Con el inicio de la temporada de impuestos el pasado 26 de enero, que se extenderá hasta el 15 de abril, muchos contribuyentes hacen cálculos para determinar cuánto deben pagar al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Si bien en 2026 se presentan las declaraciones correspondientes al año fiscal 2025, expertos recomiendan cuatro estrategias eficaces para pagar menos impuestos, pero no este año, sino el próximo. Estas medidas abarcan desde una mejor planificación de las deducciones y créditos hasta decisiones clave sobre ahorro para la jubilación y organización de gastos, que conviene aplicar desde ahora para que su impacto se vea reflejado en la siguiente declaración. Conoce de cuáles se trata a continuación.

La temporada de impuestos comenzó por lo que se recomienda no esperar última hora para presentar tu declaración (Foto: IRS)

¿CÓMO PAGAR MENOS IMPUESTOS EL PRÓXIMO AÑO EN EE.UU.?

Alexander Smith, economista del comportamiento en el Instituto Politécnico de Worcester, Massachusetts, señaló que todos los contribuyentes deben ver “su declaración de impuestos no como una tarea, sino como una oportunidad”, ya que en lugar de pasar demasiado tiempo buscando exenciones, deberían pensar en cómo cambiar su comportamiento para pagar menos en el futuro. “Lo que no creo que se den cuenta es que existe la posibilidad de ahorrar bastante dinero si aprenden cómo funciona el sistema tributario. Es importante ver este proceso como una oportunidad de aprendizaje”, dijo a USA Today.

Pese a ello, está convencido de que la gente no se entusiasma por ahorrar dinero en sus impuestos, ya que les resulta más fácil recibir una suma como un regalo, en lugar de tomar decisiones para reducir sus taxes y obtener la misma cantidad. A esto, los economistas del comportamiento lo conocen como “contabilidad mental”.

Si estás interesado en estudiar tu declaración de impuestos, Smith recomendó familiarizarse con las tasas impositivas marginales, las cuales están divididas en “tramos”. Es decir, de acuerdo con los niveles de ingresos: a mayor ingreso imponible, mayor será la tasa impositiva, pero si estás en el nivel más bajo se paga la tasa impositiva más baja.

Hay formas de pagar menos impuestos en Estados Unidos gracias a las deducciones fiscales (Foto: Freepik)

4 ESTRATEGIAS PARA PAGAR MENOS IMPUESTOS EL PRÓXIMO AÑO EN EE.UU.

El especialista dio a conocer, en el mismo medio estadounidense, cuatro estrategias para pagar menos impuestos el próximo año en Estados Unidos. Ellas son:

1. Contribuciones para la jubilación

Si aportas a una cuenta de jubilación con ventajas fiscales como un 401(k) o una IRA, tus ingresos imponibles se reducirán. “En el año fiscal 2025, podría aportar hasta US$23,500 a un plan 401(k) (…). Supongamos que alcanza la tasa impositiva federal del 22% y paga otro 3% de sus ingresos en impuestos estatales y locales. Si aporta US$1,000 a un plan 401(k), el ahorro fiscal se descuenta de sus ingresos. En efecto, según Smith, esos US$1,000 le suponen un ahorro de US$250”, se lee en USA Today.

2. Contribuciones a la HSA

Lo mismo se aplica a una cuenta de ahorros para salud (HSA, por sus siglas en inglés), ya que se financia con fondos antes de impuestos al igual que un plan 401 (k) tradicional. Por lo tanto, si depositas US$1,000 a esta cuenta, ahorrarías US$250 en impuestos.

3. Contribuciones caritativas

Si donas dinero, artículos para el hogar, automóviles o cualquier otro objeto podrías deducir hasta la mitad de tu ingreso bruto ajustado. Para ello, debes recopilar recibos, tomar fotos y determinar el valor justo de mercado de las cosas que donaste. Si no las detallas, solicita una deducción estándar de US$15,750 para una sola persona. El Ejército de Salvación tiene una Guía del Valor de las Donaciones.

4. Recolección de pérdidas fiscales

Vendes una inversión con pérdidas y la reemplazas con algo similar. Tras ello, debes usar las “pérdidas para compensar las ganancias de la venta de otras inversiones en la declaración de impuestos”.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!