La cadena 7-Eleven, considerada la mayor red de tiendas de conveniencia del mundo, está llevando a cabo una importante reorganización de su negocio. Aunque cuenta con más de 85.000 establecimientos en unos 20 países y alrededor de 13.000 locales en Estados Unidos, la compañía confirmó que reducirá parte de su presencia física mientras apuesta por un modelo de tiendas más moderno y rentable.

Durante la presentación de resultados del primer trimestre fiscal de su empresa matriz, Seven & i Holdings, se informó que ya fueron cerradas 45 tiendas con bajo rendimiento, mientras que otras 30 nuevas abrieron sus puertas. Esta decisión forma parte de una estrategia anunciada meses atrás para reorganizar la red de establecimientos.

En abril, la empresa reveló que 645 tiendas de conveniencia cerrarán antes del 28 de febrero de 2027. Al mismo tiempo, el plan contempla la apertura de más de 200 nuevos locales con un formato renovado.

Según explicó un portavoz de 7-Eleven a C-Store Dive, alrededor de 200 cierres corresponden a tiendas con bajo desempeño, 350 serán convertidas en establecimientos operados por terceros y otras 95 dejarán de funcionar por motivos contractuales o por la finalización de franquicias.

La empresa busca concentrarse en locales más modernos con una oferta más amplia de alimentos preparados y servicios digitales. (Foto: AFP)

La apuesta por la comida fresca cambia el modelo de negocio

Lejos de limitarse a vender combustible, bebidas y productos rápidos, 7-Eleven busca convertirse en un destino para quienes desean comprar alimentos preparados de mayor calidad.

En su presentación de resultados, la empresa señaló que ha “continuado invirtiendo en alimentos frescos, la modernización de las tiendas y capacidades digitales para respaldar el crecimiento a largo plazo”.

Los resultados de esa estrategia ya empiezan a reflejarse en las ventas. “Estas tiendas enfocadas en los alimentos están conectando con nuestros clientes y están impulsando las ventas promedio por tienda y por día aproximadamente un 18% por encima del promedio de nuestro sistema”, afirmó el presidente de 7-Eleven, Stan Reynolds, durante la presentación de resultados del cuarto trimestre fiscal.

Miles de tiendas serán remodeladas

Como parte de los cambios, la empresa planea remodelar más de 7.000 tiendas en Norteamérica con nuevos equipos, una imagen renovada y espacios más amplios para preparar alimentos.

El nuevo formato también prioriza las bebidas, las zonas para consumir alimentos dentro de la tienda y los pedidos a domicilio.

Desde 2018, la compañía impulsa además 7NOW, su servicio de entrega disponible las 24 horas, que permite recibir miles de productos, incluidos alimentos calientes, en aproximadamente 30 minutos. El programa también ofrece una suscripción con beneficios como bebidas gratuitas, descuentos en combustible y entregas sin costo adicional.

Expertos consideran que la estrategia responde a un cambio en los hábitos de consumo y a la necesidad de fortalecer el negocio a largo plazo. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Expertos creen que el cambio responde a nuevos hábitos de consumo

Para Stephen Ellsworth, cofundador de Poppi, la decisión representa una forma inteligente de aprovechar establecimientos con bajo rendimiento.

“Este es un cambio inteligente: tomar un activo que está perdiendo dinero y convertirlo en un centro de ganancias en lugar de simplemente descartarlo por completo”, afirmó a Inc.

Sin embargo, también advirtió que “pero no se equivoquen, una medida tan agresiva me dice que la salud financiera de 7-Eleven es un problema mayor que un puñado de tiendas con bajo rendimiento. No se reestructura un modelo inmobiliario de esta manera a menos que sea necesario”.

Por su parte, Hope Neiman, directora de marketing de Tillster, sostuvo que “cinco años consecutivos de cierres netos de tiendas muestran que 7-Eleven ha estado replanteando su presencia, pero eso no necesariamente refleja una menor demanda. Simplemente indica la necesidad de adaptar el formato a la forma en que los consumidores utilizan hoy las tiendas de conveniencia”.