Miami Beach aprobó nuevas reglas para quienes se trasladan en bicicleta eléctrica, scooter eléctrico y otros equipos de micromovilidad, una alternativa cada vez más habitual entre residentes, trabajadores y turistas que recorren South Beach, Ocean Drive, Collins Avenue, Alton Road o los alrededores de Lincoln Road. La ordenanza incorpora exigencias de seguridad sobre el casco, la iluminación nocturna, los frenos y la cantidad de pasajeros permitidos, además de fijar una multa de US$129 por incumplimiento. Sin embargo, hay un punto clave para quienes usan una e-bike para ir al trabajo, hacer entregas, acudir a la playa o moverse por la ciudad: las sanciones no comenzarán a aplicarse de inmediato, sino el 22 de julio de 2027.

La medida fue aprobada por la Comisión de Miami Beach ante el crecimiento del uso de scooters y bicicletas eléctricas en el sur de Florida. En una ciudad con alto tránsito de peatones, ciclistas, automóviles, visitantes y empleados de la industria turística, sobre todo en áreas concurridas de South Beach, las autoridades buscan establecer pautas más claras para reducir riesgos y facilitar la fiscalización.

Los usuarios de e-bikes y scooters de Miami Beach tendrán que acatar nuevas reglas (Foto: Freepik)

¿CUÁNDO ENTRAN EN VIGOR?

Aunque la Comisión de Miami Beach ya dio luz verde a la iniciativa, las obligaciones y la multa de US$129 empezarán a regir el 22 de julio de 2027.

En otras palabras, la aprobación no significa que todos los cambios ya estén siendo sancionados. El texto establece un periodo de transición de un año antes de que entren en vigencia las disposiciones principales sobre seguridad.

Nueva disposición Qué establece Casco Los operadores y pasajeros menores de 16 años deberán usar un casco de bicicleta correctamente ajustado Luces Se exigirá una luz blanca delantera y una luz roja trasera desde la puesta del sol hasta el amanecer Frenos El vehículo deberá contar con un sistema de frenado funcional Pasajeros No se podrá transportar a más personas de las que fue diseñado o equipado para llevar Multa Las infracciones estarán sujetas a una sanción de US$129 Entrada en vigo 22 de julio de 2027

La normativa incluye bicicletas, e-bikes, scooters motorizados y otros vehículos de uso individual, tanto particulares como de alquiler, que se encuentren dentro de los parámetros definidos por el municipio.

CASCO OBLIGATORIO PARA MENORES

Uno de los cambios más importantes alcanza a los menores de edad. Desde el 22 de julio de 2027, los operadores y pasajeros menores de 16 años deberán llevar casco cuando se desplacen en bicicleta, bicicleta eléctrica, scooter u otro equipo contemplado por la ordenanza.

No bastará con tener el accesorio guardado en una mochila o colocado de manera informal. La medida exige que esté correctamente ajustado y asegurado con una correa. También deberá cumplir con los estándares federales de seguridad aplicables a los cascos de bicicleta.

La propuesta fue promovida por la comisionada Tanya K. Bhatt, en medio de la preocupación por accidentes y lesiones vinculadas con la micromovilidad en el sur de Florida.

LUCES Y FRENOS PARA CIRCULAR

La ordenanza también eleva los requisitos para circular durante la noche o en horarios de baja visibilidad. Desde el atardecer hasta el amanecer, los conductores deberán tener una luz blanca orientada hacia adelante y una luz roja en la parte posterior.

La iluminación frontal tendrá que ser visible desde una distancia mínima de 500 pies. La posterior, junto con el reflector trasero, deberá poder distinguirse desde al menos 600 pies.

Esta exigencia será relevante para quienes regresan a casa al final de la jornada laboral, incluidos empleados de hoteles, restaurantes, comercios, repartidores y otros residentes que recorren Miami Beach después de un turno de trabajo, una salida nocturna o una visita a la costa.

Además, los equipos deberán contar con frenos que funcionen correctamente. El sistema tendrá que permitir detener el vehículo en un máximo de 25 pies cuando se desplace a 10 mph sobre una superficie seca, nivelada y limpia.

NO SE PERMITIRÁN PASAJEROS EXTRA

La disposición también prohíbe transportar a más personas de las que el vehículo fue diseñado o equipado para llevar.

En términos prácticos, un scooter fabricado para una sola persona no podrá utilizarse con un segundo pasajero. Para determinar la capacidad permitida, las autoridades podrán tomar en cuenta las especificaciones del fabricante, la existencia de asientos adicionales, el peso máximo, el tamaño de la plataforma, los manubrios extra y los apoyapiés.

La regla no impide conectar un remolque o semirremolque comercial diseñado específicamente para ese tipo de vehículo.

MULTA DE US$129

Las faltas relacionadas con las nuevas responsabilidades para usuarios de dispositivos de micromovilidad tendrán una sanción de US$129.

El alcalde de Miami Beach, Steven Meiner, indicó que los cambios buscan proteger a quienes se desplazan por la ciudad y dar a policías y guardaparques una autoridad más clara para intervenir cuando se incumplan las reglas.

Lo que debe revisar Regla que aplicará desde el 22 de julio de 2027 Si el conductor o pasajero es menor de 16 años Deberá utilizar casco Si circula entre el atardecer y el amanecer Deberá contar con luz blanca delantera y luz roja trasera Si usa una e-bike o scooter Deberá comprobar que los frenos funcionen correctamente Si transporta a otra persona El equipo deberá estar diseñado o equipado para esa capacidad Si incumple los requisitos Se expone a una multa de US$129

RESTRICCIONES QUE YA EXISTEN

Los cambios aprobados no eliminan las prohibiciones que Miami Beach ya mantiene en distintas áreas públicas. Antes de planear un recorrido en e-bike o scooter, los conductores deben tener presente que existen restricciones vigentes en puntos muy transitados de la ciudad.

Actualmente, las bicicletas eléctricas, scooters motorizados y patinetas eléctricas no pueden utilizarse en el Beachwalk, las aceras, Collins Park, Marina Baywalk al sur de 5 Street, la Promenade ubicada al oeste del Beachwalk entre las calles 24 y 29, ni South Pointe Park.

También se aplican limitaciones en Baywalk, Lincoln Road y las aceras de Ocean Drive entre 5 Street y 15 Street. En esos sectores no se permiten bicicletas, patinetas, patines ni equipos motorizados de micromovilidad. Las bicicletas cuentan con una excepción en Lincoln Road entre las 2:00 a.m. y las 9:00 a.m.

Zona de Miami Beach Restricción vigente Beachwalk Prohibidos los medios de transporte motorizados, incluidas e-bikes y e-scooters Aceras de la ciudad Prohibidos los dispositivos motorizados de micromovilidad Collins Park Prohibidos los dispositivos motorizados de micromovilidad Marina Baywalk, al sur de 5 Street Prohibidos los dispositivos motorizados de micromovilidad South Pointe Park Prohibidos los dispositivos motorizados de micromovilidad Baywalk Prohibidas bicicletas y dispositivos motorizados de micromovilidad Lincoln Road Prohibidas bicicletas y dispositivos motorizados; las bicicletas se permiten de 2:00 a.m. a 9:00 a.m. Aceras de Ocean Drive, entre 5 Street y 15 Street Prohibidas bicicletas y dispositivos motorizados de micromovilidad

La guía municipal recuerda que los peatones tienen prioridad. También señala que los conductores deben respetar las señales de tránsito y las leyes aplicables al desplazarse por las calles de Miami Beach.

Algunas ciudades del estado de Florida ya están adoptando normas más fuertes para los usuarios de e-bikes y scooters y así evitar más accidentes (Foto: Magnific)

LO QUE DEBEN TENER PRESENTE

Si utilizas una e-bike o scooter para trasladarte por Miami Beach, estos son los datos principales antes de la entrada en vigor:

22 de julio de 2027: comenzarán a regir las exigencias de seguridad.

comenzarán a regir las exigencias de seguridad. Menores de 16 años: deberán utilizar casco.

deberán utilizar casco. Desde el atardecer hasta el amanecer: serán obligatorias la luz blanca delantera y la luz roja trasera.

serán obligatorias la luz blanca delantera y la luz roja trasera. Frenos: deberán funcionar de manera adecuada.

deberán funcionar de manera adecuada. Pasajeros: no se podrá exceder la capacidad permitida por el fabricante.

no se podrá exceder la capacidad permitida por el fabricante. Infracciones: estarán sujetas a una multa de US$129.

estarán sujetas a una multa de US$129. Áreas restringidas: la nueva ordenanza no permite circular en Beachwalk, aceras, South Pointe Park, Lincoln Road y otros espacios con prohibiciones vigentes.

Miami Beach no es la única jurisdicción del sur de Florida que ha ajustado sus normas para bicicletas eléctricas y scooters. Otras comunidades, entre ellas Sunny Isles Beach y Miami-Dade County, también han tomado medidas ante el incremento de estos vehículos en calles, ciclovías y zonas turísticas.