Si tienes salmón ahumado en el refrigerador o el congelador, revisa la etiqueta antes de preparar el desayuno, organizar una comida familiar o llevar tu almuerzo al trabajo. La compañía Krasnyi Oktyabr Inc. anunció el retiro voluntario de un lote Starfish Seafood distribuido en Florida y otros cinco estados debido a una posible contaminación con Listeria monocytogenes. El aviso, publicado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) el 16 de octubre de 2026, corresponde a paquetes de 8 onzas —227 gramos— identificados con la clave D080-148. Quienes encuentren esa referencia entre sus compras deben suspender su consumo y devolverlos al establecimiento donde los adquirieron para recibir un reembolso completo.

La advertencia merece especial atención en hogares con mujeres embarazadas, recién nacidos, adultos de 65 años o más y personas con defensas debilitadas. Estos grupos tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones graves por listeriosis, la infección causada por dicha bacteria.

¿QUÉ SALMÓN ESTÁ INCLUIDO EN EL RETIRO EN FLORIDA?

El producto se comercializa como Starfish Seafood Premium Cold Smoked Norwegian Salmon Sliced. Se trata de pescado ahumado en frío, cortado en lonchas y presentado en un empaque plástico sellado al vacío; su método de conservación declarado es congelado.

Krasnyi Oktyabr Inc., distribuidora mayorista con sede en Brooklyn, Nueva York, anunció la medida el 9 de octubre de 2026. Una semana después, la FDA difundió el comunicado empresarial. La compañía aclaró que no fabricó el alimento.

La distribución incluyó estos seis estados:

Florida.

Nueva York.

Georgia.

Nueva Jersey.

Pensilvania.

Ohio.

El aviso no identifica cadenas de supermercados, sucursales ni ciudades específicas del estado del Sol. Por ello, la comprobación debe basarse en los datos del envase, no únicamente en el lugar de compra.

Así es el empaque de salmón ahumado que está siendo retirado del mercado (Foto: FDA)

¿CÓMO RECONOCER EL PAQUETE: LOTE, UPC Y FECHA?

La alerta corresponde exclusivamente a la presentación con los identificadores detallados a continuación. No constituye una advertencia general sobre todas las variedades de pescado ahumado disponibles en las tiendas.

Dato del producto Información que debes buscar Marca Starfish Seafood Nombre completo Premium Cold Smoked Norwegian Salmon Sliced Contenido neto 8 onzas / 227 gramos Empaque Paquete de plástico sellado al vacío Código UPC 4751048940099 Número de lote D080-148 Fecha de consumo preferente 27.11.2027: 27 de noviembre de 2027 País de origen declarado Letonia Método de conservación indicado Congelado

Revisa el frente y la parte posterior del envoltorio. El código UPC, la referencia del lote y la fecha de consumo preferente permiten distinguir la mercancía afectada; las fotografías difundidas por la FDA también facilitan esa comparación.

Aunque el nombre comercial contiene la expresión “Norwegian Salmon”, el país de origen declarado es Letonia. Ambos datos aparecen en la identificación oficial, por lo que conviene considerar todos los campos de la tabla.

¿QUÉ HACER SI TIENES ESTE ALIMENTO EN CASA?

Si encuentras una unidad cuyos datos coincidan con la alerta, no la consumas. La empresa solicita devolverla al comercio donde fue adquirida para obtener un reembolso completo.

Estas son las medidas recomendadas:

No lo pruebes. Evita comer una porción para comprobar su estado. Devuélvelo a la tienda. El establecimiento donde realizaste la compra es el punto indicado para solicitar la devolución del dinero. Si decides desecharlo, utiliza una bolsa cerrada. Así evitarás que quede expuesto en la basura. Lava los recipientes reutilizables. Emplea agua caliente y jabón en aquellos que hayan tenido contacto con el contenido. Limpia las zonas afectadas. Incluye estantes, cajones, utensilios y superficies que puedan haberse contaminado. Lávate las manos. Hazlo con agua y jabón después de manipular el envase y terminar la limpieza.

La refrigeración no elimina este riesgo: Listeria puede sobrevivir dentro del electrodoméstico y pasar a otros alimentos. Por esa razón, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aconsejan higienizar las áreas que hayan estado en contacto con artículos retirados.

Para consultas relacionadas con la medida, la distribuidora proporcionó estos datos:

Atención al consumidor Información Empresa Krasnyi Oktyabr Inc. Teléfono (718) 858-6720 Días de atención Lunes a viernes Horario De 9:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del Este

¿POR QUÉ SE ORDENÓ EL RETIRO Y QUÉ SE SABE DE LOS CASOS?

La posible contaminación fue identificada mediante un muestreo del Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York. A raíz del hallazgo, Krasnyi Oktyabr Inc. inició la medida voluntaria y pidió a sus clientes comerciales suspender la venta y distribución de la mercancía afectada.

Según el comunicado publicado el 16 de octubre de 2026, hasta ese momento no se habían reportado enfermedades relacionadas con este producto. Esa información corresponde a la fecha del anuncio, no a un balance posterior.

¿QUÉ SÍNTOMAS PUEDE CAUSAR LA LISTERIOSIS?

La enfermedad puede limitarse al aparato digestivo o convertirse en una infección invasiva, cuando la bacteria se extiende más allá del intestino. Sus manifestaciones y gravedad dependen de la persona afectada y del cuadro desarrollado.

Síntomas Qué debes tener en cuenta Diarrea y vómitos Pueden aparecer en la enfermedad intestinal. Fiebre, dolor muscular y cansancio Son manifestaciones de la infección invasiva; durante el embarazo pueden parecerse a una gripe. Dolor de cabeza y rigidez de cuello También figuran entre las señales de afectación invasiva. Confusión, pérdida del equilibrio o convulsiones Pueden presentarse en cuadros graves y requieren atención médica.

Los CDC identifican los siguientes grupos con mayor riesgo de sufrir consecuencias graves:

Mujeres embarazadas y recién nacidos.

Adultos de 65 años o más.

Personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Durante la gestación, las molestias pueden ser leves o incluso estar ausentes. Aun así, la infección puede ocasionar pérdida del embarazo, muerte fetal, parto prematuro o consecuencias potencialmente mortales para el recién nacido.

La Listeria es una bacteria que puede causar varias complicaciones de salud en las personas (Foto: CDC)

¿QUÉ HACER SI YA COMISTE EL SALMÓN RETIRADO?

Si consumiste el producto y presentas fiebre junto con cansancio o dolores musculares, comunícate con un profesional de la salud. Explica que ingeriste un alimento retirado por posible contaminación con Listeria, especialmente si perteneces a alguno de los grupos vulnerables.

En ausencia de síntomas, los CDC señalan que, por lo general, no se necesitan pruebas ni tratamiento. Si tienes dudas sobre la exposición o tu situación médica, consulta con un especialista.