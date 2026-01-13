Cuando casi 15,000 enfermeras paran al mismo tiempo en Nueva York, lo que está en juego no es solo un conflicto laboral, sino la columna vertebral del sistema de salud de una ciudad donde millones de personas —incluida buena parte de la comunidad latina— dependen todos los días de hospitales como Mount Sinai, NewYork‑Presbyterian y Montefiore. Hablamos de centros que reciben a personas de todo tipo que muchas veces llegan a urgencias después de una jornada eterna en construcción, delivery o limpieza, y que fueron el epicentro de la atención durante lo peor de la pandemia de Covid‑19 y del reciente repunte de hospitalizaciones por gripe. Por eso, cuando amanece un día con piquetes en las puertas, pancartas rojas en las veredas y cánticos en inglés y español, cualquiera que viva en Estados Unidos —o tenga familia que se atiende en estos nosocomios— necesita entender qué reclaman las enfermeras, qué puede pasar con los servicios y por qué este choque está encendiendo las alarmas en todo el país.

¿CÓMO EMPEZÓ LA HUELGA?

Desde la madrugada del lunes 12 de enero, alrededor de 15,000 enfermeras afiliadas a la New York State Nurses Association (NYSNA) dejaron sus puestos en grandes redes privadas de la ciudad, entre ellas Mount Sinai, NewYork‑Presbyterian y Montefiore, principalmente en Manhattan y el Bronx. El paro arrancó oficialmente a las 6:00 de la mañana, una vez vencidos los contratos colectivos el 31 de diciembre sin nuevo acuerdo, y ya se describe como una de las mayores huelgas de enfermería en la historia reciente del estado.

En zonas como el norte de Manhattan y el Bronx, donde la población latina es mayoría en muchos bloques, los piquetes frente a los hospitales se cruzan con la rutina de quienes salen rumbo al trabajo mirando el reloj y el celular. Las imágenes de enfermeras sosteniendo carteles en inglés y español, rodeadas de vecinos que pasan con un café con leche, un bagel o un pastelito, muestran que la protesta ya forma parte del paisaje diario del barrio.

¿QUÉ RECLAMAN LAS ENFERMERAS?

El eje del conflicto no se limita al salario, aunque en una ciudad tan cara como Nueva York el sueldo nunca es un detalle menor. Las enfermeras piden aumentos que acompañen el costo de vida, plantillas suficientes para garantizar ratios seguros entre personal y pacientes, cobertura completa de salud, pensiones protegidas y más medidas contra la violencia dentro de los hospitales, un fenómeno que los sindicatos señalan como creciente en todo el país.

En guardias que atienden a miles de pacientes, describen turnos con menos personal del necesario, pacientes acumulados en pasillos y áreas críticas como quirófanos y UCI funcionando al límite, algo que consideran directamente peligroso para quienes se atienden allí. El mensaje que se repite en los piquetes es claro: no se trata solo de “cobrar más”, sino de poder cuidar a la gente que se cruzan a diario en el metro, en la bodega o en la iglesia, sin sentir que el cansancio las empuja al error.

¿QUÉ DICEN LOS HOSPITALES Y EL PAPEL DEL GOBIERNO?

Las administraciones hospitalarias responden que el pliego sindical es demasiado costoso y que, de aceptarse tal como está, dispararía sus gastos a niveles que consideran insostenibles. Desde Mount Sinai y otros sistemas se habla de incrementos multimillonarios en pocos años y de un fuerte aumento en el costo de enfermería, mientras que Montefiore acusa de insistir en demandas que, según la dirección, podrían afectar la estabilidad financiera de la red.

Frente al temor a que el sistema se vea desbordado, la gobernadora Kathy Hochul firmó una orden ejecutiva que declara un estado de emergencia por desastre en varios condados, incluidos el Bronx y Nueva York. Esa decisión abre la puerta a que personal médico de otros estados —e incluso del extranjero— pueda trabajar temporalmente en Nueva York mientras dure la crisis, una medida pensada para reforzar rápidamente las guardias y reducir el riesgo de que servicios clave se vean interrumpidos. La orden tiene una vigencia inicial hasta, por lo menos, el 8 de febrero, y envía un mensaje claro: para el gobierno estatal, la situación no es un conflicto más, sino una amenaza real para la salud pública si no se controla a tiempo.

Al mismo tiempo, los hospitales están recurriendo a miles de enfermeras temporales y a personal traído desde otros estados para cubrir turnos y tratar de mantener operativos los servicios. Hacia afuera, la señal es de calma y continuidad; hacia adentro, muchas voces reconocen que se trata de un parche de emergencia que no puede sostenerse indefinidamente si la huelga se prolonga.

EL APOYO DEL ALCALDE DE NUEVA YORK A LAS ENFERMERAS

En medio de la tensión, el rol del gobierno de la ciudad también se volvió clave, y el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, decidió colocarse explícitamente del lado de las enfermeras en huelga. En sus primeras semanas al frente del Ayuntamiento, se acercó a las líneas de piquete en hospitales del Bronx y Manhattan, levantó carteles junto al personal y tomó el megáfono para subrayar que quienes hoy protestan son las mismas trabajadoras que estuvieron en primera línea durante el pico de Covid‑19 y en otros momentos críticos para la ciudad. Para una buena parte de la comunidad latina que lo vio caminar entre las guardias de Montefiore o Mount Sinai, ese gesto fue leído como una señal de que el gobierno municipal no pretende mantenerse neutral cuando se discuten condiciones básicas de trabajo y de atención.

Mamdani ha repetido que las enfermeras no están reclamando sueldos de élite, sino algo mucho más básico: poder jubilarse con pensiones seguras, tener garantías frente a la violencia en el lugar de trabajo y contar con los beneficios de salud que corresponden a quienes sostienen el sistema día y noche. En sus declaraciones públicas, el alcalde recordó que muchas de esas enfermeras viven en los mismos edificios que los pacientes a los que atienden, toman el mismo tren desde Queens o el Bronx y comparten los mismos miedos cuando un familiar termina en la sala de emergencias. Con ese mensaje, buscó presionar a los hospitales para que vuelvan a la mesa de negociación y, al mismo tiempo, enviar una señal política clara: en la disputa por el futuro de la salud en la ciudad, el gobierno local reconoce el reclamo de quienes cuidan a la población en los momentos más vulnerables.

IMPACTO EN LA ATENCIÓN PARA LA COMUNIDAD

La gran pregunta en la calle es si es seguro ir al hospital en estos días o si conviene aguantar un poco más. Las autoridades insisten en que nadie debería dejar de acudir en casos de urgencia y aseguran que los hospitales siguen abiertos, pero reconocen que la presión sobre el sistema es fuerte, más aún en un contexto de alta circulación de gripe y otras infecciones respiratorias.

En experiencias previas de huelgas de enfermería en la ciudad, se llegaron a posponer cirugías programadas, desviar ambulancias a otros centros y reorganizar camas para cuidar primero a los casos más graves, un escenario que vuelve a estar sobre la mesa si el conflicto se alarga. Para muchas familias latinas sin seguro o con coberturas parciales, cualquier cambio en los tiempos de espera o en la disponibilidad de espacio se traduce en horas extra en la sala de emergencias o en la decisión de quedarse en casa hasta que la situación se vuelva realmente insostenible.

