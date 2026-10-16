En Nueva York, una salida de Halloween con los niños no tiene que empezar con la compra de entradas. Este octubre de 2026, parques y centros recreativos de los cinco distritos ofrecerán casas embrujadas, decoración de calabazas, juegos, música y concursos de disfraces con acceso gratuito. Para las familias hispanohablantes que buscan entretenimiento cerca de su vecindario, una tarde con los primos o algo distinto antes del tradicional trick-or-treat, la agenda reúne propuestas entre el 16 y el 30. Antes de elegir, conviene revisar dos detalles: las jornadas de Manhattan requieren inscripción y algunas celebraciones al aire libre cambiarán de fecha si llueve.

El alcalde Zohran Mamdani y la comisionada de Parques, Tricia Shimamura, anunciaron esta programación como parte de la oferta de otoño. Las actividades se suman a Trick-or-Streets, una iniciativa independiente que contempla 160 calles y plazas sin tránsito vehicular para encuentros de temporada.

La selección incluye una propuesta por distrito, con horarios, sedes y condiciones de acceso. En Manhattan habrá dos jornadas: un recorrido de terror el viernes y un festival familiar el sábado.

Halloween es una festividad muy esperada en Nueva York (Foto: EFE)

1. MANHATTAN: DOS JORNADAS DE HALLOWSCREAM EN J. HOOD WRIGHT

El J. Hood Wright Recreation Center and Park combinará una casa embrujada con entretenimiento otoñal. La primera cita estará dedicada al Hallowscream Fright Walk; al día siguiente, el recorrido compartirá espacio con un festival para distintas edades.

Estas son las fechas anunciadas:

Viernes 16 de octubre: Hallowscream Fright Walk, de 4 a 7 p. m.

Sábado 17 de octubre: Fall Festival and Fright Walk, de 12 a 3 p. m.

La atracción de terror contará con escenarios elaborados, habitaciones temáticas y personajes disfrazados. Para el sábado también se anunciaron un área de calabazas, estructuras inflables, manualidades y juegos de gran tamaño.

Inscripción: es obligatoria para ambas jornadas. Antes de acudir, verifica con NYC Parks el procedimiento y la disponibilidad de cupos.

Si llueve, la casa embrujada continuará en el interior. El festival al aire libre se reprogramará cuando sea necesario, aunque el anuncio municipal no establece una fecha alternativa.

2. BRONX: CALABAZAS, CIENCIA Y PERROS DISFRAZADOS EN WILLIAMSBRIDGE

El Williamsbridge Oval Recreation Center celebrará el Williamsbridge Fall Fiesta: Where Memories Take Flight! el sábado 17 de octubre, de 11 a. m. a 2 p. m. La propuesta reúne entretenimiento de otoño y atracciones de feria, sin concentrar toda la experiencia en los sustos.

Los asistentes podrán decorar calabazas, hacer manualidades, participar en juegos y disfrutar de pintura facial. También habrá una demostración de Mad Science, un concurso para adivinar el peso de uno de estos frutos con premios y un desfile de perros disfrazados.

Inscripción: no se requiere registro previo.

En caso de lluvia, la celebración se trasladará al sábado 24 de octubre. Conviene tener presente esa alternativa si planeas coordinar la visita con familiares o amigos.

3. STATEN ISLAND: OCEAN BREEZE FALL FESTIVAL Y UNA CARRERA JUVENIL

El Ocean Breeze Athletic Complex recibirá al público el sábado 24 de octubre, de 10 a. m. a 3 p. m. Su festival incluirá un área de calabazas, música con DJ, camiones de comida, manualidades, estructuras inflables, juegos interactivos, atracciones y espectáculos.

La agenda también contempla el Ocean Breeze Youth Cross Country Spooktacular, una competencia de campo a través dirigida a deportistas de entre 7 y 17 años. El comunicado no detalla las condiciones para participar en esta prueba.

Inscripción: no es necesario registrarse previamente para asistir al festival. Esa facilidad de acceso no debe confundirse con los posibles requisitos de la carrera juvenil.

Si llueve, el encuentro se realizará en el interior. Aunque la entrada es gratuita, el anuncio no señala que el consumo en los camiones de comida esté incluido.

4. BROOKLYN: CASA EMBRUJADA Y CONCURSOS EN EL HALLOW GALA

El Shirley Chisholm Recreation Center organizará el Haunted House and Hallow Gala el viernes 30 de octubre, de 3 a 7 p. m. La jornada reunirá un carnaval de Halloween, una casa embrujada, juegos, música, manualidades y decoración de calabazas.

También habrá concursos de disfraces y baile. Son alternativas para quienes prefieren sumarse a las dinámicas grupales en lugar de limitarse a recorrer los escenarios de terror.

El encuentro forma parte de HalloWeek, una semana que incluye karaoke, una película en la piscina, una fiesta silenciosa con auriculares —conocida como silent disco— y otras propuestas temáticas. Esas opciones pertenecen a la programación general, no necesariamente al horario del Hallow Gala.

Inscripción: no se requiere registro previo para acudir a la celebración del 30 de octubre.

En caso de lluvia, las actividades se trasladarán al interior.

5. QUEENS: MAD MONSTER LAB EN BOWNE PARK

El Bowne Park Field House tendrá el Mad Monster Lab Haunted House and Fall Festival el viernes 30 de octubre, de 4 a 8 p. m. La propuesta combinará entretenimiento de temporada con un laberinto embrujado en el interior.

Las familias encontrarán un área de calabazas, manualidades, juegos, estructuras inflables, palomitas de maíz y música temática. Quienes busquen una experiencia más aterradora podrán optar por el recorrido bajo techo.

Inscripción: no es obligatoria.

Si llueve, la casa embrujada mantendrá su programación, mientras que el festival al aire libre pasará al domingo 1 de noviembre. El comunicado no especifica un nuevo horario para esa fecha.

FECHAS, HORARIOS Y LUGARES DE LOS EVENTOS GRATUITOS DE HALLOWEEN

Esta guía reúne cinco propuestas en los distintos distritos. Manhattan aparece dos veces porque su celebración se desarrolla en jornadas separadas. Los horarios corresponden a la hora local de Nueva York.

Evento Fecha de 2026 Horario Sede y distrito Inscripción Hallowscream Fright Walk Viernes 16 de octubre 4 a 7 p. m. J. Hood Wright Recreation Center and Park, Manhattan Obligatoria Fall Festival and Fright Walk Sábado 17 de octubre 12 a 3 p. m. J. Hood Wright Recreation Center and Park, Manhattan Obligatoria Williamsbridge Fall Fiesta Sábado 17 de octubre 11 a. m. a 2 p. m. Williamsbridge Oval Recreation Center, Bronx No requerida Ocean Breeze Fall Festival Sábado 24 de octubre 10 a. m. a 3 p. m. Ocean Breeze Athletic Complex, Staten Island No requerida para el festival Haunted House and Hallow Gala Viernes 30 de octubre 3 a 7 p. m. Shirley Chisholm Recreation Center, Brooklyn No requerida Mad Monster Lab Haunted House and Fall Festival Viernes 30 de octubre 4 a 8 p. m. Bowne Park Field House, Queens No requerida

¿QUÉ CAMBIA SI LLUEVE?

El plan alternativo depende de la sede: algunos encuentros pasarán al interior y otros se realizarán en una fecha distinta. Revisa estas condiciones antes de organizar la salida.

Celebración Plan anunciado en caso de lluvia Hallowscream, Manhattan La casa embrujada seguirá en el interior; el festival exterior se reprogramará según sea necesario. Williamsbridge Fall Fiesta, Bronx Se trasladará al sábado 24 de octubre. Ocean Breeze Fall Festival, Staten Island Se realizará en el interior. Hallow Gala, Brooklyn Se trasladará al interior. Mad Monster Lab, Queens La casa embrujada continuará; el festival exterior pasará al domingo 1 de noviembre.

Antes de salir, confirma el registro para Manhattan y consulta los avisos de NYC Parks si el pronóstico anuncia mal tiempo. En el Bronx y Queens, la alternativa puede implicar acudir otro día, no simplemente entrar a un espacio cubierto. Así podrás organizar el traslado y escoger la opción que mejor se ajuste a tu familia.