Desde que Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos, enfatizó que su gobierno “luchará” contra la inmigración ilegal; en cada parte del país los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han capturado a miles de extranjeros catalogados como “peligrosos” o que no contaban con su documentación en regla. Sin embargo, recientemente se pudo descubrir que decenas de estados del país están cooperando con esta agencia para que se cumpla con el objetivo implementado por la actual administración. Por consecuente, es importante que identifiques qué jurisdicciones mantienen alianzas estrictas y así protejas tu seguridad y la de tu familia.
La colaboración se debe a los acuerdos 287(g) que mantienen los estados participantes y el ICE. Según lo señalado por la propia agencia, este programa “delega a los agentes del orden estatales y locales la autoridad para que cumplan tareas reservadas a oficiales migratorios”.
Al 20 de febrero de 2026, se han registrado más de 1,427 convenios que abarcan cerca de 40 estados, una situación que incrementa significativamente la vulnerabilidad de los inmigrantes frente a posibles detenciones.
Ante este marco amplio de colaboración, los extranjeros en situación irregular enfrentan un mayor riesgo de ser detenidos no solo por agentes del ICE, sino también por efectivos policiales de nivel estatal y local.
Estos son los estados que participan en el programa 287(g) del ICE
- Alabama
- Arizona
- Arkansas
- Carolina del Norte
- Carolina del Sur
- Colorado
- Dakota del Norte
- Dakota del Sur
- Florida
- Georgia
- Idaho
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maryland
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- Nuevo Hampshire
- Nuevo México
- Nueva York
- Ohio
- Oklahoma
- Pensilvania
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Virginia
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Qué estados colaboran más con ICE
El nivel de apoyo de los condados al programa 287(g) y al ICE no siempre coincide con la postura oficial de sus respectivos estados; sin embargo, esta relación cambia en aquellos estados con tendencia republicana. A continuación, te indicaré las 5 jurisdicciones con mayor colaboración con la detención de inmigrantes, según datos otorgados por el portal Prison Policy:
- Texas: 181 condados
- Florida: 64 condados
- Tennessee: 45 condados
- Georgia: 38 condados
- Pennsylvania: 29 condados
