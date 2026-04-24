En muchos países de Latinoamérica ciertas costumbres son tan normales que nadie se imagina que puedan traer problemas; sin embargo, al llegar a Estados Unidos el panorama cambia porque muchas prácticas, que parecen inofensivas, pueden derivar en multas e incluso en líos legales. Y como no se trata de vivir con miedo, sino de conocer las reglas para adaptar nuestras tradiciones sin perder nuestra esencia, aquí te contamos qué hábitos pueden terminar en sanciones económicas, visitas de la policía o hasta un caso en la corte.

Vale precisar que la comunidad latina en Estados Unidos se caracteriza por ser un grupo demográfico joven, diverso y en rápido crecimiento.

LAS COSTUMBRES LATINAS QUE PUEDEN GENERAR MULTAS O PROBLEMAS LEGALES EN EE.UU.

A continuación, te mencionamos algunas costumbres latinas que podrían generar problemas en Estados Unidos. La lista fue realizada La Opinión.

Reuniones en casa y límites de ruido

Hacer fiestas familiares o reuniones con amigos en casa es parte del día a día para muchos latinos. Sin embargo, en numerosos vecindarios de Estados Unidos hay reglas claras sobre el volumen permitido y los horarios en los que se puede hacer ruido. Pasar por alto estas normas puede terminar en multas, reportes por parte de los vecinos e incluso consecuencias legales.

Para evitar este tipo de problemas, lo mejor es revisar las regulaciones locales sobre ruido y avisar con tiempo a quienes viven cerca para no tener malentendidos.

Consumo de alcohol y tabaco

En muchas familias latinas es habitual comprar alcohol o tabaco para compartir en reuniones o celebraciones, pero en Estados Unidos hay que tener muy presente que la edad mínima legal para beber licor es 21 años y que el consumo en espacios públicos está fuertemente regulado. Por tal motivo, ofrecer bebidas alcohólicas a menores o tomar en lugares donde está prohibido puede traer consecuencias legales.

Lo mismo pasa con los cigarrillos y los vapeadores, pues también están sujetos a normas específicas, por lo que es importante respetar las leyes estatales y locales antes de usarlos o comprarlos.

Reuniones ruidosas y con alcohol pueden chocar con las leyes locales en EE.UU. y traer consecuencias (Foto referencial: Freepik)

Estacionamiento y reglas de tránsito

Algunos comportamientos al volante, como dejar el auto en zonas no autorizadas o ignorar señales temporales en la calle, pueden terminar en multas bastante altas. Lo mismo pasa cuando estacionas frente a accesos de emergencia, bloqueas entradas o usas áreas reservadas para carga y descarga, ya que suele estar prohibido en la mayoría de las ciudades.

Para evitar inconvenientes, revisa cuáles son las normas sobre uso del cinturón de seguridad, límites de velocidad y otras reglas de manejo en los diferentes estados, ya que en varios de ellos suelen ser muy estrictos.

Tenencia de mascotas

Tener una mascota suele ser parte de la vida familiar, pero en Estados Unidos hay reglas claras sobre su registro, vacunación y control. No seguir estos requisitos, como no sacar la licencia para tu perro o permitir que los animales anden sueltos en la calle, puede ocasionar multas.

En algunas ciudades, las consecuencias van más allá del dinero e incluyen desde citaciones oficiales hasta la posibilidad de que las autoridades retengan temporalmente a la mascota.

Trámites legales y documentación

Ciertas costumbres, como confiar solo en acuerdos de palabra o dejar pasar el tiempo sin actualizar los datos en documentos oficiales, pueden terminar generando complicaciones legales en Estados Unidos. En varios estados, no reportar a tiempo un cambio de domicilio en la licencia de conducir, el registro del vehículo o incluso en algunos contratos y cuentas puede derivar en multas o trámites adicionales.

Por ello, se recomienda mantener la documentación al día y conocer las exigencias locales es clave para evitar sorpresas desagradables y procesos legales innecesarios.

Manejo de basura y reciclaje

En varios países latinoamericanos, las reglas sobre basura y reciclaje suelen ser más flexibles, pero en Estados Unidos cada ciudad establece normas precisas sobre los días de recolección, la clasificación de residuos y la forma correcta de sacar objetos voluminosos. Ignorar estas indicaciones puede terminar en multas.

Muchos latinos se sorprenden al descubrir que poner la basura en el contenedor equivocado o dejar muebles grandes en la calle sin autorización del municipio puede traducirse en sanciones económicas.

Hábitos latinos relacionados a la basura chocan con la ley en Estados Unidos (Foto referencial: Freepik)

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