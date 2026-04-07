La posibilidad de que unas 450 mil personas en Nueva York pierdan su seguro médico a partir del 1 de julio no es un dato menor, sobre todo en un estado donde una visita a urgencias puede desajustar por completo el presupuesto de una familia trabajadora. Para muchos hispanos que viven en barrios como Washington Heights, Sunset Park, el Bronx, Corona o Jackson Heights, donde cada dólar cuenta y la cobertura médica suele ser una red de apoyo vital, este cambio no se siente como una discusión técnica de Albany, sino como una preocupación muy concreta: qué pasará con su salud, cuánto tendrán que pagar y si podrán seguir atendiendo a sus hijos, sus padres o a ellos mismos sin caer en deudas. Lo que está en juego no es solo un plan de seguro, sino la tranquilidad de cientos de miles de hogares que dependen de una cobertura accesible para mantenerse a flote en una ciudad donde el costo de vida ya es bastante alto.

Esto ocurre en medio de las negociaciones presupuestarias en Nueva York, un proceso que suele parecer lejano para muchas familias, pero que esta vez podría cambiar de golpe el acceso a la salud de una parte importante de la población.

El seguro de salud en Estados Unidos puede ser muy costoso para algunos ciudadanos, pero a su vez es vital tener uno (Foto: Freepik)

¿POR QUÉ 450 MIL PERSONAS PODRÍAN PERDER SU SEGURO?

El origen del problema está en cambios vinculados a la ley federal conocida como One Big Beautiful Bill Act. Esa normativa obligó a revisar quiénes califican para ciertos programas de salud subsidiados.

En ese marco, el Essential Plan —un programa que ofrece cobertura sin primas mensuales y con costos muy bajos— dejará de incluir a un grupo específico de beneficiarios.

Aunque el estado logró mantener a 1.3 millones de personas dentro de este plan, hay un segmento que quedará fuera y tendrá que buscar otras opciones.

¿QUIÉNES SERÍAN LOS MÁS AFECTADOS?

Las personas perjudicadas comparten un perfil económico muy claro. Grupo afectado:

Ingresos entre el 200% y 250% del nivel federal de pobreza.

Aproximadamente menos de US$40,000 al año.

Residentes que actualmente dependen del Essential Plan.

En otras palabras, hablamos de trabajadores que no están en pobreza extrema, pero que tampoco tienen margen para asumir un seguro privado caro sin ayuda. Es el típico caso de quienes trabajan duro, pagan renta alta, hacen malabares con la compra del supermercado y aun así necesitan una cobertura médica que no les rompa el bolsillo.

¿QUÉ PASARÁ CON SU COBERTURA MÉDICA?

Según autoridades estatales, estas personas no quedarán totalmente sin opciones, pero sí enfrentarán un escenario mucho menos favorable.

La mayoría será redirigida a los llamados Qualified Health Plans, disponibles en el mercado individual.

Diferencias clave entre planes:

Característica Essential Plan Qualified Health Plans Prima mensual 0 dólares Puede aplicar Deducibles Muy bajos Pueden ser de miles de dólares Copagos Bajos Más elevados

Como explicó Danielle Holahan, incluso con créditos fiscales federales, los usuarios tendrán que asumir pagos mensuales y deducibles significativamente más altos.

EL DEBATE POLÍTICO DETRÁS DEL PROBLEMA

Este tema ya está moviendo la política estatal. El senador estatal Gustavo Rivera ha insistido en que el presupuesto de Nueva York debe incluir fondos para proteger a este grupo vulnerable.

Las negociaciones presupuestarias —que debían cerrarse el 1 de abril— se extendieron justamente por desacuerdos en asuntos como este.

Rivera ha sido claro: el estado necesita responder, pero el presupuesto actual todavía no ofrece una solución suficiente.

¿POR QUÉ ESTO IMPORTA TANTO?

Si se mira con calma, este cambio puede desencadenar un efecto dominó en Nueva York:

Más personas evitando ir al médico por miedo a los costos.

Aumento de deudas médicas.

Mayor presión sobre hospitales públicos y centros comunitarios.

Más desigualdad en el acceso a la atención médica.

Y aunque sobre el papel nadie queda completamente sin alternativas, en la práctica la diferencia entre tener un plan con primas bajas y pasar a uno con deducibles altos puede definir si una familia sigue controlando su salud o termina posponiendo consultas, estudios y tratamientos.

No tener un seguro médico en Estados Unidos puede generar facturas muy elevadas en caso se utilice el sistema sanitario (Foto: Freepik)

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