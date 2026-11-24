La semana pasada, varias ciudades del estado soportaron niveles históricos de lluvias y todo hace indicar que aún no pasa dicho fenómeno, pues se esperan más de estos episodios. El sur de Florida afrontará un nuevo periodo de riesgo por inundaciones desde la noche del martes 24 de noviembre, cuando comenzará una vigilancia para las áreas metropolitanas y costeras de Miami-Dade, Broward y Palm Beach. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advierte que las próximas precipitaciones caerán sobre terrenos muy saturados, una condición que podría favorecer la acumulación de agua en calles, vecindarios bajos y sectores con drenaje deficiente. Lo que llama más la preocupación es que esto se da a poco de Thanksgiving, cuando ya empezó el desplazamiento de miles en todo el estado.

La medida permanecerá vigente hasta la madrugada del jueves 26. Entre las localidades mencionadas en el boletín figuran Hialeah, Kendall, Fort Lauderdale, Hollywood, Pembroke Pines, West Palm Beach y Boca Raton, además de otras poblaciones del sureste del estado.

La semana, muchas calles en Florida se convirtieron en ríos debido a la cantidad de lluvia que cayó (Foto: Getty Images)

¿DESDE CUÁNDO ESTARÁ VIGENTE LA VIGILANCIA DE INUNDACIONES?

La Flood Watch comenzará el martes 24 de noviembre a las 7:00 p. m. y finalizará el jueves 26 a la 1:00 a. m. Todos los horarios corresponden a la hora del este de Estados Unidos, identificada como EST durante esta época del año.

Los meteorólogos prevén acumulados de entre 1 y 3 pulgadas. En un escenario de mayor impacto, algunos puntos podrían recibir entre 4 y 6, aunque ese rango no representa la cantidad esperada para toda la región.

Información Detalles Organismo emisor Servicio Meteorológico Nacional, oficina de Miami Tipo de producto Flood Watch: vigilancia de inundaciones Inicio Martes 24 de noviembre de 2026, 7:00 p. m. Finalización Jueves 26 de noviembre de 2026, 1:00 a. m. Cobertura Áreas metropolitanas y costeras de Miami-Dade, Broward y Palm Beac Acumulados más probables Entre 1 y 3 pulgadas Escenario de mayor impacto Entre 4 y 6 pulgadas

¿QUÉ LOCALIDADES DE MIAMI-DADE, BROWARD Y PALM BEACH ESTÁN INCLUIDAS?

El aviso abarca sectores metropolitanos y costeros de los tres condados. Dentro de esa cobertura, el NWS menciona las siguientes ciudades, comunidades y puntos de referencia.

Miami-Dade:

Miami.

Hialeah.

Kendall.

Carol City.

Kendale Lakes.

Broward:

Fort Lauderdale.

Hollywood.

Pompano Beach.

Miramar.

Pembroke Pines.

Davie.

Sunrise.

Coral Springs.

Deerfield Beach.

El área de Sawgrass Mills.

Palm Beach:

West Palm Beach.

Boca Raton.

Delray Beach.

Boynton Beach.

Jupiter.

Lake Worth.

Palm Beach Gardens.

Riviera Beach.

Greenacres.

Sandalfoot Cove.

Florida Gardens.

Las ciudades del condado de Broward fueron las más afectadas (Foto: Getty images)

¿QUÉ SIGNIFICA UNA FLOOD WATCH Y CUÁNDO HAY QUE ACTUAR?

La terminología oficial permite distinguir entre una situación que exige preparación y otra que requiere medidas inmediatas. Conocer esa diferencia ayuda a interpretar las notificaciones del teléfono y los reportes meteorológicos.

Categoría Significado Lo que deberían hacer los ciudadanos Flood Watch Las condiciones favorecen posibles inundaciones Mantenerse informado y preparado Flood Warning La inundación está ocurriendo o es inminente Tomar medidas de protección y seguir las instrucciones oficiales

Mientras esté vigente la vigilancia, los residentes de zonas vulnerables deben estar listos para actuar si aparecen nuevas advertencias. No conviene esperar a encontrar una vía bloqueada para revisar alternativas de desplazamiento.