500 y asesoramiento psicológico o programa de manejo de ira si el acto causa lesiones, mutilación o muerte. Segunda condena o posterior Impone una multa mínima de US$5,000 y al menos seis meses de prisión. Adultos que involucren a menores Crea un nuevo delito grave de tercer grado en determinadas circunstancias. Registro público El FDLE deberá publicar datos de personas condenadas por ciertos delitos de crueldad animal. Menores de edad El tribunal juvenil deberá ordenar una evaluación psicológica y, cuando corresponda, tratamiento o asesoramiento. Multas locales Aumentan los topes de sanciones civiles por infracciones relacionadas con control o crueldad animal.

PENAS MÁS DURAS POR CRUELDAD ANIMAL AGRAVADA

Uno de los cambios centrales está relacionado con los casos de crueldad animal agravada. En Florida, causar de forma intencional la muerte cruel de un animal o provocarle dolor o sufrimiento innecesario, excesivo o repetido puede constituir un delito grave de tercer grado.

La HB 559 conserva esa clasificación, aunque incorpora consecuencias adicionales en situaciones concretas. Si un tribunal determina que existió tortura o tormento consciente e intencional que lesionó, mutiló o causó la muerte del animal, la persona condenada deberá pagar una multa mínima de US$2,500. También tendrá que recibir asesoramiento psicológico o completar un programa de control de ira.

Las sanciones aumentan ante una segunda condena o cualquier fallo posterior por crueldad agravada. En ese escenario, la normativa exige un pago mínimo de US$5,000 y una pena de al menos seis meses de cárcel. La persona deberá cumplir el 100% de la sentencia fijada por el juez, sin libertad condicional, control de liberación ni otras alternativas de salida anticipada.

Para quienes conviven con perros, gatos u otras mascotas en el estado, el cambio tiene una lectura práctica: los casos graves o reiterados no podrán resolverse únicamente con una multa o con una penalidad reducida.

El estado de Florida aprobó una ley que endurecerá las penas y multas contra aquellos que cometan maltrato animal (Foto: Freepik)

REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS CONDENADAS

Uno de los aspectos con mayor impacto público es la ampliación de la base de datos de personas vinculadas con delitos de abuso animal que administra el FDLE.

La entidad estatal deberá publicar en su sitio web información que permita localizar a personas condenadas por las infracciones incluidas en la norma. El alcance también comprende a quienes hayan presentado una declaración de culpabilidad o nolo contendere, aun cuando no exista una adjudicación formal de culpabilidad.

La información que podrá aparecer en el registro incluye:

Nombre legal y todos los alias conocidos.

Fecha de nacimiento.

Raza.

Condado donde ocurrió el proceso.

Cargo o cargos relacionados con el caso.

Número de expediente.

Resultado o disposición judicial.

Marcas identificativas y tatuajes.

Fotografía tomada durante el proceso de registro al momento del ingreso.

La legislación también ordena a los secretarios de los tribunales y a los centros de detención de los condados entregar al FDLE los datos, registros e imágenes necesarios para mantener actualizada la plataforma.

Para residentes que adoptan una mascota, colaboran con refugios o participan en redes de rescate animal en el sur de Florida, esta herramienta podría facilitar la consulta de antecedentes vinculados con determinados actos de crueldad. Sin embargo, no reemplaza una verificación oficial adicional si se trata de procesos de adopción, denuncias o situaciones de emergencia.

¿CUÁNTO TIEMPO PERMANECERÁN LOS DATOS?

El período de publicación dependerá del tipo de condena y de si se trata de una primera infracción o de una reincidencia.

Situación Tiempo de publicación en el sitio del FDLE Primera condena por delito menor 3 años Primera condena por delito grave 5 años Segunda condena o posterior, por delito menor o grave 10 años

Los plazos se cuentan desde la fecha de la condena.

La norma contempla una vía para solicitar la eliminación de datos publicados. Si un fallo es revocado o el expediente penal queda sellado, la persona puede presentar una petición ante el FDLE con la documentación correspondiente. Tras recibir evidencia suficiente, la agencia deberá retirar la información de su página dentro de 30 días.

ADULTOS QUE INVOLUCREN A MENORES

La HB 559 crea un delito grave de tercer grado para los adultos de 18 años o más que provoquen o convenzan a un menor de edad de cometer ciertos actos de crueldad agravada.

La misma sanción puede aplicarse si un adulto realiza esas conductas en presencia de un menor. La disposición abarca, en determinados supuestos, maltrato severo, peleas o cebamiento de animales y actividades sexuales con animales.

En Florida, donde las autoridades y organizaciones comunitarias suelen advertir sobre la prevención de la violencia dentro del hogar y los entornos familiares, esta disposición incorpora un objetivo adicional: impedir que niños y adolescentes sean expuestos, utilizados o inducidos a participar en actos violentos contra mascotas u otros animales.

Estas conductas pueden ser castigadas como delitos graves de tercer grado, una categoría que en Florida puede implicar hasta cinco años de prisión y una multa de hasta US$5,000, según las circunstancias del caso y la sentencia que establezca el tribunal.

¿QUÉ OCURRE SI EL RESPONSABLE ES MENOR?

La ley establece un procedimiento específico para los menores que cometan los actos contemplados en esta normativa.

El tribunal juvenil deberá ordenar una evaluación psicológica. Si el profesional recomienda asesoramiento o tratamiento, el menor tendrá que cumplirlo durante el período que determine el juez.

En principio, el padre, la madre o el tutor legal deberá cubrir el costo. Cuando el menor se encuentre bajo tutela estatal, el gasto será responsabilidad del Estado. Sin embargo, si el tribunal determina que existe indigencia o una dificultad económica importante, podrá eximir el pago o reducirlo a una cantidad razonable.

La medida añade que, si el padre, madre o tutor se niega deliberadamente a cumplir con el tratamiento recomendado, el tribunal juvenil puede declararlo en desacato.

MULTAS LOCALES MÁS ALTAS

La HB 559 también eleva las multas civiles máximas que condados y municipios pueden aplicar mediante ordenanzas de control o crueldad animal.

Infracción Multa civil máxima Primera infracción US$2,500 Segunda infracción US$5,000 Tercera infracción o posterior US$7,500

La legislación mantiene la posibilidad de imponer una sanción inferior al máximo cuando una persona no impugne la citación correspondiente.

Esto puede tener efectos directos en jurisdicciones con servicios locales de control animal, como Miami-Dade County Animal Services, Broward County Animal Care, Orange County Animal Services y departamentos municipales que aplican ordenanzas propias dentro de los límites establecidos por la legislación estatal.

PELEAS Y CEBAMIENTO DE ANIMALES

La normativa también actualiza el Criminal Punishment Code de Florida para elevar la clasificación de determinadas conductas vinculadas con peleas o cebamiento de animales.

Entre las acciones alcanzadas se encuentran criar, entrenar, transportar, vender, poseer o utilizar animales para peleas o cebamiento; administrar propiedades destinadas a esas actividades; promoverlas; cobrar entradas; facilitarlas y apostar dinero en ellas.

Además, la HB 559 incorpora expresamente al sistema de clasificación penal las nuevas conductas relacionadas con adultos que involucren a menores en maltrato animal, peleas o determinadas actividades sexuales con animales.

Ron DeSantis aprobó esta ley el pasado 12 de mayo (Foto: AFP) / MANDEL NGAN

¿CUÁNDO ENTRÓ EN VIGOR?

La fecha que deben tener presente los residentes de Florida es el 1 de octubre de 2026. Ese día comenzó a aplicarse la HB 559, de acuerdo con la sección final del texto aprobado y el historial legislativo estatal.

Para las familias hispanas de Florida, donde perros, gatos y otras mascotas suelen ser parte del hogar, el cambio va más allá de multas más altas. La legislación amplía las consecuencias penales en casos graves, crea delitos cuando los menores son involucrados, exige evaluaciones psicológicas en ciertas situaciones juveniles y refuerza la información pública disponible sobre condenas por crueldad animal.