Conseguir un trabajo temporal nos ayuda a generar ingresos, ganar experiencia, entrar a una industria nueva o usarlo como puente hacia un empleo fijo. Si bien se da cuando las compañías ajustan su personal según la demanda sin un compromiso a largo plazo, lo cierto es que muchas ocasiones no incluye los mismos beneficios ni estabilidad que un puesto permanente. Si te encuentras en California, te damos a conocer cuáles son las cinco opciones que ofrecen buenas condiciones y son una buena alternativa.

Vale mencionar que los trabajos temporales representan una fracción relevante de la fuerza laboral y ayudan a sostener la actividad económica, especialmente en épocas de cambios o incertidumbre.

Trabajos estacionales en parques estatales

Puestos: guardavidas, park aide, taquilla y mantenimiento ligero. Mira los trabajos de temporada aquí.

guardavidas, park aide, taquilla y mantenimiento ligero. Mira los trabajos de temporada aquí. ​Sus salarios suelen estar por encima del mínimo, con ambiente al aire libre y reglas claras de seguridad y descansos, precisa The Myers Law Gruop.

Personal temporal en resorts y clubes privado

Puestos: meseros, anfitriones, apoyo en eventos y atención al socio.

meseros, anfitriones, apoyo en eventos y atención al socio. En ciertos clubes exclusivos se ofrecen pagos por hora que pueden rondar o incluso superar los 30 o 40 dólares, a lo que se suman las propinas y algunos beneficios adicionales, precisa Indeed.

​Repartidores y choferes temporales en temporadas altas

Puestos: delivery driver para cadenas y logística en fiestas de fin de año, publicó CNBC en diciembre de 2025.

delivery driver para cadenas y logística en fiestas de fin de año, publicó CNBC en diciembre de 2025. Suelen ofrecer una buena tarifa por hora y por tiempo extra, además de opciones de horarios flexibles, aunque la carga de trabajo puede ser fuerte.

Trabajos temporales en almacenes y centros de distribución

Puestos: warehouse worker, materials handler en campañas de compras (Black Friday, Navidad).

warehouse worker, materials handler en campañas de compras (Black Friday, Navidad). Sus salarios son encima del mínimo, incluyen overtime, y la ley de California protege horas extra, descansos y sueldo mínimo para temporales igual que para permanentes.

Puestos temporales en conservación y educación ambiental

Puestos: crew en proyectos de bosque/incendios, monitores juveniles y educación al aire libre. Mira más vacantes en Conservation Job Board.

crew en proyectos de bosque/incendios, monitores juveniles y educación al aire libre. Mira más vacantes en Conservation Job Board. Por estos trabajos pagan alrededor de 19 y 28 dólares la hora. Brindan seguridad, formación y trabajo en equipo.

