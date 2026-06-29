A partir del 1 de julio de 2026, cientos de miles de familias en el estado de Nueva York enfrentarán un cambio que puede afectar el acceso al médico, las recetas y la atención preventiva. La modificación surge por ajustes en la financiación federal relacionados con la ley HR1 y la decisión del estado de terminar la Exención de Innovación Estatal 1332 para priorizar el Programa Básico de Salud (Basic Health Program). Para muchas familias latinas en la ciudad —desde el Bronx hasta Sunset Park, pasando por Washington Heights y Jackson Heights— esto significa revisar ingresos, noticias en el buzón y la posibilidad real de tener que elegir un plan distinto antes de que termine el verano.

Aunque cerca de 1,3 millones de neoyorquinos mantendrán su cobertura, alrededor de 450.000 afiliados al Plan Esencial (Essential Plan) dejarán de ser elegibles; por eso es clave actuar ya para no perder continuidad en la atención, especialmente si tienes citas programadas, recetas crónicas o controles de embarazo.

¿POR QUÉ 450.000 PERSONAS PERDERÁN EL PLAN ESENCIAL?

La reducción de fondos federales incluida en la ley HR1 llevó al Departamento de Salud del Estado de Nueva York a cancelar la Exención 1332. Con esa decisión el estado concentra recursos en el Basic Health Program; como resultado, se endurecen los límites de elegibilidad del Plan Esencial y queda fuera la gente cuyos ingresos superen los nuevos umbrales.

En resumen: el Plan Esencial sigue existiendo, pero a partir del 1 de julio tendrá requisitos más estrictos.

Miles de neoyorquinos se quedarán sin sus seguros de salud, por lo que tendrán que ver otras opciones (Foto: AFP) / SPENCER PLATT

¿QUIÉNES SON LOS AFECTADOS?

La principal variable es el ingreso del hogar. A continuación, explicamos de forma clara qué ocurre según tu situación.

Ingresos inferiores al 200% del Nivel Federal de Pobreza (FPL): cobertura continúa automáticamente con los mismos beneficios.

Ingresos entre el 200% y el 250% del FPL: el Plan Esencialfinalizará el 30 de junio de 2026; será necesario inscribirse en un Plan de Salud Calificado (Qualified Health Plan).

Estos son los límites de ingresos para mantener el Plan Esencial:

Tamaño del hogar Límite anual (200% del FPL) 1 persona US$31,920 2 personas US$43,280 3 personas US$54,640 4 personas US$66,000

Si los ingresos familiares superan esos montos, el beneficiario ya no calificará para el Plan Esencial y deberá buscar otra alternativa de cobertura.

¿QUÉ PASARÁ CON LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE DACA?

Las personas con DACA cuyos ingresos familiares superen el 138% del FPL perderán la cobertura del Plan Esencial el 30 de junio de 2026.

Además, perderán acceso a programas de NY State of Health salvo cambios futuros en su situación inmigratoria o económica.

LA EXCEPCIÓN PARA EMBARAZADAS

Si estás embarazada o diste a luz entre agosto de 2025 y junio de 2026: podrás conservar el Plan Esencial durante el embarazo y por 12 meses después del parto, siempre que la fecha estimada de parto sea antes del 1 de enero de 2027.

Si la fecha estimada de parto es el 1 de enero de 2027 o después, o si eres beneficiaria de DACA y pierdes elegibilidad, la cobertura terminará el 30 de junio pero será transferida automáticamente a Medicaid cuando corresponda.

¿CUÁNTO COSTARÁ EL NUEVO SEGURO?

Quienes deban cambiarse a un Plan de Salud Calificado pagarán una prima mensual que dependerá de sus ingresos y del lugar donde vivan.

Por ejemplo, un residente de la ciudad de Nueva York con ingresos anuales de 35.910 dólares (225% del Nivel Federal de Pobreza) podría acceder a un crédito fiscal federal de aproximadamente US$637 mensuales. Gracias a esa ayuda, un plan Silver de referencia tendría un costo cercano a los US$230 al mes.

Además, esos créditos fiscales pueden utilizarse para contratar planes Bronce, Plata u Oro, dependiendo de las necesidades de cada familia.

¿SE PODRÁ CONSERVAR EL MISMO MÉDICO?

En la mayoría de los casos, sí. Muchos hospitales, clínicas y médicos que actualmente aceptan el Plan Esencial también trabajan con los Planes de Salud Calificados ofrecidos por la misma aseguradora. Sin embargo, lo más recomendable es comunicarse directamente con el consultorio médico antes de elegir un nuevo plan para confirmar que continúa dentro de la red de proveedores.

El 1 de julio entra en vigor estas nuevas restricciones (Foto: AFP) / ANDREW BURTON

¿QUÉ DEBES HACER SI ERES UNO DE LOS AFECTADOS?

Si actualmente tienes cobertura mediante el Plan Esencial, estos son los pasos que conviene seguir cuanto antes:

Revisar el correo postal y el correo electrónico para verificar si ya llegó la notificación oficial del Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Confirmar cuál será la nueva elegibilidad y qué programas están disponibles. Comparar las opciones de Planes de Salud Calificados disponibles en NY State of Health. Completar la inscripción antes del 30 de agosto de 2026, fecha límite para quienes pierdan la cobertura el 1 de julio. Si existen dudas, contactar a un asistente de inscripción certificado o llamar al Centro de Servicio al Cliente de NY State of Health al 1-855-355-5777.

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