El presidente Donald Trump firmó una declaración de desastre mayor para Florida, una decisión que permite la entrega de asistencia federal a los residentes y comunidades perjudicados por las históricas inundaciones que afectaron al estado. La medida permitirá destinar recursos tanto a los propietarios de viviendas que sufrieron daños no cubiertos por sus seguros como a las autoridades locales que participan en las labores de emergencia y recuperación.

¿Qué condados de Florida podrán acceder a la ayuda de FEMA?

Según Fox 35, la declaración incluye a seis condados: Brevard, Indian River, Martin, Okeechobee, Palm Beach y St. Lucie. Los residentes que cumplan los requisitos podrían recibir apoyo para cubrir alojamiento temporal, reparar sus viviendas y afrontar pérdidas materiales que no estén protegidas por una póliza de seguro.

Antes de solicitar la asistencia de FEMA, se recomienda fotografiar o grabar los daños y presentar los reclamos correspondientes ante las compañías aseguradoras.

El congresista estadounidense Mike Haridopolos señaló que espera que el proceso de solicitud avance rápidamente y que los formularios de FEMA podrían estar disponibles desde el miércoles.

“Deberíamos tener los formularios de FEMA en línea. Allí podrán completarlos para saber si califican para la asistencia individual, por lo que habrá ayuda individual para las personas que la necesiten”, afirmó.

Escuelas y voluntarios también apoyan a las familias afectadas

Mientras los residentes esperan la ayuda federal, organizaciones y vecinos mantienen sus propias iniciativas para atender a quienes sufrieron los efectos de las inundaciones. En Cocoa, la escuela primaria Saturn organizó una jornada de voluntariado para llevar alimentos, agua, productos de limpieza, ropa y otros artículos esenciales a los vecindarios afectados.

El director del centro educativo, Javier Alfonso, explicó que la escuela y sus organizaciones colaboradoras entregan estos suministros sin costo e incluso los trasladan directamente a las familias que no pueden salir de sus comunidades inundadas.

Algunos residentes tuvieron que acercarse a los voluntarios en kayak o en embarcaciones para recoger los productos. Alfonso aseguró que la institución continuará coordinando estas labores de apoyo mientras las familias sigan necesitando ayuda.

El sur de Florida se hunde bajo el agua por segunda vez en una semana

El sur de Florida vuelve a estar bajo alerta por inundaciones tras una nueva ronda de lluvias torrenciales que comenzó el martes por la noche. La combinación de fuertes tormentas eléctricas y el pico de las ‘king tides’ (mareas altas) creó el escenario perfecto para el caos, afectando especialmente a los vecindarios de Hollywood que aún intentaban secarse de las inundaciones de la semana pasada.

Según WSVN, las autoridades emitieron un aviso de inundación para las zonas costeras de los condados Miami-Dade y Broward, que se mantendrá vigente hasta la madrugada del jueves.

En localidades como Cooper City, Coral Springs y Fort Lauderdale, las precipitaciones dejaron calles anegadas y vehículos atascados. Residentes como Chris Wilson, quien aún no terminaba de limpiar los daños de la tormenta anterior, ven con frustración cómo el agua amenaza con entrar de nuevo a sus hogares.

“Es devastador”, confesó Wilson, quien tuvo que cancelar su viaje a Orlando por Acción de Gracias y ahora teme que las reparaciones de su casa se retrasen aún más mientras el agua sigue subiendo.

Mientras esperan la asistencia federal, voluntarios de una escuela de Cocoa distribuyen alimentos, agua, ropa y productos de limpieza a las familias afectadas. (Foto: AP Photo / Alex Brandon)

Dónde recoger sacos de arena y arena gratis en Hollywood y Miami-Dade

Ante la amenaza de nuevas inundaciones, las autoridades de Hollywood habilitaron varios puntos de distribución para que los residentes puedan proteger sus viviendas. Ten en cuenta que debes llevar tu propia pala para llenar los sacos y que los centros de distribución de sacos vacíos permanecerán cerrados los días jueves y viernes por el feriado de Acción de Gracias.

Puntos para recoger sacos vacíos en Hollywood:

Armory Community Center: 906 N. Dixie Hwy. (Tel: 754.226.7588)

Driftwood Community Center: 3000 N. 69th Ave. (Tel: 954.967.4241)

Horarios: Lunes a miércoles de 12 p.m. a 9 p.m. / Sábados de 9 a.m. a 6 p.m. / Domingos de 9 a.m. a 3 p.m.

Puntos para recoger arena en Hollywood:

Driftwood Park: 3000 N. 69th Ave. (Lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m. / Fines de semana de 8 a.m. a 5 p.m.)

Holland Park: 801 Johnson St. (Lunes a domingo de 8 a.m. a 7 p.m.)

Rotary Park: 3150 Taft St. (Lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m. / Fines de semana de 8 a.m. a 5 p.m.)

Distribución en Miami-Dade: