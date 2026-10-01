Desde el 30 de septiembre de 2026 entró en vigor el aumento del salario mínimo en Florida, que subió a US$15 por hora. El incremento estaba previsto en la enmienda constitucional conocida como Raising Florida’s Minimum Wage, aprobada por los votantes del estado el 3 de noviembre de 2020. La medida estableció una subida gradual, de US$10 por hora en 2021 a US$15 en 2026. ¿Cuánto ganará en octubre una persona que trabaje 40 horas a la semana? A continuación, te lo detallamos.

Cabe precisar que la reforma constitucional ordenó aumentos de US$1 cada 30 de septiembre hasta alcanzar la tarifa de US$15 por hora en 2026.

No es una ley recién aprobada ni una decisión de último minuto: representa el cierre del calendario gradual que los votantes respaldaron en Florida durante las elecciones de 2020 (Foto: Pexels)

¿CUÁNTO GANARÁ EN OCTUBRE UNA PERSONA QUE TRABAJE 40 HORAS A LA SEMANA?

Una persona que trabaje 40 horas por semana y gane el salario mínimo de Florida de 15 dólares por hora obtendrá 600 dólares brutos por semana.

Cálculo del ingreso

Periodo Operación Pago bruto Por hora — US$15 Por semana 40 horas x US$15 US$600 Cada dos semanas 80 horas x US$15 US$1,200 Promedio mensual US$600 x 52 semanas / 12 meses US$2,600 Al año 2,080 horas x US$15 US$31,200

Es importante mencionar que estas cifras son brutas, antes de descontar impuestos, aportes al Seguro Social, Medicare, seguro médico u otras retenciones aplicables.

También vale aclarar que el cálculo corresponde a trabajadores sin propinas.

Para empleados que reciben propinas, la tarifa base estatal subió a 11.98 dólares por hora, aunque el empleador debe asegurar que, al sumar propinas y salario, la persona alcance al menos los 15 dólares por hora.

Puntos que debes tomar en cuenta

El monto de US$15 es un piso estatal, no un tope. Por lo tanto, un empleador puede pagar más, y un acuerdo colectivo o una ordenanza local puede establecer mejores condiciones.

El Estado exige que los empleadores exhiban el aviso oficial de salario mínimo en un lugar visible para los trabajadores.

Con este incremento termina la etapa de alzas automáticas de US$1 y comienza una transición hacia un mecanismo vinculado a la inflación (Foto: Freepik)