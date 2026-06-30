Moverse por la ciudad de Nueva York es una necesidad diaria para millones de personas. Ya sea para llegar al trabajo en Manhattan, asistir a clases en Queens College, acudir a una cita médica en el Bronx o simplemente desplazarse entre los cinco distritos, el sistema de transporte administrado por la Metropolitan Transportation Authority (MTA) representa el principal medio de movilidad. Para muchas familias hispanas que viven en vecindarios como Jackson Heights, Washington Heights, Corona o Sunset Park, el metro y los autobuses son parte inseparable de la rutina: se usan para abrir y cerrar el día, llevar a los niños a la escuela, hacer compras y visitar a familiares. Sin embargo, el aumento del costo de vida ha hecho que incluso pagar un pasaje se convierta en un desafío. En ese contexto, el nuevo presupuesto aprobado por la ciudad trae una noticia que promete aliviar el bolsillo de una parte importante de la población: una expansión histórica del programa Fair Fares que recortará a la mitad el costo de los viajes para cientos de miles de neoyorquinos.

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Si vives en Nueva York y utilizas con frecuencia el subwayo los autobuses, conviene prestar atención a este cambio. El acuerdo presupuestario para el año fiscal 2027 ampliará de forma histórica el programa Fair Fares, permitiendo que unas 340,000 personas adicionales puedan acceder a descuentos del 50% en todos sus viajes en el metro, los buses y el servicio de paratránsito de la MTA. La medida también eleva a cerca de 1,3 millones el número total de neoyorquinos que podrán beneficiarse del programa.

LA MAYOR EXPANSIÓN DE FAIR FARES DESDE SU CREACIÓN

Como lo informan medios como Pix11, am New York, etc., el anuncio fue realizado por la presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Julie Menin, luego de alcanzar un acuerdo presupuestario por 125.800 millones de dólares con el alcalde Zohran Mamdani, el cual debía ser aprobado por el Concejo este 30 de junio, fecha límite para la aprobación del presupuesto municipal.

Gracias a esta decisión, el programa Fair Fares NYC ampliará sus criterios de elegibilidad, permitiendo que más residentes puedan pagar solo la mitad del valor habitual de cada viaje. Esto incluye a trabajadores que usan el metro para cubrir turnos nocturnos, personas que trabajan en servicios esenciales y familias que dependen del transporte público para moverse entre boroughs.

Según la oficina de Menin, la expansión será posible gracias a una inversión adicional de 54 millones de dólares, que se suma a los 120,6 millones que ya estaban garantizados para financiar el programa.

El Metro de Nueva York es el servicio de transporte público más usado de Estados Unidos. Funciona las 24 horas del día (Foto: MTA)

¿QUIÉNES PODRÁN ACCEDER AL DESCUENTO DEL 50%?

El cambio más importante está en el aumento del límite de ingresos para participar en Fair Fares. De forma práctica, se abre la puerta para que más personas que trabajan y viven en la ciudad, pero que antes quedaban justo por encima del límite, puedan acceder al beneficio.

Requisitos económicos comparados:

Requisito Antes Ahora Nivel máximo de ingresos 150% del nivel federal de pobreza 200% del nivel federal de pobreza Ingreso anual máximo para una persona 23.940 dólares 31.920 dólares Ingreso anual máximo para una familia de cuatro 49.500 dólares 66.000 dólares

Además de cumplir con el requisito económico, los solicitantes deberán:

Ser residentes de la ciudad de Nueva York.

Tener 18 años o más.

Cumplir con las condiciones establecidas por el programa Fair Fares NYC.

Con esta modificación, alrededor de 340.000 nuevos residentes podrán incorporarse al beneficio, incluyendo muchos hogares hispanos que hasta ahora pagaban la tarifa completa a pesar de tener ingresos ajustados.

¿QUÉ DESCUENTO OFRECE FAIR FARES?

Quienes sean aceptados en el programa podrán obtener:

50% de descuento en todos los viajes del metro.

50% de descuento en los autobuses locales y expresos de la MTA.

Tarifas reducidas para los servicios de paratránsito elegibles.

En otras palabras, cada viaje costará la mitad de la tarifa regular vigente. Para alguien que toma el metro todos los días para ir de El Bronx a Midtown o el bus para moverse dentro de Brooklyn, el ahorro mensual puede ser considerable y dejar más dinero disponible para renta, comida y otros gastos básicos.

Los buses de Nueva York de la MTA también forman parte de la red de transporte de la ciudad (Foto: MTA)

JULIE MENIN: “ES LA MAYOR EXPANSIÓN EN LA HISTORIA DEL PROGRAMA”

Durante la conferencia de prensa realizada en el Ayuntamiento, Menin destacó el impacto que tendrá esta decisión para los trabajadores de la ciudad: “Esta es la mayor expansión de Fair Fares en la historia del Concejo. Específicamente, significa que cerca de 1,3 millones de neoyorquinos trabajadores tendrán un transporte público más asequible”.

La presidenta del Concejo agregó que muchas personas dependen diariamente del metro, los autobuses y el paratránsito para llegar al trabajo, asistir a la escuela o acceder a distintas oportunidades, por lo que reducir el costo del transporte representa un alivio directo para miles de familias.

En otra de sus declaraciones, Menin resumió el objetivo de la medida: “Un pasaje de tres dólares en el metro o el autobús es simplemente demasiado caro para muchos trabajadores de Nueva York. Esta inversión ayudará a más personas a llegar al trabajo, a la escuela, a citas médicas y a otros destinos esenciales, mientras deja más dinero en los bolsillos de las familias”.

MAMDANI VINCULA LA MEDIDA CON SU PLAN PARA UN TRANSPORTE MÁS ACCESIBLE

El alcalde Zohran Mamdani también celebró el acuerdo y señaló que la expansión de Fair Fares forma parte de una estrategia más amplia para abaratar el transporte público en la ciudad. “Elevamos la elegibilidad de Fair Fares a un nivel histórico. Lo hacemos mientras impulsamos autobuses que no solo sean rápidos, sino también gratuitos. Esa es parte de nuestra visión a mediano y largo plazo”.

Aunque durante su campaña Mamdani promovió la idea de hacer gratuitos los autobuses de la ciudad, el acuerdo presupuestario optó inicialmente por fortalecer el programa de descuentos, una propuesta que también contaba con el respaldo del Concejo Municipal y de organizaciones dedicadas al transporte y la lucha contra la pobreza.

UNA MEDIDA CELEBRADA, AUNQUE TODAVÍA INSUFICIENTE PARA ALGUNOS GRUPOS

Diversas organizaciones que impulsaban una ampliación de Fair Fares recibieron positivamente el anuncio, aunque señalaron que todavía queda camino por recorrer.

Brian Fritsch, director asociado del Permanent Citizens Advisory Committee to the MTA, afirmó que el acuerdo representa “un muy buen paso en la dirección correcta”, aunque recordó que algunos trabajadores con salarios bajos todavía quedarán fuera del programa porque varios grupos proponían ampliar la elegibilidad hasta el 300% del nivel federal de pobreza.

Aun así, los defensores del transporte público consideran que la decisión permitirá que cientos de miles de personas que hoy pagan la tarifa completa comiencen a recibir un beneficio que facilitará su movilidad diaria.

¿CÓMO SER UNO DE LOS BENEFICIARIOS?

Si deseas acceder al descuento del 50%, estos son los puntos principales que debes revisar:

Paso Qué debes verificar 1 Ser residente de la ciudad de Nueva York. 2 Tener al menos 18 años. 3 Comprobar que tus ingresos no superen el 200% del nivel federal de pobreza. 4 Presentar la solicitud ante el programa Fair Fares NYC, una vez que la ampliación entre oficialmente en vigor. 5 Esperar la aprobación para comenzar a utilizar la tarifa reducida en el sistema de la MTA.

Con esta expansión, la ciudad busca que el costo del transporte deje de ser una barrera para cientos de miles de residentes. Si cumples con los nuevos requisitos de ingresos, vale la pena revisar tu elegibilidad, ya que el beneficio puede representar un ahorro significativo durante todo el año para quienes utilizan diariamente el metro y los autobuses de Nueva York.

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