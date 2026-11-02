Este 3 de noviembre, los habitantes de Florida participarán en el proceso electoral para conocer quién será el sucesor del actual gobernador Ron DeSantis . Tras permanecer cerca a 8 años bajo el mando del Ejecutivo estatal, el dirigente republicano tendrá que ceder su cargo debido a las restricciones institucionales. ¿Cuándo será su último día? Para conocer los detalles completos, sigue leyendo este artículo informativo.

En el 2018, DeSantis tuvo la intención de presentarse como candidato a gobernador por Florida. En esa época, contaba con el respaldo del actual presidente Donald Trump; fue así que consiguió los votos suficientes y, en enero de 2019, asumió dicho cargo.

Durante su mandato, ha promovido distintas leyes que lo han puesto en el ojo de la crítica. Entre las principales destacan el derecho a portar armas, la prohibición del aborto después de las seis semanas de gestación y, sobre todo, su lucha contra la inmigración ilegal.

Ron DeSantis solo ostentará el cargo de gobernador de Florida hasta el martes 5 de enero de 2027. (Crédito: AFP)

Cuándo finaliza el mandato de Ron DeSantis en Florida

El martes 5 de enero de 2027 sería la última fecha donde Ron DeSantis será mandatario del estado de Florida, tomando en cuenta lo que se estipula en el artículo IV, sección 5 de la Constitución de Florida .

Este artículo precisa que las autoridades electas —gobernador, vicegobernador y los miembros del gabinete— desempeñarán sus cargos desde el primer martes siguiente al primer lunes de enero del año posterior a las elecciones.

Con lo señalado, DeSantis se mantendrá como gobernador hasta la fecha indicada, pero eso sí, los legisladores elegidos en los comicios comenzarán a realizar sus funciones al día siguiente.

Este 3 de noviembre, los habitantes de Florida votarán para elegir al nuevo mandatario del estado. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

¿A qué hora estarán habilitadas las urnas en Florida?

De acuerdo a la información compartida por Telemundo 51 , los centros de votación en este estado abrirán sus puertas desde las 7 a.m. hasta las 7 p.m. En ese sentido, los habitantes contarán con 12 horas para asistir a su local de sufragio.

Eso sí, cuando acudas a votar te solicitarán una identificación válida donde se pueda apreciar tu fotografía y firma. En ese caso, puedes llevar los siguientes documentos a tu centro de votación:

Licencia de conducir de Florida.

Tarjeta de identificación de Florida.

Pasaporte de Estados Unidos.

Identificación militar.

Identificación estudiantil.

Tarjeta de débito o crédito.

Identificación de un centro de retiro.

Identificación de una asociación de vecinos.

Identificación de asistencia pública.

Tarjeta de identificación de salud para veteranos del Departamento de Asuntos de Veteranos.

Licencia de Florida para portar un arma oculta.

Determinadas identificaciones de empleados emitidas por entidades gubernamentales.