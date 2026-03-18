Durante años, manejar un camión en Estados Unidos ha sido una de las principales puertas de entrada al mercado laboral para miles de inmigrantes hispanos: gente que llegó con una maleta, un sueño y la necesidad urgente de pagar renta, mandar dinero a su país y sacar adelante a sus hijos en ciudades tan distintas como Houston, Los Ángeles, Nueva York, Chicago o Miami. Es un trabajo duro, de jornadas largas y fines de semana en carretera, donde muchas veces el descanso es en un truck stop de carretera en vez de en casa, pero también ha sido, para muchos latinos, una oportunidad real de estabilidad económica y de ascenso social, especialmente para quienes no pudieron revalidar títulos universitarios o no dominaban el inglés al llegar. Ahora, esa realidad empieza a cambiar: desde el 16 de marzo de 2026, una nueva norma impulsada por la administración de Donald Trump pone en riesgo el sustento de cerca de 200,000 conductores inmigrantes que, poco a poco, podrían quedarse sin licencia para trabajar legalmente en el país.

¿QUIÉNES SON LOS INMIGRANTES AFECTADOS?

No estamos hablando de personas sin documentos, sino de inmigrantes que en muchos casos sí tienen autorización para trabajar y que forman parte del día a día de la comunidad hispana en EE. UU., desde Texas hasta Nueva Jersey, por mencionar algunos ejemplos. Entre los principales grupos afectados están:

Solicitantes de asilo

Refugiados

Beneficiarios de DACA

En otras palabras, personas que llevan años viviendo y trabajando legalmente en el país, muchas veces con familias establecidas, hijos ciudadanos estadounidenses, pagos de carro, de insurance y de hipoteca, y obligaciones financieras importantes. Son los mismos conductores que ves en los freeways, estacionados en áreas de servicio cerca de tu ciudad o descargando mercancía en supermercados donde la comunidad latina hace sus compras semanales.

¿QUÉ CAMBIA CON LA NUEVA NORMA?

La regulación, impulsada por el Departamento de Transporte de Estados Unidos y la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes, introduce un cambio que, aunque suena técnico, tiene consecuencias muy concretas para el bolsillo y la estabilidad de miles de hogares hispanos.

Antes Ahora Bastaba con tener autorización de trabajo Se exige un estatus migratorio más restringido Inmigrantes podían obtener o renovar licencias comerciales Muchos ya no podrán renovarlas Licencias vigentes se renovaban sin mayores cambios Solo ciudadanos, residentes permanentes y ciertos visados califican

Lo más importante: las licencias actuales no se cancelan de inmediato, pero dejarán de renovarse cuando caduquen. Eso significa que el impacto será progresivo, pero inevitable para miles de conductores, especialmente en estados con gran presencia latina como California, Florida, Illinois o Nevada, donde el transporte de mercancías depende en buena medida de choferes hispanos.

Los camioneros tendrán que adaptarse a estos nuevos requerimientos, pero muchos de ellos se quedarán sin sus licencias (Foto: AFP)

¿POR QUÉ EL GOBIERNO TOMÓ ESTA DECISIÓN?

Desde la administración Trump, el argumento principal gira en torno a la seguridad vial.

Funcionarios del Departamento de Transporte de Estados Unidos han señalado:

Accidentes graves en los que estuvieron involucrados camioneros inmigrantes

Dudas sobre la verificación de historiales de conducción en el extranjero

Problemas con el dominio del inglés en algunos conductores

Además, se ha cuestionado a estados como California y Nueva York por supuestamente emitir licencias sin controles suficientemente estrictos, algo que ha generado choques políticos entre gobiernos estatales más progresistas y autoridades federales.

LO QUE DICEN LOS CRÍTICOS

Aquí es donde el debate se pone más intenso. Organizaciones civiles, activistas de derechos de inmigrantes y expertos legales sostienen que la medida no tiene base sólida y que, en la práctica, termina golpeando de forma desproporcionada a comunidades hispanas.

Por ejemplo:

No hay evidencia concluyente de que los inmigrantes conduzcan peor

Ya existían requisitos estrictos (escuelas, exámenes, licencias comerciales)

Se podría estar discriminando por estatus migratorio

Incluso abogados y grupos como Public Citizen Litigation Group han llevado el caso a los tribunales, mientras organizaciones latinas en ciudades como Dallas, Phoenix o Atlanta empiezan a organizar talleres informativos para explicar a los conductores qué podría pasar con sus licencias en los próximos años.

IMPACTO DIRECTO: TRABAJO Y VIDA EN JUEGO

Si lo miras más allá de la política, esto es profundamente humano. Detrás de cada licencia de conducir comercial hay una historia de migración, de esfuerzo y de adaptación a un país nuevo.

Muchos camioneros inmigrantes:

Llevan años en la industria, recorriendo rutas entre estados.

Han invertido en formación, cursos, escuelas de manejo y certificaciones.

Mantienen familias completas con este trabajo, tanto aquí como en sus países de origen.

Ahora enfrentan un escenario complicado:

Cambiar de empleo (generalmente con menor salario y sin beneficios).

Perder estabilidad económica y atrasarse en pagos de renta o hipoteca.

En algunos casos, considerar abandonar el país o mudarse de estado.

Y no es exageración. Estamos hablando de personas con hipotecas, deudas, remesas mensuales y responsabilidades que dependen directamente de su licencia. En comunidades hispanas de lugares como el Valle del Río Grande, el Inland Empire en California o zonas industriales de Nueva Jersey, el posible efecto se siente en conversaciones de iglesia, en las taquerías de barrio y en grupos de WhatsApp de conductores que se preguntan qué va a pasar cuando llegue la fecha de renovación.

Un ejemplo concreto: un conductor con DACA que lleva casi una década manejando tráiler entre Florida y Georgia, con hijos nacidos en Estados Unidos, podría encontrarse en unos años con que ya no puede renovar su licencia, aunque siga pagando impuestos y cumpliendo todas las reglas estatales.

Aquí hay otro punto importante que a veces se pasa por alto en el debate público.

El sistema de transporte en Estados Unidos depende fuertemente de los camioneros. Según datos del sector:

Los camiones mueven más del 70% de la carga del país

Los inmigrantes representan alrededor del 5% de los conductores

Puede parecer poco, pero en números reales es enorme, especialmente en sectores donde la mano de obra latina es clave: alimentos, construcción, entregas a supermercados y cadenas de retail que sirven a comunidades hispanas.

Posibles efectos en cadena:

Menos conductores disponibles

Aumento de costos laborales

Retrasos en entregas

Incremento de precios para consumidores

En un contexto donde el combustible ya es caro, la inflación todavía preocupa a muchas familias y la cadena logística sigue siendo frágil, cualquier ajuste puede sentirse rápidamente en el precio de productos básicos: desde la caja de frutas en el mercado latino hasta la carne, el arroz, los frijoles o los pañales que muchas familias compran cada quincena.

UN CLIMA DE INCERTIDUMBRE EN LAS CARRETERAS

Antes incluso de que la norma entrara en vigor, ya se percibía tensión en distintos corredores de carga del país. Conductores reportaban más inspecciones en carreteras interestatales, auditorías a escuelas de manejo que trabajan con inmigrantes y hasta detenciones frecuentes en controles y revisiones de papeles. Todo esto ha generado algo difícil de medir, pero muy real: miedo.

Miedo a manejar de noche, miedo a ser detenido en un checkpoint, miedo a que una simple parada rutinaria termine en la pérdida de la licencia o en un problema migratorio. En varias ciudades, iglesias y organizaciones comunitarias han empezado a ofrecer asesoría legal y charlas en español para explicar paso a paso qué revisar en los documentos y cómo prepararse para una eventual negativa de renovación.

La historia todavía no está cerrada y probablemente se convertirá en un tema caliente en la conversación política nacional, especialmente en estados con gran peso del voto latino. Actualmente hay demandas en curso contra la norma mientras algunos legisladores buscan endurecer aún más las restricciones. El tema podría escalar políticamente en los próximos meses. Y hasta que eso se defina, lo que es seguro es que miles de camioneros comenzarán a recibir negativas cuando intenten renovar sus licencias en los próximos años, a medida que su documento actual se acerque a la fecha de vencimiento.

Estados Unidos dejará a miles de inmigrantes sin sus licencias de conducir comerciales (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

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