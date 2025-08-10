La fortuna volvió a visitar la isla con el más reciente sorteo del Powerball. Un jugador puertorriqueño se llevó un premio de $50,000 en el sorteo celebrado el sábado 9 de agosto, gracias a una combinación de números que lo dejó muy cerca del gran premio de $479 millones.

Los números ganadores y el premio en Puerto Rico

Según la plataforma oficial de la lotería, el boleto acertó cuatro números principales y el Powerball rojo. La combinación ganadora fue: 7, 14, 23, 24 y 60, con el Powerball 14.Por ahora, no se ha revelado en qué municipio ni en qué establecimiento se vendió el boleto.

Una racha de premios en la isla

Este nuevo premio se suma a una serie de aciertos recientes en Puerto Rico.

Julio: $50,000 vendidos en el colmado La Favorita en Hatillo.

$50,000 vendidos en el colmado en Hatillo. Junio: $150,000 en el Supermercado Econo de Cabo Rojo.

$150,000 en el de Cabo Rojo. Mayo: $50,000 en una estación de gasolina del barrio Algarín, en Mayagüez.

Premios del sorteo del domingo en EE. UU.

Aunque nadie se llevó el premio mayor, un jugador en Illinois ganó $1 millón. En total, 28 boletos —incluido el de Puerto Rico— obtuvieron premios de $50,000. Más de 840,000 boletos a nivel nacional recibieron premios menores.

Próximo sorteo del Powerball

El próximo sorteo será este lunes, con un premio mayor estimado de $501 millones y un valor en efectivo aproximado de $229.5 millones. El Powerball se juega en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, con sorteos lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. ET.

Boleto de Powerball vendido en Illinois que ganó $1 millón al acertar cinco números del sorteo del 9 de agosto. (Foto: Getty Images)