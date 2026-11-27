Si eres dueño de una casa en Florida, ya sea en Hialeah, Doral, Kendall, Kissimmee o Tampa, seguro conoces ese nudo en el estómago cuando llega el aviso de impuestos cada otoño. La factura se volvió una de las grandes preocupaciones de familias hispanas que además lidian con seguros más caros, cuotas del HOA y un costo de vida en ascenso y que se siente todos los meses cuando el dinero llega y se va en cuestión de horas o días. De ahí el peso que tuvo la Enmienda 3 en las urnas. Ron DeSantis la impulsó y los votantes la aprobaron el 3 de noviembre de 2026 con 61,98%, apenas sobre el 60% que exige la Constitución estatal.

La medida amplía la exención fiscal para la vivienda principal, arranca en 2027 y vuelve a crecer al año siguiente. Ahora bien, no borra la obligación de tributar ni favorece a todos por igual: habitar tu propio hogar es distinto a poseer un apartamento rentado o a pagar alquiler. Falta saber, además, cómo cubrirán condados y ciudades el dinero que dejarán de recibir. Repasemos lo esencial, sin tecnicismos ni letra chiquita.

El gobernador Ron DeSantis impulsó la Enmienda 3 en Florida (Foto: Getty Images)

¿EN QUÉ CONSISTE LA ENMIENDA 3 DE FLORIDA?

La Enmienda 3 reforma la Constitución estatal para ampliar el homestead exemption, una rebaja sobre el valor gravable de la casa donde reside el dueño de forma permanente.

Dicho en simple, un tramo del valor de tu vivienda deja de pesar al calcular ciertos tributos. El alivio sube por etapas: US$150.000 en 2027 y US$250.000 en 2028.

DeSantis defendió el cambio como vía para aligerar la presión fiscal sobre los propietarios. Para prosperar exigía al menos 60% de los votos, y consiguió cerca del 62%.

¿CUÁNTO PODRÍAS AHORRAR?

El ahorro depende del valor imponible de tu casa, de su ubicación y de las tasas que aplique el condado. La enmienda no suprime esos pagos, y cada hogar notará una rebaja distinta.

El aumento cubre los gravámenes ajenos a los distritos escolares. La exención escolar vigente se conserva, así que no significa que los primeros US$250.000 queden libres de toda carga.

Año Exención para impuestos que no son escolares 2026 Hasta US$50.000, según las reglas actuales 2027 Hasta US$150.000 2028 Hasta US$250.000 Desde 2029 El monto se ajustará según la inflación

Según cálculos de expertos inmobiliarios del sur del estado, el ahorro medio rondaría US$1.700 anuales en 2027 y US$2.700 en 2028. Son estimaciones aproximadas, no un cheque asegurado

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR LA NUEVA EXENCIÓN?

El beneficio apunta a quienes habitan su vivienda principal en Florida y cumplen los requisitos del homestead. No se activa solo para cualquier otra propiedad a su nombre.

Así queda cada caso:

Dueños con homestead vigente: podrán aprovechar el aumento mientras mantengan los requisitos.

podrán aprovechar el aumento mientras mantengan los requisitos. Solicitantes nuevos: tendrán que probar que el inmueble es su residencia permanente.

tendrán que probar que el inmueble es su residencia permanente. Recién llegados: quienes no vivían en Florida al 31 de diciembre de 2026 esperarán hasta su quinto año de elegibilidad para acceder a la exención ampliada.

quienes no vivían en Florida al 31 de diciembre de 2026 esperarán hasta su quinto año de elegibilidad para acceder a la exención ampliada. Inquilinos: no pueden reclamarla por lo que rentan, pues corresponde a quien posee el inmueble.

¿Y SI TIENES UNA SEGUNDA CASA O UNA PROPIEDAD EN ALQUILER?

La enmienda también toca el tope anual de incremento del valor tasado en propiedades que no son residencia principal. Hoy ronda el 10%, en términos generales. Con la nueva norma baja al 5% para los tributos no escolares.

Puede ayudar a quien posee una casa de renta, un apartamento de vacaciones o un local comercial, aunque por un camino distinto al del homestead.

Tipo de propiedad ¿Recibe la exención ampliada? ¿Qué beneficio contempla? Vivienda principal Sí, si cumple los requisitos Exención de hasta US$150.000 en 2027 y US$250.000 en 2028 para impuestos no escolares Segunda vivienda No Límite de aumento del valor tasado reducido al 5% para impuestos no escolares. Propiedad de alquiler No Límite de aumento del valor tasado reducido al 5% para impuestos no escolares. Inmueble comercial No Límite de aumento del valor tasado reducido al 5% para impuestos no escolares.

No confundas valor tasado con monto final. Que el límite descienda no implica que el recibo de un inmueble rentado o comercial solo pueda subir 5% anual. Lo que se frena es el avance de la tasación; la suma definitiva depende también de las tasas y de otros cargos.

Para quien alquila, el efecto sería indirecto. Si el arrendador enfrenta aumentos más moderados, sentiría menos presión para trasladárselos a la mensualidad. Aun así, nada asegura que las rentas bajen o se estabilicen, porque también influyen la oferta, la demanda y la decisión de cada dueño.

Los propietarios de viviendas en Florida son quienes podrán beneficiarse con la Enmienda 3 (Foto: Getty Images) / tifonimages

¿QUÉ SIGNIFICA PARA LOS PROPIETARIOS DE FLORIDA?

Para quienes cumplen los requisitos, la exención ampliada puede traducirse en un alivio anual notable desde 2027. A la vez, se reduce el tope de aumento para propiedades que no son residencia principal y se fijan nuevas condiciones sobre el destino de lo recaudado localmente.