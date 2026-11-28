Si pasaste el día después de Thanksgiving entre sobras de pavo, compras de Black Friday, llega una buena noticia. El sur de Florida entra en un tramo seco, con cielos despejados y madrugadas más frescas de lo normal para la temporada. Tras los chubascos del viernes 27 de noviembre todo el fin de semana invita a salir: playa, parque o mercadito al aire libre, y hasta a sacar esa chaqueta ligera que casi nunca ve la luz por estos lados. Sin embargo, según CBS News Miami, la calma durará poco. Desde el lunes, una baja presión que avanzará sobre el Golfo de México devolverá la humedad y elevará las probabilidades de lluvia en Miami-Dade, Broward y otras zonas.

El calor también regresará, así que conviene organizar la agenda con tiempo, especialmente si manejas a diario por la I-95, la Palmetto o la Turnpike, donde un aguacero altera el tráfico en minutos.

Las ciudades del sur de Florida han estado soportando lluvias torrenciales en las últimas semanas (Foto: Getty Images)

¿CUÁNDO VUELVE A LLOVER EN EL SUR DE FLORIDA?

El equipo Next Weather de CBS News Miami prevé que las precipitaciones empiecen a ganar terreno el lunes 30 de noviembre, tras varias jornadas mayormente secas. Ese día habrá un 40% de probabilidad. El martes 1 de diciembre sería el de mayor opción, con un 50%.

El giro obedece a una baja presión que cruzará el Golfo. Al aproximarse a la península, los vientos rotarán al suroeste y arrastrarán la humedad, hoy muy por debajo de lo habitual para finales de noviembre.

Día Probabilidad de lluvia Qué se espera Sábado 28 de noviembre Muy baja Condiciones estables y poca nubosidad Domingo 29 de noviembre Muy baja Sigue el tiempo seco, aunque el viento empieza a cambiar Lunes 30 de noviembre 40% Chubascos dispersos Martes 1 de diciembre 50% Más posibilidades de lluvia, con algunos aguaceros de moderados a fuertes

Las cifras provienen del pronóstico de CBS News Miami y podrían variar conforme el sistema se aproxime. Si programaste actividades al aire libre para el lunes o el martes, consulta las actualizaciones antes de salir.

EL MARTES SERÍA EL DÍA MÁS LLUVIOSO

Aunque el lunes marca el retorno de los chubascos, el martes exige más atención. Se contemplan aguaceros de moderados a fuertes en algunos sectores de la región.

Por ahora, nada indica que haya tormentas eléctricas el lunes. Una capa de aire cálido y estable en las alturas debería frenarlas.

Los meteorólogos advierten, no obstante, que el escenario podría variar según evolucione el sistema. Es decir, el regreso del agua no vendría necesariamente acompañado de rayos y truenos, aunque sí con ratos de mayor intensidad, sobre todo el martes.

Una lluvia histórica en gran parte de Florida ha dejado niveles de agua muy altos, provocando que las calles queden totalmente inundadas (Foto: Getty Images)

¿QUÉ TEMPERATURAS SE ESPERAN ESTE FIN DE SEMANA?

Antes de que suban las probabilidades de precipitación, la región disfrutará de jornadas más frescas que las de comienzos de semana. Una débil alta presión sobre el Golfo y la península, sumada a aire muy seco, mantendrá brisas suaves y poca nubosidad.

El viernes, las máximas oscilarán entre 70 y 75 °F. De noche, el termómetro caerá a 55-59 °F en buena parte del área. Para quienes están acostumbrados al bochorno miamense, el ambiente se sentirá casi invernal, sobre todo al amanecer y al anochecer.

Período Temperaturas máximas Temperaturas mínimas Sábado 28 y domingo 29 de noviembre Sin cambios importantes previstos Se mantienen las condiciones frescas Lunes 30 de noviembre y martes 1 de diciembre 77-82 °F (25-28 °C) 68-72 °F (20-22 °C)

Entre el lunes y el martes, los valores diurnos volverán a 77-82 °F. En ciertos puntos rozarían 84 °F (29 °C) a mediados de la semana. Los mínimos también escalarán hasta 68-72 °F, de modo que las madrugadas dejarán de sentirse tan frías como durante el sábado y el domingo.