Un nuevo proyecto de ley presentado en la ciudad de Nueva York propone aumentar de forma significativa el salario mínimo local. La iniciativa plantea que el pago por hora pueda llegar hasta 30 dólares, lo que lo convertiría en uno de los más altos de todo Estados Unidos. La propuesta fue impulsada por la concejal Sandy Nurse y coincide con una de las promesas de campaña del alcalde Zohran Mamdani.

El plan busca aumentar gradualmente el salario mínimo actual, que hoy se ubica en 17 dólares por hora, hasta alcanzar los 30 dólares antes del año 2030.

Según el proyecto, las empresas con más de 500 empleados tendrían que subir el salario mínimo a 20 dólares por hora para 2027. Posteriormente, el incremento continuaría hasta llegar a los 30 dólares en 2030.

El incremento se aplicaría de forma gradual y empezaría con un aumento a 20 dólares para 2027 en grandes empresas. (Foto referencial: Freepik)

De aprobarse, la medida podría beneficiar a más de un millón de trabajadores que actualmente reciben el salario mínimo en la ciudad.

El salario mínimo en Nueva York aumentó en los últimos años. En 2018 se fijó en 15 dólares por hora y desde entonces ha seguido subiendo hasta alcanzar los 17 dólares actuales.

Aunque el alcalde Mamdani no respaldó explícitamente el proyecto de ley, su oficina reiteró la necesidad de mejorar los ingresos de los trabajadores frente al alto costo de vida.

La iniciativa surge en medio del debate sobre el alto costo de vida y la necesidad de garantizar un salario digno. (Foto referencial: Freepik)

En un comunicado enviado al New York Post, su portavoz Dora Pekec señaló: “El alcalde Mamdani cree que todos los neoyorquinos necesitan ganar un salario digno”.

“Mientras la administración revisa esta legislación específica, el alcalde sigue comprometido a abordar la crisis del costo de vida utilizando todas las herramientas a disposición de la ciudad”, agregó.

Cuáles son los estados con los salarios mínimos más altos

La empresa Paycom señala que, para este 2026, el Distrito de Columbia (D.C.) y el estado de Washington lideran los salarios mínimos más altos en EE. UU., con tarifas de $17.95 y $17.13 por hora, respectivamente. Les siguen de cerca Nueva York, California y Connecticut, que consolidaron pagos base que oscilan entre los $16.90 y $17.00 por hora a partir de enero de este año.

Varios estados superaron la barrera de los $15.00, como Nueva Jersey, Colorado y Arizona. Además, se esperan incrementos clave para el segundo semestre de 2026: Florida alcanzará los $15.00 en septiembre, mientras que ciudades con leyes locales propias, como San Francisco, subirán su mínimo a $19.61 en julio, marcando una brecha histórica frente al resto del país.

A pesar de estos avances en las costas y estados del norte, el salario mínimo federal permanece estancado en $7.25 por hora. Esta cifra sigue vigente en gran parte del sur y centro de Estados Unidos, lo que genera una disparidad económica donde un trabajador en ciudades como Tukwila (Washington) puede ganar más de $21.00, casi el triple que en estados como Texas o Georgia.

