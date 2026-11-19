El aumento por costo de vida del Seguro Social para 2027, como ya sabemos desde octubre, será del 3.6%, aunque ese porcentaje no equivale necesariamente al dinero adicional que llegará a tu cuenta bancaria. La Administración del Seguro Social (SSA) estima que el beneficio mensual promedio de los trabajadores jubilados pasará de $2,095 a $2,170, unos $75 más antes de las deducciones correspondientes. Por su parte, la prima estándar de Medicare Parte B subirá $6.50, un gasto capaz de absorber una fracción del incremento cuando se descuenta directamente de la jubilación.

El ajuste, identificado como COLA por sus siglas en inglés, busca compensar los efectos de la inflación que tanto perjudican a los ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, su cálculo no considera las necesidades particulares de cada beneficiario ni garantiza una mejora equivalente para todos. ¿Quieres conocer un poco más sobre este cálculo? Estas son cuatro claves para entender los cambios y saber qué revisar antes del primer depósito del 2027.

Los pagos del Seguro Social de Estados Unidos subirán un 3.6% en 2027 (Foto referencial: Magnific)

1. EL COLA NO SE BASA SOLO EN CIUDADANOS RETIRADOS

Aunque este mecanismo beneficia a quienes reciben pagos por retiro, la fórmula emplea el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Administrativos, conocido como CPI-W. Dicho indicador no fue diseñado específicamente para representar los gastos de las personas mayores.

Esa distinción importa porque las prioridades económicas cambian con la edad. Según los análisis de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), los hogares de adultos mayores destinan una proporción más elevada de sus recursos a la atención médica que la población representada por aquella referencia.

La agencia también publica una medida de investigación para estadounidenses de 62 años o más, actualmente denominada R-CPI-E y conocida históricamente como CPI-E. Aunque incorpora ponderaciones vinculadas con los hábitos de consumo de ese grupo, no se utiliza para determinar el incremento oficial de las prestaciones.

Por eso, el porcentaje anunciado puede diferir del encarecimiento que percibes en tu vida cotidiana. No se establece según cuánto subió el alquiler de tu vivienda, cuáles son tus necesidades sanitarias o cuánto pagas por alimentos. Por ello, si gastas mucho en el médico o farmacia, probablemente no notes mucha diferencia con este incremento en los pagos.

2. EL AUMENTO DE 2027 SE CALCULÓ CON DATOS DE TRES MESES

El COLA no anticipa cuánto subirán los precios durante el próximo año. Para establecerlo, la SSA comparó el promedio del CPI-W correspondiente a julio, agosto y septiembre de 2026 con el registrado durante idéntico trimestre de 2025.

El resultado fue un incremento del 3.6%, anunciado el 14 de octubre de 2026. La siguiente tabla resume los valores utilizados:

Dato utilizado Valor Promedio del CPI-W del tercer trimestre de 2025 317.265 Promedio del CPI-W del tercer trimestre de 2026 328.746 COLA resultante, redondeado a una décima de punto porcentual 3.6%

3. UNA INFLACIÓN MÁS BAJA NO IMPLICA UN RECORTE DE LA JUBILACIÓN

Cuando la inflación disminuye, los precios no necesariamente bajan: pueden seguir aumentando a menor velocidad. Para establecer el COLA, lo relevante es la comparación entre los promedios del CPI-W previstos en la fórmula legal, no una variación mensual aislada.

Conviene distinguir tres situaciones:

Si el indicador de referencia aumenta lo suficiente, corresponde un ajuste positivo.

Si permanece estable o el resultado redondeado es cero, no se aplica un incremento.

Si registra una caída, no se genera un COLA negativo que reduzca las prestaciones por ese motivo.

Esta regla no significa que el depósito bancario sea invariable. Las deducciones, entre ellas las primas de Medicare, pueden modificar el importe neto recibido, aunque la prestación bruta no disminuya.

Tampoco garantiza que el dinero alcance para cubrir todos los compromisos del hogar. Cuando la vivienda, los alimentos o la atención sanitaria se encarecen por encima del porcentaje reconocido, el presupuesto puede continuar bajo presión.

4. MEDICARE PARTE B PUEDE ABSORBER UNA PORCIÓN DEL INCREMENTO

Si tienes la prima de Medicare Parte B descontada directamente de tu jubilación, conviene revisar cuánto cambiará ese cargo. La cobertura ayuda a pagar consultas, servicios ambulatorios y determinados equipos médicos.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) anunciaron el 17 de noviembre de 2026 las siguientes cantidades:

Año o variación Cantidad mensual 2026 $202.90 2027 $209.40 Aumento $6.50

¿Qué significa la protección hold harmless?

Existe una disposición llamada hold harmless que limita la subida de la prima de la Parte B para determinados beneficiarios. Su finalidad es evitar que ese encarecimiento, por sí solo, reduzca el pago neto del Seguro Social.

No funciona como una garantía frente a cualquier descuento ni ampara todas las situaciones. Entre las excepciones figuran quienes están sujetos a recargos relacionados con sus ingresos.