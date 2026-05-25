La psicología revela que los encuentros cotidianos están lejos de ser simples coincidencias en nuestra vida. Cada persona que se cruza por nuestro camino, desde un amigo hasta un amor pasajero, tiene una misión en nuestra historia personal. Esta fascinante perspectivas nos invita a ver nuestras relaciones bajo un nuevo enfoque, ya sea para transformar o ser transformados. Esta nota te brindará detalles sobre cómo estas interacciones moldean tu cerebro y cómo aprender a identificar el verdadero propósito de cada vínculo en tu vida.

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En el momento que menos espera, conoces a una nueva persona, ya sea de manera amical o amorosa. En un primer momento, sientes una sensación increíble, ya que valoras cada momento en su compañía, pero con el pasar del tiempo, todo puede cambiar.

Posiblemente, se alejan repentinamente o existen problemas por tener pensamientos distintos. Como resultado, sientes una gran tristeza, ya que te acostumbraste a mantener una comunicación; sin embargo, esa experiencia que has vivido te deja una gran lección o también ocasionaste que la otra persona aprenda algo nuevo.

Esa vivencia suele ser relevante para tu crecimiento personal, ya que aprendes nuevas costumbres que antes no pensabas que te agradaban o no permitirás ciertas actitudes que te hacían dudar de ti. Entonces, toma relevancia la famosa frase: “toda persona aparece en tu vida por una razón”.

Ciertas personas tienen un paso pasajero por tu vida; no todas se quedarán para siempre. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Una influencia positiva o negativa

Conocer a una persona se trata de una experiencia que siempre deja un aprendizaje, sea positivo o negativo. La especialista Cristina Jardón especifica que cada vivencia o emoción son capaces de construir la inteligencia emocional y mental.

De acuerdo al portal Siefken Psicólogos , las personas con las cuales te relacionas, así sean pasajeras o de vínculo más cercano, suelen tener una influencia en tu presencia, opiniones o actitud, ya sea para bien o para mal.

“Si es de forma positiva, estaremos creciendo y va a traer experiencias que nos van a beneficiar para nuestra vida en general; sí es de forma negativa, estaremos dejando que los demás empiecen a causar problemas en nuestra vida e inconscientemente nos estamos dañando”, se lee.

Cada relación tiene un propósito en tu vida; puede dejarte una valiosa lección de aprendizaje. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Un relación con la teoría del intercambio central

Esta perspectiva se puede relacionar a la teoría del intercambio central, el cual explica que las relaciones humanas se tratan de “intercambios” donde cada persona evalúa “costos y beneficios” y tiende a mantener aquellas personas que le aportan más de lo que cuestan, así lo detallan distintos autores que aportaron este principio de la psicología.

Entonces, al iniciar un nuevo vínculo, cada individuo analiza el valor que la otra persona aporta a su entorno, abarcando desde el apoyo emocional hasta el desarrollo personal y el intercambio de ideas.

De igual manera, se busca retribuir al otro con elementos positivos, de modo que la relación se consolida y se transforma en un agente de cambio si ambas partes perciben que el beneficio es mutuo.

Ahora, si estas personas consideran que dicha relación, sea amical o amorosa, tiene muchos puntos negativos, tratarán de alejarse, aunque sea una decisión dolorosa.

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