Conducir en Estados Unidos puede parecer algo del día a día, sobre todo para quienes llevan años detrás del volante entre el tráfico de Los Ángeles, las autopistas de Texas o los inviernos nevados de Nueva York. Sin embargo, algo que muchos hispanos comentamos en comunidades locales, foros o grupos de Facebook es que, más allá de saber conducir bien, las infracciones más comunes no siempre tienen que ver con imprudencias o exceso de velocidad, sino con simples descuidos administrativos. Lo sorprendente es cómo esas pequeñas omisiones —como olvidar renovar el registro, no colocar el sticker nuevo o no hacer la prueba de emisiones— pueden terminar en multas elevadas, recargos o incluso la suspensión de tu licencia. Y esto no es menor: en 2026, el Department of Motor Vehicles (DMV) mantiene políticas cada vez más estrictas en todos los estados. Si bien las normas varían entre oficinas estatales —no es igual el California DMV que el Texas DMV o el de Florida— hay ciertos errores que se repiten entre los conductores, sin importar dónde vivan, y cada uno puede salir costoso.

Por eso, aquí te cuento de forma clara y directa las seis infracciones más comunes que cometen los conductores por descuido y que hoy pueden provocar multas, sanciones o la suspensión temporal del privilegio de conducir.

Los conductores en Estados Unidos deben ser conscientes de que un simple descuido puede convertirse en una multa (Foto: AFP)

1. CIRCULAR CON EL REGISTRO O STICKER VENCIDO

Este error es uno de los más comunes. Muchos conductores pagan la renovación del registro, pero olvidan colocar el nuevo sticker en la placa o siguen cargando la tarjeta vieja. Aunque el pago esté hecho, si un oficial nota el vencido durante un control, la multa igual aplica.

Revisa siempre:

Fecha de vencimiento del registro.

Que el sticker esté bien colocado y visible.

Que tengas el comprobante o recibo oficial hasta recibir la actualización.

Un simple olvido puede convertirse en una multa de varios cientos de dólares, especialmente en estados como California o Illinois, donde los controles son frecuentes.

2. NO CONTAR CON SEGURO DE AUTO VIGENTE

En la mayoría de los estados —especialmente en California, Texas y Nueva York— la ley exige tener seguro mínimo de responsabilidad civil. Conducir sin una póliza activa no solo genera multas considerables, sino que puede provocar la suspensión del registro e incluso la inmovilización del vehículo.

Desde 2026, los sistemas electrónicos del DMV permiten verificar en tiempo real la vigencia del seguro, por lo que ya no basta con mostrar un papel.

Recomendaciones:

Programa alertas de renovación.

Asegúrate de que el pago se haya procesado.

Lleva una prueba válida de cobertura (impresa o digital).

3. OMITIR LA PRUEBA DE EMISIONES (SMOG CHECK)

En lugares como California, el “smog check” es parte del proceso obligatorio para ciertos vehículos según su año y tipo. Intentar renovar el registro sin la prueba aprobada bloquea el trámite automáticamente. Si aún así se maneja con el registro vencido, el conductor recibe doble sanción: ambiental y administrativa.

Antes de renovar, verifica:

Si tu auto requiere la prueba.

Que esté aprobada y actualizada.

Que el DMV haya recibido el reporte correctamente.

4. NO REPORTAR UN CAMBIO DE DIRECCIÓN

Muchos latinos que se mudan —por trabajo, por familia o buscando mejores oportunidades— olvidan actualizar su dirección ante el DMV. Eso puede hacer que nunca recibas tus avisos de renovación o notificaciones de multas. La mayoría de los estados exige:

Reportar el cambio dentro de un plazo (generalmente 10 a 30 días).

Hacer el trámite en línea a través del sitio oficial del DMV.

Mantener actualizados tus datos personales.

Un cambio de domicilio no reportado puede transformarse en recargos por multas que nunca llegaron a tu buzón.

5. LICENCIA VENCIDA O CON CATEGORÍA INCORRECTA

Esta infracción es más habitual de lo que parece. A veces la licencia vence y el conductor ni se da cuenta, o maneja con un tipo de licencia que no corresponde, como usar una de clase C para un vehículo comercial.

Las consecuencias incluyen:

Multas elevadas.

Pérdida de puntos en el historial.

Suspensión temporal del privilegio de conducir.

En algunos estados, la renovación implica nuevas fotos o exámenes biométricos. Conviene revisarlo con tiempo para evitar complicaciones.

6. USO INDEBIDO DE PLACAS O STICKERS

Placas dañadas, ilegibles o con stickers mal colocados también se sancionan. Las autoridades suelen fijarse en detalles como una placa sucia, cubierta parcialmente o alterada.

Se considera infracción:

Placas que no correspondan al vehículo.

Stickers deteriorados o falsificados.

Colocación inadecuada del distintivo.

Mantener las placas limpias y actualizadas es una medida básica que evita problemas innecesarios durante una parada.

EL DMV puede ser muy estricto con situaciones que parecen normales en los conductores (Foto referencial: Pixabay)

RESUMEN RÁPIDO DE LAS 6 INFRACCIONES MÁS COMUNES

Infracción Posible consecuencia Registro o sticker vencido Multa y recargos Seguro sin vigencia Multa y suspensión del registro No realizar “smog check” Bloqueo de renovación y sanción No actualizar dirección Multas acumuladas y notificaciones perdidas Licencia vencida o incorrecta Multa y puntos en el historial Placas o stickers indebidos Multa y posible detención preventiva

