Si vives en el sur de Florida o tienes planes de salir, conviene que sigas pendiente del tiempo: aunque se canceló el aviso de tornado que afectó este sábado 21 de noviembre a sectores de Miami-Dade y Broward, el episodio de mal tiempo no ha terminado; por lo tanto, los residentes deben mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas. En esta nota te contamos qué riesgos persisten por la tormenta costera y cómo actuar si recibes una nueva advertencia en tu zona.

Tras el aviso que afectó a sectores de Miami-Dade y Broward, te explicamos qué riesgos persisten y cómo prepararte ante una nueva advertencia (Foto: Getty Images)

¿QUÉ OCURRIÓ CON EL AVISO DE TORNADO EN MIAMI-DADE Y BROWARD?

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Miami emitió el aviso de tornado a las 11:57 a. m., hora del este, para el norte de Miami-Dade y el centro-sur de Broward. La advertencia estaba prevista hasta las 12:30 p.m., pero fue cancelada antes de ese horario porque la tormenta se debilitó y dejó de mostrar capacidad para producir un tornado.

De acuerdo con su reporte, la célula se encontraba sobre Hialeah Gardens, cerca de Hialeah, y avanzaba hacia el noreste a unas 15 millas por hora. Entre las localidades incluidas en el aviso estaban Hialeah, Miami Gardens, Miami Lakes, North Miami, Miramar y Pembroke Pines, además de otros sectores cercanos. La advertencia no abarcó la totalidad de ambos condados, publicó CBS News.

¿QUÉ RIESGOS PERSISTEN POR LA TORMENTA COSTERA?

El episodio forma parte de un patrón de inestabilidad que ha provocado problemas por lluvias, oleaje y condiciones marítimas peligrosas en la costa de Florida. Aunque la situación general tienda a mejorar, los peligros pueden cambiar rápidamente de un lugar a otro, precisa US Air Net.

Entre los principales riesgos que deben tener en cuenta los residentes se encuentran:

Lluvias fuertes y ráfagas de viento. Según el NWS, ambos fenómenos seguían siendo posibles tras cancelar el aviso de tornado.

Según el NWS, ambos fenómenos seguían siendo posibles tras cancelar el aviso de tornado. Tormentas aisladas durante la tarde y el inicio de la noche. Pueden causar cambios bruscos en el viento y reducciones temporales de visibilidad, especialmente relevantes para quienes se desplacen o realicen actividades al aire libre.

Si tienes planes al aire libre o necesitas salir de casa, revisa qué implica la tormenta costera y qué hacer si las autoridades emiten un nuevo aviso de tornado (Foto referencial: Cedrick Isham CALVADOS / AFP)

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE UNA VIGILANCIA Y UN AVISO DE TORNADO?

Conocer los términos que aparecen en el teléfono o en los reportes meteorológicos ayuda a decidir cuándo prepararse y en qué momento actuar. Según NWS:

Tornado Watch , o vigilancia de tornado: significa que las condiciones permiten que se formen tornados dentro o cerca del área indicada. Es el momento de revisar el plan de emergencia, identificar el refugio y estar preparado para trasladarse rápidamente.

significa que las condiciones permiten que se formen tornados dentro o cerca del área indicada. Es el momento de revisar el plan de emergencia, identificar el refugio y estar preparado para trasladarse rápidamente. Tornado Warning, o aviso de tornado: significa que se ha observado un tornado o que el radar indica una amenaza que exige actuar de inmediato. Las personas dentro de la zona advertida deben buscar refugio, aunque no vean un embudo desde su ubicación.

¿CÓMO ACTUAR SI RECIBES UN NUEVO AVISO DE TORNADO?

Si una nueva advertencia incluye tu ubicación, la recomendación del NWS es refugiarse de inmediato. No esperes a observar daños o a ver el tornado para actuar.

Si estás en una casa o edificio. Dirígete a una habitación pequeña e interior, sin ventanas, en el piso más bajo disponible de una construcción resistente. Un pasillo interior, un clóset o un baño sin ventanas pueden servir como refugio cuando no hay una habitación de seguridad o un sótano. Mantente lejos de ventanas, puertas exteriores y paredes que den a la calle, y protege la cabeza y el cuello, señala NWS.

Dirígete a una habitación pequeña e interior, sin ventanas, en el piso más bajo disponible de una construcción resistente. Un pasillo interior, un clóset o un baño sin ventanas pueden servir como refugio cuando no hay una habitación de seguridad o un sótano. Mantente lejos de ventanas, puertas exteriores y paredes que den a la calle, y protege la cabeza y el cuello, señala NWS. Si estás en una casa móvil. Busca una construcción resistente o un refugio designado, ya que una casa móvil no ofrece protección adecuada frente a un tornado, incluso si están sujetas al suelo, menciona en los Consejos de seguridad para condiciones climáticas adversas el NWS.

Busca una construcción resistente o un refugio designado, ya que una casa móvil no ofrece protección adecuada frente a un tornado, incluso si están sujetas al suelo, menciona en los Consejos de seguridad para condiciones climáticas adversas el NWS. Si estás conduciendo. Como el vehículo no es un refugio seguro frente a un tornado, lo mejor se tratar de llegar de manera segura a una construcción resistente cercana. Jamás busques protección debajo de un puente o paso elevado, señala el Servicio Meteorológico Nacional.

Como el vehículo no es un refugio seguro frente a un tornado, lo mejor se tratar de llegar de manera segura a una construcción resistente cercana. Jamás busques protección debajo de un puente o paso elevado, señala el Servicio Meteorológico Nacional. Si estás al aire libre. Entra cuanto antes en un edificio resistente. Si se escuchan truenos, el NWS también recomienda abandonar las actividades al aire libre y buscar protección en interiores.

PREPARA UN PLAN DE EMERGENCIA

Para que una advertencia no te sorprenda, debes prepararte con anticipación. El NWS recomienda revisar el plan familiar, comprobar los suministros e identificar el espacio seguro durante una vigilancia de tornado. Quienes viven en casas móviles necesitan tener definido, además, a qué edificio resistente se trasladarán.

Para seguir la evolución del episodio, consulta las actualizaciones del NWS de Miami, la radio meteorológica de NOAA y los medios locales. Revisa siempre la hora de emisión, el área incluida y el vencimiento de cada mensaje: un aviso que afectó una localidad por la mañana no describe necesariamente las condiciones de toda la región horas después.