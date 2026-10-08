Ante la amenaza del huracán Isaias, varias ciudades y condados del norte de Florida habilitaron puntos gratuitos de distribución de arena y sacos para ayudar a los residentes a preparar sus viviendas frente a las lluvias previstas. Para quienes deben organizar la salida entre el trabajo, las responsabilidades familiares y las compras de emergencia, conocer las condiciones de cada centro puede ahorrar tiempo y evitar un viaje innecesario. Algunos establecimientos proporcionan bolsas y herramientas; otros exigen llevar una pala o únicamente ofrecen material de relleno. Esta guía reúne las ubicaciones anunciadas en Tallahassee, Big Bend y el Panhandle, junto con los horarios, límites y requisitos disponibles, para consultar las opciones antes de manejar hasta el lugar más cercano.

El Centro Nacional de Huracanes —NHC, por sus siglas en inglés— informó que Isaias tenía vientos máximos sostenidos de 85 mph en su actualización de la 1 p. m., hora central, del jueves 8 de octubre. El organismo prevé un fortalecimiento adicional y pidió completar los preparativos para proteger vidas y propiedades en las zonas bajo advertencia.

Las condiciones de entrega dependen de cada jurisdicción. Vivir cerca de un parque o una estación de bomberos donde se reparten materiales no garantiza el acceso al programa: algunas iniciativas están reservadas para quienes acrediten domicilio dentro del territorio correspondiente.

La depresión tropical Nueve se convertiría en el huracán Isaias, según los pronósticos oficiales (Foto: NOAA)

¿DÓNDE RECOGER SACOS DE ARENA EN TALLAHASSEE Y EL CONDADO DE LEON?

Tallahassee y Leon County anunciaron la apertura de sus centros desde las 9 a. m. del jueves 8 de octubre. Aunque atienden a comunidades de la misma zona, los programas municipal y del condado tienen límites diferentes y modalidades propias.

Condado de Leon: cinco puntos y hasta 15 sacos por hogar

Las autoridades ofrecen arena, bolsas y ataduras en las siguientes ubicaciones. Habrá personal desde el amanecer hasta el anochecer para asistir a quienes tengan dificultades con el llenado.

Ubicación Dirección Inicio y condiciones Apalachee Regional Park — Solid Waste Management Facility 7550 Apalachee Parkway Desde las 9 a. m. del jueves 8; asistencia disponible Fred George Park 3043 Capital Circle NW Desde las 9 a. m. del jueves 8; asistencia disponible Fort Braden Community Park 15000 Blountstown Highway Desde las 9 a. m. del jueves 8; asistencia disponible Northeast Branch Library 5513 Thomasville Road Desde las 9 a. m. del jueves 8; asistencia disponible Oak Ridge Road y Ranchero Road Intersección de ambas vías Desde las 9 a. m. del jueves 8; asistencia disponible

El máximo es de 15 sacos por hogar. Las autoridades piden respetar esa cantidad para mantener existencias disponibles para otros vecinos, ante las precipitaciones que podrían comenzar la noche del jueves y continuar durante el fin de semana.

Ciudad de Tallahassee: hasta 25 sacos por hogar

El programa municipal anunció tres ubicaciones a partir de las 9 a. m. del jueves 8 de octubre:

James Messer Sports Complex.

Jack McLean Community Center.

Northwood Mall.

Cada hogar puede recibir hasta 25 sacos. La modalidad es de autoservicio, por lo que resulta necesario llevar una pala para llenar las bolsas.

La información publicada también contempla presencia de personal entre las 8 a. m. y las 5 p. m. Ese horario no debe interpretarse como una garantía de asistencia permanente ni confundirse con el inicio de la distribución anunciado para el jueves.

MÁS PUNTOS EN BIG BEND Y EL NORTE DE FLORIDA

Otras localidades anunciaron entrega de materiales para sus residentes. Antes de salir, conviene revisar la dirección y los requisitos: que un establecimiento ofrezca sacos no significa que estén llenos o listos para cargar en el vehículo.

Taylor County

El condado anunció arena, bolsas y palas desde la mañana del jueves, con un límite de 15 sacos por hogar. Las autoridades pidieron adelantar los preparativos a quienes viven en sectores costeros o propensos a inundarse.

Gadsden County

La distribución comenzó el jueves a las 8 a. m., con un máximo de 15 sacos por hogar. El servicio está destinado exclusivamente a residentes del condado.

Jackson County: punto en Sneads

La ciudad anunció atención en Sneads Recreation Association, ubicado en 2040 Legion Road, desde la mañana del jueves. Se prevé disponer de arena, bolsas y palas.

Wakulla County

Los residentes pueden acudir a Wakulla County Extension Office, en 84 Cedar Avenue. El horario anunciado para el jueves es de 9 a. m. a 6 p. m.

¿DÓNDE CONSEGUIR ARENA Y SACOS EN EL PANHANDLE DE FLORIDA?

En el noroeste del estado también se habilitaron parques, instalaciones de Public Works y estaciones de bomberos. La principal diferencia está en los suministros: algunas sedes entregan bolsas, mientras que otras únicamente facilitan el material para llenarlas.

Escambia County: arena disponible las 24 horas

Los puntos del condado funcionan por orden de llegada y ofrecen arena las 24 horas, según los anuncios publicados. Es necesario llevar bolsas y palas propias.

Las ubicaciones incluidas en la información consultada son:

Baars Field Athletic Park — 13001 Sorrento Road.

Brent Athletic Park — 4711 N. W. Street.

Don Sutton Park — 2320 Crabtree Church Road, Molino.

Equestrian Center — 7750 Mobile Highway.

Escambia County Road Department — 601 Highway 297-A.

Ferry Pass Middle School — 8355 Yancey Lane; acceso en la esquina noroeste de la propiedad, sobre Parazine Street.

John R. Jones Jr. Athletic Park — 555 E. Nine Mile Road.

Travis M. Nelson Park — 4541 County Road 4, Century.

La atención continua no garantiza existencias al momento de acudir. Como el suministro se entrega por orden de llegada, conviene consultar las actualizaciones locales antes de salir.

Santa Rosa County

El departamento de Public Works anunció arena disponible en cuatro ubicaciones:

Esquina de Leisure Street y Citrus Drive, Navarre

Tiger Point Park — 1370 Tiger Park Lane, Gulf Breeze.

Pace Fire-Rescue — 4773 Pace Patriot Boulevard, Pace.

Esquina de Pine Forest Road y Carroll Road, Milton.

La entrega se realiza por orden de llegada. El anuncio consultado no especifica si habrá bolsas o herramientas, por lo que ese detalle debe confirmarse antes del traslado.

Okaloosa County y Destin

El condado anunció distribución desde las 4 p. m. del miércoles 7 de octubre en:

714 Essex Road, Fort Walton Beach.

1759 South Ferdon Boulevard, Crestview.

En Destin, el centro de autoservicio está en City of Destin Public Works Facility, ubicado en 3949 Commons Drive. El límite es de 12 bolsas por hogar y se proporcionan arena, palas y embudos para facilitar el llenado.

Okaloosa anunció, además, una evacuación obligatoria para residentes de sus zonas costeras A y B, efectiva desde el mediodía del jueves 8. Si una vivienda está dentro del área afectada, recoger materiales no debe retrasar la salida.

BAY COUNTY: OPCIONES EN PANAMA CITY, PANAMA CITY BEACH Y LYNN HAVEN

El condado ofrece arena en McElvey Road, cerca de Thomas Drive, en Panama City Beach, y en Majette Yard, junto a Firetower Road. Ninguno de estos dos puntos proporciona bolsas; el anuncio señala que pueden comprarse en ferreterías locales.

Panama City

En 3404 W. 19th Street, al este del estanque de retención y cerca del Boys & Girls Club, hay arena, bolsas y palas. Los trabajadores municipales ayudan con el llenado y la carga, con un máximo de 10 sacos por residente o negocio.

Día Horario anunciado Miércoles 7 de octubre 9:30 a. m. a 5 p. m. Jueves 8 de octubre 7 a. m. a 5 p. m. Viernes 9 de octubre 7 a. m. a 5 p. m.

Panama City Beach

El punto está en Frank Brown Park Community Center, en 16200 Panama City Beach Parkway. Las bolsas se recogen dentro del edificio; la arena y las palas se encuentran afuera. Cada hogar puede retirar hasta 10 sacos.

Lynn Haven

La distribución se realiza en Lynn Haven Sports Complex, ubicado en 2201 Recreation Drive, de 8 a. m. a 5 p. m. del jueves 8. El máximo es de 10 sacos por hogar y se exige identificación o comprobante de residencia.

CALLAWAY, WALTON, WASHINGTON Y GULF: OTRAS UBICACIONES

Callaway

Public Works ofrece sacos gratuitos en 324 S. Berthe Avenue, de 7 a. m. a 4 p. m., con un límite de 10 por hogar. También hay tierra suelta para llenar bolsas en el tanque de agua de Highway 22; este recurso es distinto de la arena.

Walton County

Los puntos anunciados son:

South Walton — 924 County Road 83 South, en el departamento de carreteras del distrito 5, Blue Mountain Beach.

Miramar Beach — esquina de U.S. 98 y Professional Place.

Freeport Government Complex — lote junto a Blue Ridge Parkway.

DeFuniak Springs — Woodyard Pit, al final de Vines Road.

La guía oficial del condado identifica estas ubicaciones y recomienda consultar con cada ciudad sobre sus programas municipales adicionales.

Washington County

La distribución se anunció desde las 2:30 p. m. del miércoles 7 de octubre en cuatro instalaciones:

Vernon Fire & Rescue — 3560 Roche Avenue, Vernon.

Ebro Fire Department — 6629 Dog Track Road, Ebro.

Crossroads Fire Department — 5487 Douglas Ferry Road, Caryville.

Orange Hill Fire Station — 1927 Orange Hill Road, Chipley.

Gulf County

Las ubicaciones anunciadas son:

Indian Pass Boat Ramp — 2580 Indian Pass Road, Port St. Joe.

Knowles Avenue — frente a la entrada de Public Works.

¿QUÉ REVISAR ANTES DE IR A RECOGER SACOS DE ARENA?

Antes de cargar el carro o pedirle a un familiar que pase por los materiales, consulta el anuncio del gobierno local. Los requisitos pueden variar incluso entre comunidades cercanas, especialmente en cuanto a identificación, herramientas y ayuda para el llenado.

Esta lista permite organizar mejor la salida:

Confirmar que el punto siga abierto ese día.

Revisar si atiende exclusivamente a residentes de la ciudad o del condado.

Consultar cuántos sacos permite retirar por hogar.

Verificar si entregan bolsas o solamente arena.

Comprobar si hay palas disponibles.

Distinguir entre autoservicio y asistencia.

Revisar si exigen identificación o comprobante de domicilio.

Si varias personas de la familia se reparten los preparativos, conviene compartir la dirección junto con las condiciones del servicio, no únicamente una captura con el nombre del parque. Por ejemplo, Lynn Haven exige acreditar residencia, mientras que en Escambia hay que llevar bolsas y herramientas.

RESUMEN DE LOS LÍMITES ANUNCIADOS

Las cantidades autorizadas cambian según la localidad. En Panama City, el programa también contempla negocios; en las demás jurisdicciones de esta tabla, el máximo corresponde al hogar.

Lugar Límite anunciado Leon County 15 sacos por hogar Ciudad de Tallahassee 25 sacos por hogar Taylor County 15 sacos por hogar Gadsden County 15 sacos por hogar Destin 12 sacos por hogar Panama City 10 sacos por residente o negocio Panama City Beach 10 sacos por hogar Lynn Haven 10 sacos por hogar Callaway 10 sacos por hogar

LOS SACOS DE ARENA NO SUSTITUYEN UNA EVACUACIÓN

Estas barreras pueden ayudar a reducir la entrada de agua en inundaciones poco profundas, pero no son impermeables ni garantizan protección completa. La guía de emergencias de Walton County advierte expresamente sobre sus limitaciones.

Preparar puertas y accesos tampoco debe generar una falsa sensación de seguridad. El NHC pidió completar las medidas preventivas en las áreas bajo advertencia de marejada y vientos dañinos, mientras que Okaloosa ordenó desalojar las zonas A y B. Para quienes estén afectados por esa disposición, salir del sector indicado tiene prioridad sobre permanecer llenando o colocando bolsas.