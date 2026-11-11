Miami tendrá un cambio de tiempo antes del fin de semana del 14 y 15 de noviembre. Tras varias jornadas con máximas superiores a 80 °F (27 °C), un frente frío cruzará el sur de Florida entre la noche del jueves y la mañana del viernes, dando paso a un ambiente más fresco, seco y ventoso. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) anticipa registros nocturnos por debajo de 60 °F en buena parte de la región, una diferencia que se notará al salir temprano al trabajo, buscar el primer cafecito o llevar a los niños a sus actividades del sábado. Quienes organicen paseos por Miami-Dade o Broward encontrarán el mayor contraste al amanecer y después de la puesta del sol.

El pronóstico apunta a la llegada de la masa de aire más fresca de lo que va del otoño. Sin embargo, los valores previstos para cada localidad y el horario exacto del paso frontal todavía podrían ajustarse conforme se acerque el episodio.

¿CUÁNDO LLEGARÁ EL FRENTE FRÍO A MIAMI?

De acuerdo con información de CBS Miami, el NWS sitúa el avance del sistema entre la noche del jueves 12 y las primeras horas del viernes 13 de noviembre. Antes de su llegada, podrían registrarse aguaceros dispersos y algunas tormentas eléctricas.

Durante esa última jornada, el viento cambiará al noroeste y favorecerá la entrada de aire más fresco y seco. El descenso térmico se hará más evidente hacia el atardecer, mientras una zona de alta presión comienza a establecerse al norte de la región.

La transición ocurrirá en dos etapas: primero aparecerá la inestabilidad asociada al frente; después se afianzarán las condiciones previstas para el sábado y domingo.

¿CUÁNTO BAJARÁ LA TEMPERATURA EN EL SUR DE FLORIDA?

El boletín meteorológico contempla mínimas en los 50 y tantos grados Fahrenheit —aproximadamente entre 10 y 15 °C— en buena parte del territorio durante dos madrugadas consecutivas: la del sábado y la del domingo. Esta previsión regional no implica registros idénticos para todos los barrios de Miami ni otras localidades cercanas.

Para la tarde del 14 de noviembre, las máximas al sur de Alligator Alley, donde se encuentra la ciudad, rondarían los 70 y pocos grados Fahrenheit, aproximadamente entre 21 y 23 °C. Al día siguiente comenzaría una recuperación gradual.

Así se perfila el cambio según la discusión del pronóstico emitida por el NWS este martes 10:

Periodo Temperaturas previstas Condiciones esperadas Viernes 13 de noviembre Descenso más marcado hacia el atardecer Paso frontal a primeras horas; posteriormente, entrada de aire seco y viento del noroeste Noche del viernes y madrugada del sábado 14 Mínimas en los 50 y tantos °F en buena parte del sur de Florida Ambiente fresco y ventoso Sábado 14, durante el día Máximas en los 70 y pocos °F al sur de Alligator Alley Menos calor y escasas posibilidades de lluvia Noche del sábado y madrugada del domingo 15 Posibles registros nuevamente en los 50 y tantos °F en gran parte de la región Otro amanecer fresco Domingo 15, durante el día Recuperación gradual de las máximas Giro progresivo del viento hacia el noreste

Estos valores describen tendencias generales, no un pronóstico puntual para cada municipio. Las próximas actualizaciones permitirán precisar las diferencias entre localidades.

Pronóstico del clima en Miami para toda esta semana (Foto: CBS Miami)

¿QUÉ PASARÁ CON EL VIENTO Y LAS LLUVIAS?

Las posibilidades de precipitación aumentarán antes del paso frontal. El organismo federal prevé aguaceros dispersos y tormentas aisladas entre el jueves y las primeras horas del viernes, aunque su distribución dependerá de cómo evolucione el sistema.

Después ingresará aire más seco, lo que favorecerá un fin de semana con menor probabilidad de lluvia. La circulación predominante será del noroeste tras el cruce y cambiará progresivamente al noreste durante el domingo.

Para organizar las actividades, estos son los momentos clave:

Jueves por la noche y primeras horas del viernes: posible aparición de aguaceros y alguna tormenta.

Viernes hacia el atardecer: descenso térmico más perceptible.

Sábado: ambiente fresco, seco y ventoso.

Domingo: recuperación de las máximas durante la tarde.

Una caminata temprano, un desayuno en una terraza o un paseo familiar pueden sentirse distintos a los de jornadas recientes. Llevar una chaqueta ligera será una opción práctica para esas salidas, sin que el escenario deba interpretarse como un episodio de frío extremo.

Probabilidades de lluvia en Miami para toda esta semana (Foto: CBS Miami)

¿HABRÁ CONDICIONES PELIGROSAS PARA SALIR EN BOTE?

El cambio también merece atención en el agua. El NWS advierte que podrían desarrollarse condiciones marítimas peligrosas en sectores del Atlántico y del golfo hacia el final de la semana, debido al aumento del viento y del oleaje.

Quienes tengan una salida en bote deben consultar el pronóstico náutico y los avisos vigentes antes de partir. La ausencia de lluvia no garantiza una navegación favorable.

¿EL FRÍO HARÁ QUE CAIGAN IGUANAS DE LOS ÁRBOLES?

La pregunta suele acompañar los anuncios de bajas temperaturas en el sur de Florida. Sin embargo, las mínimas previstas en este boletín no apuntan a un episodio generalizado de reptiles inmovilizados, pues se mantienen bastante por encima del punto de congelación.

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) explica que las iguanas verdes pueden entrar en un estado de letargo cuando el termómetro se acerca a 32 °F (0 °C) o marca valores inferiores. Esa pérdida temporal del control muscular puede provocar caídas desde las ramas.

La agencia también advierte que no se deben llevar ejemplares afectados al interior de casas o vehículos para calentarlos. Al recuperarse, pueden reaccionar con mordidas, arañazos o golpes de cola.

Por ahora, el panorama para Miami se concentra en amaneceres frescos, tardes menos calurosas y viento después del cruce frontal. Antes de preparar una salida a la playa, visitar un parque o desayunar al aire libre, convendrá revisar la actualización correspondiente a cada localidad.