Para millones de familias en Estados Unidos, el programa Supplemental Nutrition Assistance Program, más conocido como SNAP o “cupones de alimentos”, sigue siendo una ayuda básica que marca la diferencia entre mantener la despensa y tener que reducir comidas cuando el dinero no alcanza. En hogares donde trabajan varias personas por turnos, en familias de inmigrantes que comparten renta y comida, en estudiantes que cubren alquiler y en personas mayores con ingresos fijos, estos beneficios a menudo marcan la diferencia entre llegar a fin de mes con algo de tranquilidad o depender de bancos de alimentos y vecinos. Con la inflación de alimentos aún alta en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Miami y Chicago, y con supermercados que varían precios por códigos postales, perder la ayuda federal puede implicar cambiar la dieta diaria (menos frutas y más alimentos procesados), visitas frecuentes a despensas comunitarias y decisiones difíciles como elegir entre pagar medicamentos o comprar comestibles. En ese contexto, millones de personas han quedado fuera del sistema casi sin darse cuenta, por ajustes administrativos y reglas nuevas que no siempre se comunicaron en español ni a través de canales comunitarios habituales.

Lo que más preocupa es que gran parte de los cambios llegaron de manera silenciosa. Mientras el debate político se concentraba en la economía y la inmigración, nuevas reglas impulsadas durante la administración de Donald Trump modificaron requisitos clave para acceder a los beneficios. El resultado ya es visible: cerca de 4,3 millones de personas dejaron de recibir ayuda alimentaria entre enero de 2025 y enero de 2026, según cifras citadas por Fox Live y datos preliminares federales. Para muchas familias hispanas —donde es común el empleo en la economía de servicios, el trabajo por turnos y situaciones migratorias variables— estos ajustes han significado trámites adicionales, citas, verificaciones y, en muchos casos, pérdida del beneficio sin que sus ingresos hayan mejorado.

Los nuevos requisitos de SNAP llegaron en medio de altos precios y presión sobre la economía familiar, y amenaza con cortar el beneficio a decenas de miles de residentes (Foto: Freepik)

LOS NUEVOS REQUISITOS DE SNAP QUE ESTÁN DEJANDO A MILLONES FUERA

Los cambios comenzaron tras la aprobación de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act, una propuesta legislativa de casi mil páginas que introdujo modificaciones importantes en el funcionamiento del programa de cupones de alimentos. Aunque el gobierno federal asegura que las medidas buscan reducir fraudes y fortalecer la economía, organizaciones como Center on Budget and Policy Priorities advierten que muchos beneficiarios elegibles ahora enfrentan procesos más complejos y difíciles de completar.

Entre las principales modificaciones aparecen las siguientes:

Tipo de cambio Cómo afecta a los beneficiarios Requisitos laborales más estrictos Más personas deben demostrar horas de trabajo o capacitación Nuevas verificaciones de elegibilidad Se revisan ingresos y documentos con mayor frecuencia Controles administrativos adicionales Los procesos tardan más y aumentan los errores Restricciones para algunos inmigrantes Algunos grupos enfrentan nuevas limitaciones para acceder

En la práctica, muchas familias están perdiendo beneficios no porque hayan mejorado sus ingresos, sino porque ahora deben cumplir trámites más largos o entregar documentación adicional constantemente. Para hogares donde el inglés no es la primera lengua o donde la documentación migratoria cambia con frecuencia, esas barreras se traducen en llamadas con largas esperas, viajes a oficinas del DHS o agencias estatales, y en la necesidad de depender de redes comunitarias, iglesias y bancos de alimentos para cubrir las semanas sin ayuda.

EL AUMENTO DE LOS ALIMENTOS AGRAVA TODAVÍA MÁS LA SITUACIÓN

El problema llega en un momento especialmente complicado para millones de hogares estadounidenses. Datos de la Reserva Federal muestran que, tras los fuertes incrementos de 2021 y 2022, los precios de los alimentos siguen más de 25% por encima del nivel previo a la pandemia.

Productos básicos que antes eran relativamente accesibles siguen registrando precios altos:

Café

Carne

Huevos

Lácteos

Productos frescos

Por eso muchas familias están cambiando completamente su manera de comprar. Un análisis reciente de Consumer Reports encontró que algunos supermercados ofrecen precios considerablemente más bajos que Walmart, que se tomó como cadena de referencia para comparar los costos.

Estas son algunas de las cadenas donde los consumidores están encontrando mayores ahorros:

Supermercado Ahorro promedio Costco Hasta 21.4% menos BJ’s Wholesale Club Cerca de 21% menos Lidl 8.5% menos Aldi 8.3% menos

(Estos porcentajes se calculan tomando a Walmart como base, según el análisis de Consumer Reports).

Algo que ya se está volviendo común es que muchas personas visiten dos o incluso tres supermercados distintos cada semana para intentar reducir gastos. Es una práctica típica entre familias inmigrantes y latinas: comprar tortillas frescas en la tortillería local, aprovechar precios en mercados hispanos que venden legumbres, arroz y cilantro a mejor costo, usar apps y cupones (como Flipp e Ibotta) y coordinar compras al por mayor entre varios hogares para llenar la despensa.

Walmart es el supermercado favorito por los ciudadanos de Estados Unidos (Foto: AFP)

LOS ESTADOS AHORA ENFRENTAN MÁS PRESIÓN FINANCIERA

Otro punto que ha pasado bastante desapercibido tiene que ver con los gobiernos estatales. A partir de 2027, los estados deberán cubrir una parte del costo total de los beneficios SNAP, que podría ir entre 5% y 15% según su desempeño administrativo y niveles de errores. Expertos consideran que esto podría provocar procesos todavía más estrictos para aprobar solicitudes, ya que los estados buscarán evitar sanciones o gastos adicionales.

Uno de los casos más comentados es el de Illinois, donde aproximadamente 150,000 residentes perdieron recientemente el acceso a los beneficios, de acuerdo con reportes de prensa y datos estatales. El tema ya abrió un fuerte debate político entre autoridades estatales y federales sobre quién tiene la responsabilidad de la caída. En estados con grandes comunidades latinas como California, Texas y Florida, la presión fiscal y administrativa podría traducirse en más verificaciones y en programas de asistencia local que intenten cubrir vacíos temporales.

LO QUE PODRÍA PASAR CON SNAP EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

Diversos especialistas consideran que el número de personas fuera del programa podría seguir aumentando si continúan endureciéndose las reglas de elegibilidad, especialmente para adultos en edad de trabajar sin hijos dependientes. Y aquí aparece una preocupación importante para muchas comunidades hispanas en Estados Unidos: el impacto no solo se siente en familias desempleadas. También afecta a trabajadores con salarios bajos que, aun teniendo empleo, siguen dependiendo parcialmente de SNAP para cubrir alimentos básicos.

La combinación entre inflación acumulada en alimentos, mayores controles y nuevos requisitos administrativos está generando incertidumbre en millones de hogares que todavía no saben si podrán conservar sus beneficios durante los próximos meses. Para muchas familias esto significa:

Volver a comprar a granel en tiendas latinas y mercados étnicos.

Organizar “potlucks” familiares y comunitarios para compartir gastos.

Depender más de iglesias y organizaciones sin fines de lucro que ofrecen despensas y comidas calientes.

Buscar asesoría legal y comunitaria para entender cambios en elegibilidad y evitar perder el beneficio por un error administrativo.

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