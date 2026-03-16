Un reciente despliegue de seguridad frente a las costas de California ha captado la atención pública por la detención de 23 inmigrantes. En esta ocasión, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no fue el artífice del operativo, pues los oficiales pertenecientes a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) realizaron esta labor. Este procedimiento de intervención no solo demuestra la intensidad de los controles migratorios actuales, sino que surge dudas sobre los protocolos y el destino de los involucrados. En esta nota te revelaré los detalles completos del caso.

Bajo la actual administración del presidente Donald Trump, se ha registrado un incremento en los operativos realizados por CBP e ICE en cada región del país, como parte del endurecimiento de su política antiinmigrante.

Aunque el propósito del gobierno federal es la detención de inmigrantes catalogados como “peligrosos e ilegales”, se han registrado cientos de denuncias de ciudadanos extranjeros con estatus legal que actualmente se encuentran bajo custodia federal.

La situación parece no mejorar para la comunidad inmigrante situada en este país: este lunes 16 de marzo una instancia judicial reactivó una medida antiinmigrante impulsada por el gobierno de Trump, la cual autoriza, de manera provisional, la expulsión de personas indocumentadas hacia un tercer país.

Los operativos migratorios han resultado una total pesadilla para miles de inmigrantes que residen en EE.UU. (Crédito: AFP)

Los detalles del operativo en California que detuvo a 23 inmigrantes

El CBP reportó hoy un operativo migratorio en las costas de California, el cual concluyó con la detención de 23 inmigrantes. Según informó la agencia oficial, la intervención está directamente relacionada a un tráfico de personas en la zona costera.

Es importante señalar que la intervención de los oficiales pertenecientes a este agencia se ejecutó el pasado 14 de marzo. Se trató de un operación coordinada entre aviones DHC-8, naves de vigilancia multipropósito y un buque interceptor costero.

El trabajo en conjunto permitió que se intercepte una embarcación localizada al oeste de la isla de San Clemente, según lo detallado por las autoridades.

Un trabajo en conjunto permitió a los agentes del CBP en capturar a un total de 23 inmigrantes calificados como "ilegales". (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

“Tras mantener contacto visual y recibir apoyo aéreo, los agentes de interceptación marítima interceptaron con éxito la embarcación, en la que viajaban 23 inmigrante ilegales, poco después de la 1:00 p.m. (hora local”, se lee en el comunicado emitido por el CBP.

Actualmente, los 23 detenidos se encuentran bajo custodia de ICE de San Diego a la espera de conocer cuál será su futuro migratorio.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad . ¡Te esperamos!