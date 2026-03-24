Hay quienes afirman que no es momento de ‘probar suerte’ y que los inmigrantes deben pensarlo dos veces antes de pisar un terminal aéreo en este momento. Desde este lunes 23 de marzo se hizo oficial la presencia de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en 14 aeropuertos de Estados Unidos quienes están apoyando al personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) tras una orden del presidente Donald Trump. Si bien sus funciones en estos lugares no contemplan el arresto de inmigrantes, el caso de una mujer detenida en el aeropuerto de San Francisco activó las alarmas y causó gran temor, así como dudas de lo que pueden o no hacer. Hoy te explico cuáles son tus derechos según tu estatus migratorio y cómo actuar si un agente se te acerca.

¿Por qué ICE está en los aeropuertos de Estados Unidos y en cuáles?

Todo empezó por el cierre parcial del gobierno que afecta a Estados Unidos desde febrero y ha ocasionado que el personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) se quede sin cobrar su sueldo desde hace más de un mes derivando en colas de hasta cuatro horas para pasar por los controles antes de viajar ya que muchos han optado por renunciar, no ir a trabajar o reportarse enfermos. Como ellos son los encargados de revisar el equipaje y hacer que las personas pasen por el scanner, los retrasos en los controles de seguridad son considerables y la multitud de personas ya es una escena cotidiana. Entonces, la administración federal ordenó que ICE llegue para “agilizar” los tiempos de espera, aliviar las largas filas y las demoras provocadas por la falta de personal de TSA en medio del bloqueo presupuestario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En este escenario, el propio presidente Donald Trump dejó claro que también se trata de una oportunidad para intensificar la detención de inmigrantes indocumentados que intenten viajar por avión ya que ellos están en los controles de seguridad de los aeropuertos, lo que significa que tendrán presencia directa en las áreas por donde pasas con tu familia cuando viajas dentro del país en terminales como las de Atlanta (ATL), Nueva York (JFK), Newark (EWR), Phoenix, Cleveland, Pittsburgh, Fort Myers, entre otros.

En qué aeropuertos de EE. UU. hay agentes de ICE desde el lunes 23 de marzo

Aeropuerto Internacional Chicago-O’Hare

Aeropuerto Internacional Cleveland Hopkins

Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta

Aeropuerto William P. Hobby de Houston

Aeropuerto Internacional John F. Kennedy

Aeropuerto LaGuardia

Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans

Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín

Aeropuerto Internacional Newark Liberty

Aeropuerto Internacional de Filadelfia

Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix

Aeropuerto Internacional de Pittsburgh

Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida

Los agentes de ICE también pueden interactuar con pasajeros en ciertas circunstancias. (Foto: AP Photo/Nam Y. Huh) / Nam Y. Huh

Qué están haciendo los agentes de ICE y las labores que NO deben realizar

Según destacan desde Telemundo Houston, las autoridades han recalcado que los agentes de ICE no estarán a cargo de revisar equipaje ni operar equipos de seguridad. Su rol se limita a:

Control de multitudes

Organización de filas

Apoyo en áreas externas a los puntos de revisión

Custodiar salidas del aeropuertos

Liberar a agentes de la TSA para que se concentren en los puntos de seguridad

Si te preguntas qué no harán, esta es la respuesta según Tom Homan, director de la frontera de la Casa Blanca, y DHS:

No operarán máquinas de rayos X ni escáneres corporales, porque no están entrenados para esas tareas especializadas de TSA.

No sustituirán por completo a los agentes de TSA en los puntos de revisión; su papel es “llenar huecos” por falta de personal y permitir que TSA se enfoque en el trabajo técnico de seguridad.

Detenerte sin sospecha razonable o arrestarte sin causa probable.

Si eres ciudadano de Estados Unidos, nacido aquí o naturalizado, o eres inmigrante indocumentado, tienes derechos constitucionales plenos incluso en un aeropuerto. (Foto: AP Photo/Nam Y. Huh) / Nam Y. Huh

Cuáles son tus derechos según tu estatus migratorio

Lorena Rivas, abogada de inmigración en Estados Unidos, brindó la siguiente información:

Ciudadano estadounidense: ICE no puede detenerte por razones migratorias, ni deportarte. No tienes obligación de mostrar identificación a ICE (el requisito de ID de TSA es separado). Si ICE se acerca, puedes preguntar: “¿Estoy detenido o soy libre de irme?”.

Residente permanente (Green Card): llévala contigo en todo momento. Cualquier historial criminal - incluso condenas de hace décadas - puede ponerte en riesgo de detención.

Portador de visa: el Departamento de Estados puede revocar tu vida sin explicación e ICE puede ejecutarlo en el aeropuerto. Verifica que tu estatus esté vigente y lleva tu I-94 y avisos de aprobación.

Si no tienes papeles o estás indocumentado: Para personas indocumentadas, un encuentro con ICE en un aeropuerto es especialmente preocupante, pero aun así existen derechos mínimos que el propio gobierno reconoce en sus políticas internas y que han sido confirmados por cortes federales. Tienes derecho a permanecer en silencio, no estás obligado a decir de qué país eres ni cómo entraste al país, tienes derecho a decir: “Quiero hablar con un abogado” antes de responder a preguntas sobre tu estatus migratorio, no tienes que firmar órdenes de deportación ni “salidas voluntarias” sin asesoría legal; si te detienen, tienes derecho a hacer una llamada telefónica razonable para contactar a un abogado o a tu familia, conforme a las normas de detención civil de ICE.

Si ICE se acerca a ti: qué decir y qué no

Pregunta primero: “¿Soy libre de irme?”

Si te detienen: “quiero un abogado” y “estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio”.

No mientas sobre tu estatus, declaraciones falsas a un oficial federal son un delito.

No firmes nada sin hablar con un abogado.

Lo que debes llevar antes de viajar

Copias físicas de todos tus documentos migratorios.

Imprime tu pase de abordar en papel (para no tener que desbloquear tu teléfono).

Desactiva Face ID/huella digital, los códigos de acceso tienen más protección legal.

Memoriza el número de tu abogado.

Ten un plan de emergencia familiar y documentos de POA (poder nacional) listos.

Diferencia entre TSA, CBP e ICE

En el contexto de las demoras, es fácil confundir funciones:

TSA: se encarga de la seguridad del transporte, registra equipaje y pasajeros, revisa líquidos, laptops y realiza chequeos de seguridad. No es una agencia de inmigración (fuente: TSA, “What We Do”).

CBP: controla la entrada y salida del país en puertos de entrada, incluye revisiones de pasaportes y visas, inspecciones aduaneras y entrevistas a quienes llegan del extranjero (fuente: CBP, “Mission”).

ICE: actúa dentro de Estados Unidos, lejos o cerca de la frontera, ejecutando órdenes de detención y deportación, investigando delitos migratorios y coordinando con cárceles y aeropuertos para remociones (fuente: DHS/ICE, “About ICE”).

Si bien TSA se enfoca en seguridad y no en estatus migratorio, en aeropuertos con alta presencia federal es posible que convivan varias agencias. Por eso, en medio de retrasos y caos en las filas, un viajero hispano podría sentirse intimidado al ver uniformes y placas diferentes sin saber quién es quién.

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