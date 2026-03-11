El sistema educativo público de Estados Unidos vive un momento de ajustes en varias regiones del país y el centro de Florida no es la excepción. En distritos como el Condado de Orange, donde muchas familias hispanas han encontrado trabajo, escuelas para sus hijos y una nueva vida entre Orlando, Azalea Park, Meadow Woods, Union Park y otros vecindarios, la disminución en la matrícula estudiantil ha obligado a replantear el uso de edificios, recursos y personal docente. Cuando uno revisa estas decisiones con calma, entiende que no solo se trata de números ni de estadísticas en un informe: detrás hay comunidades completas que deben adaptarse a cambios importantes, familias que se organizan con sus horarios, padres que trabajan en Disney, en hoteles o en restaurantes de la zona turística, y estudiantes que han hecho su día a día en estos planteles que ahora se preparan para cerrar sus puertas.

Eso es precisamente lo que está ocurriendo en el centro de Florida. La Junta Escolar del Condado de Orange, que administra las Escuelas Públicas del Condado de Orange (Florida), votó de forma unánime el cierre definitivo de siete planteles educativos. La decisión se tomó después de meses de análisis sobre la caída sostenida en la matrícula y las proyecciones demográficas que indican que el número de estudiantes seguirá siendo bajo en los próximos años, incluso en áreas donde la comunidad latina ha crecido.

LAS 7 ESCUELAS QUE CERRARÁN EN EL CONDADO DE ORANGE

Durante la sesión oficial de la junta escolar, cada caso fue evaluado por separado. Sin embargo, todos los cierres recibieron el mismo resultado: aprobación unánime.

Las escuelas afectadas son seis primarias y una secundaria. Para que tengas claro cuáles son, aquí te dejo un cuadro con los planteles que dejarán de operar en el área de Orlando y comunidades cercanas:

Tipo de escuela Nombre del plantel Primaria Bonneville Elementary Primaria Chickasaw Elementary Primaria Eccleston Elementary Primaria McCoy Elementary Primaria Meadow Woods Elementary Primaria Orlo Vista Elementary Secundaria Union Park Middle School

Estas instituciones forman parte del sistema de las Escuelas Públicas del Condado de Orange, uno de los distritos escolares más grandes del estado de Florida, al que acuden miles de estudiantes hispanos que viven en Orlando y sus alrededores.

Los estudiantes de esas 7 escuelas deberán ser resignados a otras (Foto: iStock)

¿CUÁNDO CERRARÁN LAS ESCUELAS?

Algo importante que aclararon las autoridades educativas es que el cierre no será inmediato. De hecho, los estudiantes todavía continuarán asistiendo a estos planteles durante el próximo ciclo escolar, lo que da cierto margen de tiempo a las familias para planear cómo se moverán a otros campus.

El calendario previsto es el siguiente:

Año escolar próximo: los estudiantes seguirán en sus escuelas actuales.

Ciclo escolar 2026-2027: comenzarán a aplicarse los nuevos límites de zonificación.

Después de la transición: los alumnos serán reasignados a otros planteles del distrito.

En otras palabras, el distrito busca que las familias tengan tiempo suficiente para prepararse antes de que los cambios entren en vigor, algo especialmente relevante para padres que trabajan en varios turnos y dependen del transporte escolar o de trayectos cortos para dejar y recoger a sus hijos.

¿POR QUÉ SE TOMÓ ESTA DECISIÓN?

Cuando uno escucha que una escuela va a cerrar, lo primero que piensa es que hay algún problema grave en ese plantel. Pero en este caso la explicación es más estructural que puntual.

Según explicó la Junta Escolar del Condado de Orange, el principal motivo es la disminución sostenida en la matrícula. En varias de estas escuelas, el número de estudiantes ha bajado durante años.

Las proyecciones del distrito también muestran que:

la población estudiantil en esas zonas no crecerá a corto plazo,

varios edificios escolares están funcionando por debajo de su capacidad,

mantener instalaciones con baja ocupación implica mayores costos operativos.

Por eso, el plan consiste en consolidar estudiantes en menos campus, optimizando el uso de los recursos del distrito y tratando de evitar recortes más drásticos en otros servicios que también afectan a las familias, como programas especiales, transporte o actividades extracurriculares.

REUNIONES CON LAS COMUNIDADES ESCOLARES

Antes de que se realizara la votación final, el distrito llevó a cabo varias reuniones informativas en los campus afectados. En esos encuentros, representantes de las Escuelas Públicas del Condado de Orange presentaron datos de matrícula y explicaron el plan de consolidación.

Familias, docentes y vecinos tuvieron la oportunidad de hacer preguntas y expresar inquietudes. Como suele ocurrir en estos casos, hubo preocupación en algunas comunidades, especialmente por el impacto que puede tener el cierre de una escuela en el vecindario: desde el tráfico en otras zonas hasta el tiempo extra que los niños pasarán en el bus escolar. Para muchas familias hispanas, la escuela del barrio es más que un lugar de estudio; también es donde se hacen eventos comunitarios, festivales culturales, reuniones de padres y hasta actividades relacionadas con tradiciones latinas.

Aun así, durante la sesión oficial del martes, la junta revisó cada plantel individualmente y, finalmente, todos los cierres fueron aprobados por unanimidad.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS ESTUDIANTES?

Una de las preguntas más importantes para las familias es qué ocurrirá con los alumnos que hoy estudian en estos centros. La respuesta del distrito es clara: ningún estudiante quedará sin escuela.

El plan contempla una redistribución hacia otros planteles cercanos dentro del mismo distrito, lo que significa que los estudiantes seguirán en el sistema público del Condado de Orange, aunque ya no en los edificios donde han estudiado hasta ahora.

¿CÓMO SERÁ LA REASIGNACIÓN?

Los estudiantes serán trasladados a otras escuelas públicas del Condado de Orange.

El distrito ya definió qué escuelas recibirán a los alumnos de cada plantel cerrado.

Los nuevos límites de zonificación se aplicarán a partir del ciclo escolar 2026-2027.

La intención, según las autoridades educativas del Condado de Orange, es que la transición sea gradual y planificada, evitando cambios abruptos para estudiantes y familias. Para muchos padres hispanos que viven en Orlando y sus alrededores, esto significa estar atentos a las comunicaciones oficiales del distrito, revisar los nuevos mapas de zonificación y, en algunos casos, reorganizar rutinas laborales y familiares.

Al final, estas decisiones siempre generan debate. Las escuelas son mucho más que edificios: representan historia, identidad comunitaria y recuerdos para miles de estudiantes, incluidos muchos hijos de inmigrantes latinos que han dado sus primeros pasos académicos en estos salones. Sin embargo, desde la perspectiva del distrito, la consolidación busca adaptar el sistema educativo a una nueva realidad demográfica en el centro de Florida y, al mismo tiempo, mantener la sostenibilidad del sistema público en un condado donde la población sigue cambiando de forma constante.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!