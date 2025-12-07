Si estás buscando un destino para una escapada invernal dentro de Estados Unidos, hay varias opciones ideales para los viajes de temporada.

El portal FOX Weather preparó un listado con los cinco mejores parques nacionales para visitar durante los meses de invierno, ya sea en familia, con amigos o simplemente para quienes buscan evitar las multitudes.

Algunos destacan por sus senderos nevados, otros por su tranquilidad, sus vistas fotográficas o sus actividades invernales. (Foto referencial: Freepik)

En primer lugar está Zion National Park , en Utah, una elección popular para los amantes de la aventura. Eso sí, si no te gustan las temperaturas bajas, quizá no sea la mejor opción, ya que durante el día pueden variar entre 50 y 60 grados. A pesar del frío, el parque es un paraíso fotográfico, sobre todo en las zonas elevadas donde la nieve suele acumularse. Además, ofrece una gran cantidad de senderos de distintos niveles, desde fáciles hasta exigentes.

, en Utah, una elección popular para los amantes de la aventura. Eso sí, si no te gustan las temperaturas bajas, quizá no sea la mejor opción, ya que durante el día pueden variar entre 50 y 60 grados. A pesar del frío, el parque es un paraíso fotográfico, sobre todo en las zonas elevadas donde la nieve suele acumularse. Además, ofrece una gran cantidad de senderos de distintos niveles, desde fáciles hasta exigentes. El segundo lugar lo ocupa Grand Canyon National Park, que resulta especialmente atractivo en invierno porque recibe menos visitantes. Los senderos cubiertos de nieve crean paisajes espectaculares y son ideales para hacer caminatas, observar fauna o disfrutar de las estrellas. Con un poco de suerte, es posible ver águilas calvas o venados bura jugando en la nieve. El South Rim permanece abierto todo el año y cuenta con alojamientos, zonas para acampar y un área especial para vehículos recreativos.

El ranking incluye Zion, Grand Canyon, Mesa Verde, Arches y Yosemite, cada uno con atractivos distintos para distintos tipos de viajeros. (Foto referencial: Freepik)

El tercer parque del ranking es Mesa Verde National Park , en Colorado, un lugar que protege la herencia cultural de 25 pueblos y tribus de la región. Es perfecto para quienes no le temen al clima invernal, ya que la nieve puede caer en cualquier momento entre octubre y mayo debido a sus elevaciones de 7,000 a 8,500 pies. Durante el invierno, el parque permite realizar esquí de fondo y caminatas con raquetas, actividades que resultan muy tranquilas cuando hay pocos visitantes. Todas las actividades son autoguiadas e incluyen recorridos por áreas como Spruce Tree House, la tercera vivienda en acantilado más grande y mejor conservada del parque, construida entre 1211 y 1278.

, en Colorado, un lugar que protege la herencia cultural de 25 pueblos y tribus de la región. Es perfecto para quienes no le temen al clima invernal, ya que la nieve puede caer en cualquier momento entre octubre y mayo debido a sus elevaciones de 7,000 a 8,500 pies. Durante el invierno, el parque permite realizar esquí de fondo y caminatas con raquetas, actividades que resultan muy tranquilas cuando hay pocos visitantes. Todas las actividades son autoguiadas e incluyen recorridos por áreas como Spruce Tree House, la tercera vivienda en acantilado más grande y mejor conservada del parque, construida entre 1211 y 1278. En cuarto lugar se encuentra Arches National Park, también en Utah, un sitio que luce especialmente hermoso y silencioso durante el invierno gracias a la menor afluencia de turistas. Es una excelente opción para familias que disfrutan del aire libre. El área de Devils Garden Campsite mantiene 25 espacios abiertos entre noviembre y febrero bajo modalidad de llegada por orden de llegada. Las temperaturas altas rondan entre 30 y 50 grados, mientras que las bajas pueden caer entre 0 y 20, por lo que es importante vestir adecuadamente.

En todos los casos, la baja afluencia de turistas permite disfrutar los paisajes con mayor calma. (Foto referencial: Freepik)

Finalmente, en el quinto puesto está Yosemite National Park, un destino con una enorme variedad de paisajes naturales para explorar en cualquier edad. Yosemite es conocido por sus numerosas cascadas formadas por glaciares, aunque siempre deben observarse desde los senderos debido al riesgo constante de resbalones en las rocas húmedas. El parque también ofrece actividades de invierno como esquí de fondo, snowboard, tubbing y patinaje sobre hielo. Para quienes deseen quedarse más tiempo, hay múltiples lodges y campamentos disponibles.

Consejos para visitar parques nacionales de EE. UU. en invierno

Visitar parques nacionales en invierno ofrece tranquilidad y paisajes nevados, pero exige prepararse para condiciones extremas.

Antes de viajar, consulta siempre los sitios web oficiales para verificar la accesibilidad de carreteras y senderos, ya que muchos cierran debido a la nieve. Vístete con el sistema de capas (incluyendo una capa exterior impermeable) y lleva equipo de seguridad como micro-spikes o crampones para caminar sobre hielo, además de una linterna frontal y un botiquín de emergencia.

La seguridad vehicular es primordial: revisa el estado de tu vehículo y ten cadenas para neumáticos a mano si el parque lo requiere. Planifica tus caminatas para terminar bien antes del anochecer, ya que los días son cortos y lleva abundante agua y snacks calóricos. Además, ten en cuenta que los servicios y alojamientos son limitados, por lo que la reserva y la planificación anticipada son fundamentales.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí