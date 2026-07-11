Las cámaras automáticas continúan extendiéndose por el transporte público de la ciudad de Nueva York con el objetivo de reducir las obstrucciones que retrasan a miles de pasajeros cada día. La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) anunció que, a partir del 13 de julio, las rutas B38, B103, Bx11 y Bx17 —que circulan por Brooklyn y el Bronx— iniciarán la instalación del Sistema Automatizado de Control por Cámara (ACE). Durante 60 días la MTA aplicará un periodo de advertencias para educar a conductores y comerciantes locales antes de empezar a emitir multas; la medida busca, en términos prácticos, despejar carriles exclusivos y paradas de bus para que el servicio sea más rápido y fiable, algo que afecta directamente a quienes dependen del transporte para ir al trabajo, dejar a los chavales en la escuela o llegar a una cita en el consultorio.

Vecinos y comerciantes de barrios con fuerte presencia hispana —como East New York, Bushwick, Soundview o Fordham— deberían prestar atención a la señalización reciente y a las nuevas cámaras montadas en los propios autobuses, porque las imágenes servirán como evidencia cuando se termine la fase de advertencias.

La MTA está ampliando su programa ACE para seguir mejorando el servicio que ofrece a los neoyorquinos (Foto: MTA)

ESTAS SON LAS CUATRO LÍNEAS QUE INCORPORARÁN EL SISTEMA ACE

La MTA informó que las siguientes rutas serán las nuevas incorporaciones al Sistema Automatizado de Control por Cámara (Automated Camera Enforcement o ACE):

Ruta de autobús Distrito B38 Brooklyn B103 Brooklyn Bx11 Bronx Bx17 Bronx

El período de advertencias comenzará el lunes 13 de julio y se extenderá durante 60 días. Durante ese tiempo, los conductores detectados cometiendo infracciones recibirán avisos, pero no multas económicas a través del sistema ACE.

¿QUÉ SANCIONARÁN LAS CÁMARAS AUTOMÁTICAS?

Las cámaras instaladas en los autobuses están diseñadas para identificar infracciones que obstaculizan el funcionamiento del transporte público; no están pensadas para multar por exceso de velocidad u otras faltas generales de tránsito. Entre las conductas que pueden dar lugar a una sanción están:

Circular por carriles exclusivos para autobuses cuando no está permitido.

Estacionar vehículos en los carriles reservados para el transporte público.

Detenerse o estacionarse bloqueando las paradas de autobús.

Obstaculizar el ascenso y descenso de pasajeros.

Una vez concluido el período de advertencias, las imágenes captadas por las cámaras podrán utilizarse para emitir multas conforme a la normativa vigente en la ciudad.

ASÍ FUNCIONA EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROL POR CÁMARA

El programa ACE es administrado en conjunto por la MTA, el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYCDOT) y el Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York (NYCDOF).

Etapa Qué ocurre Registro La cámara captura video, fotografías y la matrícula del vehículo. Información adicional También se registran la ubicación, la fecha y la hora de la posible infracción. Revisión Toda la información es enviada de forma segura al NYCDOT para que personal municipal la revise. Procesamiento Si la infracción es confirmada, el NYCDOF procesa la correspondiente multa.

Este procedimiento busca garantizar que cada caso sea revisado antes de emitir una sanción.

EL PROGRAMA YA BENEFICIA A MÁS DE UN MILLÓN DE PASAJEROS

Con la incorporación de estas cuatro líneas, el sistema ACE estará presente en 67 rutas de autobuses distribuidas por los cinco distritos de la ciudad.

Indicador Dato Rutas con sistema ACE 67 Autobuses equipados Más de 1,900 Millas de recorrido cubiertas Aproximadamente 810 Pasajeros beneficiados en un día laborable promedio Más de un millón

La expansión ha sido constante desde que el programa comenzó en junio de 2024. Lo que empezó como una implementación piloto hoy forma parte de una estrategia que busca mejorar la movilidad en avenidas congestionadas como Nostrand Avenue, Flatbush Avenue y partes del Bronx que sirven a comunidades latinas densas.

¿QUÉ RESULTADOS HA OBTENIDO LA MTA?

Según la MTA, el sistema ACE ha mejorado el desempeño en las rutas donde ya funciona. Entre los beneficios reportados destacan:

Mayor velocidad de circulación de los autobuses.

Mejor cumplimiento de los horarios del servicio.

Reducción de incidentes de tránsito.

Menos vehículos bloqueando carriles exclusivos y paradas.

Viajes más seguros y confiables para los pasajeros.

La autoridad señala que en algunos tramos la velocidad de los autobuses aumentó casi un 30% gracias al ACE combinado con carriles exclusivos y otras mejoras viales.

Más buses de la MTA tendrán cámaras equipadas para grabar infracciones de los demás conductores (Foto: MTA)

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA CONDUCTORES Y VECINOS

Revisa la señalización de carriles exclusivos en Brooklyn y el Bronx; muchas calles cambian sus reglas en horas punta.

No estaciones frente a paradas de bus: además de la multa, retrasas a familias que van al trabajo o al colegio.

Si eres comerciante, reubica entregas fuera de las franjas horarias donde operan los carriles exclusivos.

Si recibes una advertencia, consérvala y revisa la fecha en que finaliza el periodo de educación para evitar multas posteriores.

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