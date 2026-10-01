Desde el 30 de septiembre de 2026 entró en vigor el aumento del salario mínimo en Florida, que subió a US$15 por hora. El incremento estaba previsto en la enmienda constitucional conocida como Raising Florida’s Minimum Wage, aprobada por los votantes del estado el 3 de noviembre de 2020. La medida estableció una subida gradual, de US$10 por hora en 2021 a US$15 en 2026. ¿Cuánto ganará en octubre una persona que trabaje 40 horas a la semana? A continuación, te lo detallamos.
Cabe precisar que la reforma constitucional ordenó aumentos de US$1 cada 30 de septiembre hasta alcanzar la tarifa de US$15 por hora en 2026.
¿CUÁNTO GANARÁ EN OCTUBRE UNA PERSONA QUE TRABAJE 40 HORAS A LA SEMANA?
Una persona que trabaje 40 horas por semana y gane el salario mínimo de Florida de 15 dólares por hora obtendrá 600 dólares brutos por semana.
Cálculo del ingreso
|Periodo
|Operación
|Pago bruto
|Por hora
|—
|US$15
|Por semana
|40 horas x US$15
|US$600
|Cada dos semanas
|80 horas x US$15
|US$1,200
|Promedio mensual
|US$600 x 52 semanas / 12 meses
|US$2,600
|Al año
|2,080 horas x US$15
|US$31,200
Es importante mencionar que estas cifras son brutas, antes de descontar impuestos, aportes al Seguro Social, Medicare, seguro médico u otras retenciones aplicables.
También vale aclarar que el cálculo corresponde a trabajadores sin propinas.
Para empleados que reciben propinas, la tarifa base estatal subió a 11.98 dólares por hora, aunque el empleador debe asegurar que, al sumar propinas y salario, la persona alcance al menos los 15 dólares por hora.
Puntos que debes tomar en cuenta
- El monto de US$15 es un piso estatal, no un tope. Por lo tanto, un empleador puede pagar más, y un acuerdo colectivo o una ordenanza local puede establecer mejores condiciones.
- El Estado exige que los empleadores exhiban el aviso oficial de salario mínimo en un lugar visible para los trabajadores.