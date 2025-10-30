El Día de Muertos 2025 se celebra este 1 y 2 de noviembre, y una de las tradiciones más lindas de estas fechas es compartir mensajes, recuerdos y tarjetas en honor a quienes ya no están, pero viven en nuestra memoria.Si buscas una forma especial de expresar tus sentimientos, aquí te mostramos 10 imágenes de tarjetas del Día de Muertos que puedes descargar, imprimir o enviar por WhatsApp, Instagram y Facebook para compartir con tus seres queridos.

¿Qué representa el Día de Muertos?

El Día de Muertos es una de las festividades más emblemáticas de México y América Latina. En estos días, las familias preparan altares, colocan flores de cempasúchil, velas, fotos y ofrendas para recordar con amor a quienes partieron.

Las tarjetas y mensajes se han convertido en una manera moderna de mantener viva esta conexión espiritual, especialmente entre quienes viven lejos o no pueden reunirse físicamente.

10 imágenes de Tarjetas del Día de Muertos 2025 para imprimir y enviar en WhatsApp, Instagram y Facebook este 1 y 2 de noviembre

El Día de Muertos 2025 se celebra este 1 y 2 de noviembre, y una de las tradiciones más lindas de estas fechas es compartir mensajes, recuerdos y tarjetas en honor a quienes ya no están. (Foto: Google Gemini AI)

Celebra el Día de Muertos 2025 compartiendo coloridas tarjetas con frases tradicionales y diseños mexicanos para enviar por WhatsApp, Instagram y Facebook este 1 y 2 de noviembre. (Foto: Google Gemini AI)

Celebra el Día de Muertos 2025 compartiendo coloridas tarjetas con frases tradicionales y diseños mexicanos para enviar por WhatsApp, Instagram y Facebook este 1 y 2 de noviembre. (Foto: Google Gemini AI)

