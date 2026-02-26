Desde que Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos, enfatizó que su gobierno “luchará” contra la inmigración ilegal; en cada parte del país los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han capturado a miles de extranjeros catalogados como “peligrosos” o que no contaban con su documentación en regla. Sin embargo, recientemente se pudo descubrir que decenas de estados del país están cooperando con esta agencia para que se cumpla con el objetivo implementado por la actual administración. Por consecuente, es importante que identifiques qué jurisdicciones mantienen alianzas estrictas y así protejas tu seguridad y la de tu familia.

La colaboración se debe a los acuerdos 287(g) que mantienen los estados participantes y el ICE. Según lo señalado por la propia agencia , este programa “delega a los agentes del orden estatales y locales la autoridad para que cumplan tareas reservadas a oficiales migratorios”.

Al 20 de febrero de 2026, se han registrado más de 1,427 convenios que abarcan cerca de 40 estados, una situación que incrementa significativamente la vulnerabilidad de los inmigrantes frente a posibles detenciones.

Ante este marco amplio de colaboración, los extranjeros en situación irregular enfrentan un mayor riesgo de ser detenidos no solo por agentes del ICE, sino también por efectivos policiales de nivel estatal y local.

Este es el mapa de los condados que están colaborando con ICE para la detención de inmigrantes en el país. (Crédito: ice.gov)

Estos son los estados que participan en el programa 287(g) del ICE

Alabama

Arizona

Arkansas

Carolina del Norte

Carolina del Sur

Colorado

Dakota del Norte

Dakota del Sur

Florida

Georgia

Idaho

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maryland

Michigan

Minnesota

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

Nevada

Nuevo Hampshire

Nuevo México

Nueva York

Ohio

Oklahoma

Pensilvania

Tennessee

Texas

Utah

Virginia

West Virginia

Wisconsin

Wyoming

Aproximadamente, 40 estados mantienen acuerdos con ICE para facilitar la detención de extranjeros ilegales. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Qué estados colaboran más con ICE

El nivel de apoyo de los condados al programa 287(g) y al ICE no siempre coincide con la postura oficial de sus respectivos estados; sin embargo, esta relación cambia en aquellos estados con tendencia republicana. A continuación, te indicaré las 5 jurisdicciones con mayor colaboración con la detención de inmigrantes, según datos otorgados por el portal Prison Policy:

Texas: 181 condados Florida: 64 condados Tennessee: 45 condados Georgia: 38 condados Pennsylvania: 29 condados

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad . ¡Te esperamos!