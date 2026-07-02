El feriado del 4 de julio en Estados Unidos vuelve a convertirse en uno de los periodos de mayor movilidad del año. De acuerdo con la Asociación Americana del Automóvil (AAA), se estima que 72.2 millones de personas viajarán al menos 50 millas desde sus hogares entre el 27 de junio y el 5 de julio, superando el récord del año anterior. Aunque el crecimiento es leve, el volumen confirma que el país enfrenta nuevamente un escenario de carreteras y aeropuertos altamente saturados.

Un feriado récord de viajes en EE.UU.

AAA detalla que la mayoría de los desplazamientos durante el 4 de julio en EE.UU. se realizarán por carretera. En total, 61.4 millones de personas viajarán en automóvil, lo que representa alrededor del 85% de los viajeros del periodo festivo.

El avión se mantiene como la segunda opción más utilizada, con 5.85 millones de pasajeros en vuelos domésticos, mientras que los viajes en autobús, tren y cruceros suman 4.93 millones de personas, siendo el segmento con mayor crecimiento.

“Viajar la semana del 4 de julio es una tradición para muchos estadounidenses”, señaló Stacey Barber, vicepresidenta de AAA Travel, al explicar que este año se espera un flujo sostenido de viajeros durante los nueve días del feriado.

Durante el 4 de julio en EE.UU., las carreteras registran horas de alta congestión debido a millones de desplazamientos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Cuándo viajar para evitar el tráfico en el 4 de julio en EE.UU.

El principal problema durante este feriado no es solo la cantidad de viajeros, sino la concentración de salidas en horarios específicos. Según el análisis de INRIX, el tráfico alcanza sus picos en las tardes, especialmente en los días previos al 4 de julio y durante el retorno.

A continuación, el detalle de los mejores y peores horarios para viajar:

🕒 Mejores y peores horas para viajar

Fecha Peores horas para viajar Mejores horas para viajar Sáb, 27 junio 12:00 p. m. – 5:00 p. m. Antes de 10:00 a. m. Dom, 28 junio 2:00 p. m. – 4:00 p. m. Antes de 11:00 a. m. Lun, 29 junio 2:00 p. m. – 6:00 p. m. Antes de 12:00 p. m. Mar, 30 junio 3:00 p. m. – 6:00 p. m. Antes de 2:00 p. m. Mié, 1 julio 12:00 p. m. – 9:00 p. m. Antes de 12:00 p. m. Jue, 2 julio 2:00 p. m. – 6:00 p. m. Antes de 12:00 p. m. Vie, 3 julio 12:00 p. m. – 7:00 p. m. Antes de 11:00 a. m. Sáb, 4 julio 10:00 a. m. – 2:00 p. m. Después de 3:00 p. m. Dom, 5 julio 12:00 p. m. – 6:00 p. m. Antes de 11:00 a. m.

El patrón es claro: las mañanas tempranas y las últimas horas del día suelen ser las mejores ventanas para evitar congestiones.

Días más críticos del feriado

El mayor flujo de tráfico se concentra entre el 2 y el 5 de julio. El jueves 2 y el viernes 3 son especialmente complicados para salir de viaje, mientras que el domingo 5 marca el retorno masivo de viajeros, con niveles de congestión muy superiores a un día normal.

En ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Boston y Seattle, el tráfico puede aumentar significativamente, duplicando los tiempos habituales de viaje.

Destinos más populares en el 4 de julio

Entre los destinos más demandados dentro de Estados Unidos destacan Seattle, Orlando, Miami, Nueva York, Chicago y Boston. Florida continúa siendo un punto clave por sus playas, parques temáticos y puertos de cruceros.

A nivel internacional, los viajeros prefieren ciudades como Vancouver, Roma, París, Dublín y Londres, reflejando el fuerte repunte del turismo global.

Durante el 4 de julio en EE.UU., los aeropuertos registran mayor demanda de vuelos y tiempos de espera más largos de lo habitual. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Seguridad vial durante el feriado

AAA advierte que el 4 de julio también es un periodo de alto riesgo en las carreteras. El incremento de viajes de larga distancia, junto con celebraciones que incluyen consumo de alcohol, eleva la probabilidad de accidentes.

Además, el año pasado se registraron más de 687,000 asistencias en carretera, principalmente por fallas mecánicas como baterías descargadas y neumáticos dañados.

Por ello, se recomienda revisar el vehículo antes de salir, planificar rutas con anticipación y evitar los horarios de mayor congestión.

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