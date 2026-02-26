Millones de inmigrantes han sido detenidos por agentes de ICE desde que Donald Trump asumió la presidencia de EE.UU. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Desde que Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos, enfatizó que su gobierno “luchará” contra la inmigración ilegal; en cada parte del país los agentes del han capturado a miles de extranjeros catalogados como “peligrosos” o que no contaban con su documentación en regla. Sin embargo, recientemente se pudo descubrir que decenas de estados del país están cooperando con esta agencia para que se cumpla con el objetivo implementado por la actual administración. Por consecuente, es importante que identifiques qué jurisdicciones mantienen alianzas estrictas y así protejas tu seguridad y la de tu familia.

La colaboración se debe a los acuerdos 287(g) que mantienen los estados participantes y el ICE. Según lo señalado por la , este programa “delega a los agentes del orden estatales y locales la autoridad para que cumplan tareas reservadas a oficiales migratorios”.

Al 20 de febrero de 2026, se han registrado más de 1,427 convenios que abarcan cerca de 40 estados, una situación que incrementa significativamente la vulnerabilidad de los inmigrantes frente a posibles detenciones.

Ante este marco amplio de colaboración, los extranjeros en situación irregular enfrentan un mayor riesgo de ser detenidos no solo por agentes del ICE, sino también por efectivos policiales de nivel estatal y local.

Este es el mapa de los condados que están colaborando con ICE para la detención de inmigrantes en el país. (Crédito: ice.gov)
Estos son los estados que participan en el programa 287(g) del ICE

  • Alabama
  • Arizona
  • Arkansas
  • Carolina del Norte
  • Carolina del Sur
  • Colorado
  • Dakota del Norte
  • Dakota del Sur
  • Florida
  • Georgia
  • Idaho
  • Indiana
  • Iowa
  • Kansas
  • Kentucky
  • Louisiana
  • Maryland
  • Michigan
  • Minnesota
  • Mississippi
  • Missouri
  • Montana
  • Nebraska
  • Nevada
  • Nuevo Hampshire
  • Nuevo México
  • Nueva York
  • Ohio
  • Oklahoma
  • Pensilvania
  • Tennessee
  • Texas
  • Utah
  • Virginia
  • West Virginia
  • Wisconsin
  • Wyoming
Aproximadamente, 40 estados mantienen acuerdos con ICE para facilitar la detención de extranjeros ilegales. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")
Qué estados colaboran más con ICE

El nivel de apoyo de los condados al programa 287(g) y al ICE no siempre coincide con la postura oficial de sus respectivos estados; sin embargo, esta relación cambia en aquellos estados con tendencia republicana. A continuación, te indicaré las 5 jurisdicciones con mayor colaboración con la detención de inmigrantes, según datos otorgados por el portal :

  1. Texas: 181 condados
  2. Florida: 64 condados
  3. Tennessee: 45 condados
  4. Georgia: 38 condados
  5. Pennsylvania: 29 condados

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

