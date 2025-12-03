Cuando las finanzas se complican, uno termina revisando una y otra vez los números para ver de dónde podría llegar un pequeño alivio. Y en los últimos meses, he visto cómo muchas personas en Estados Unidos han tenido que hacer justo eso: buscar alternativas, preguntar por beneficios y tratar de entender qué apoyos siguen vigentes en cada estado. Lo cierto es que la incertidumbre económica sigue presente y cualquier ayuda marca la diferencia.
En medio de ese panorama, varios gobiernos estatales están avanzando con programas de reembolsos, créditos y estímulos que darán un respiro en 2026. Algunos provienen de excedentes presupuestarios; otros, de iniciativas creadas para compensar el costo de vida o reforzar la seguridad en los hogares. Aquí te presento siete estados clave —como California, Florida, Colorado y Nueva York— que ya confirmaron beneficios que podrían sumar cientos o incluso miles de dólares.
CALIFORNIA: EL CRÉDITO CLIMÁTICO Y SUS PAGOS SEMESTRALES
El California Climate Credit sigue siendo uno de los apoyos más consistentes. Este crédito aparece automáticamente en las facturas de electricidad dos veces al año, en abril y octubre, y se financia a través del programa de límites y comercio de emisiones. La idea es que el dinero que las empresas pagan por contaminar vuelva a las familias, algo que se ha convertido en un sostén adicional ante el aumento de costos de servicios públicos.
COLORADO: REEMBOLSOS PARA VIVIENDA Y CALEFACCIÓN
Colorado mantiene el Property Tax/Rent/Heat Credit (PTC), un programa diseñado para adultos mayores, viudos, personas con discapacidad y residentes de bajos ingresos. El beneficio puede llegar hasta US$1,154 al año, con solicitudes abiertas hasta finales de 2026 para quienes buscan recibir el pago correspondiente al año fiscal 2024. Además, gracias a la TABOR (Taxpayer’s Bill of Rights), el estado distribuye parte de sus superávits según el ingreso bruto ajustado.
FLORIDA: HASTA $10,000 PARA REFORZAR VIVIENDAS
El programa My Safe Florida Home (MSFH) sigue proporcionando inspecciones gratuitas y reembolsos a propietarios que quieran reforzar sus casas contra huracanes. La fórmula es simple: por cada dólar invertido, el estado aporta dos. El tope es de US$10,000, lo que convierte a Florida en uno de los estados con mayor beneficio económico directo. El financiamiento aprobado por la Legislatura para 2025–2026 supera los US$280 millones.
NUEVA JERSEY: BENEFICIOS CONSOLIDADOS EN UN SOLO FORMULARIO
Nueva Jersey unificó varios de sus programas más importantes en la solicitud estatal PAS-1, lo que simplifica trámites para quienes buscan apoyos como StayNJ, Senior Freeze y ANCHOR. Este último puede otorgar hasta US$1,750, mientras que los pagos de Senior Freeze ya están en curso y los de StayNJ comenzarán de forma trimestral en 2026. El estado inició el proceso en marzo de 2025 y estableció la fecha límite en octubre del mismo año.
NUEVA YORK: REEMBOLSOS POR INFLACIÓN Y ALIVIOS ESCOLARES
Nueva York avanza con un cheque de reembolso por inflación de hasta US$400, dirigido a quienes declaran impuestos conjuntos por debajo de US$300,000 o individuales inferiores a US$150,000. El depósito llega de manera automática. Adicionalmente, el programa School Tax Relief (STAR) ofrece créditos a propietarios elegibles, aunque en este caso sí se requiere una solicitud formal. Es uno de los estados con más alternativas activas en 2026.
PENSILVANIA: APOYO PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El Property Tax/Rent Rebate Program de Pensilvania puede devolver hasta US$1,000 a residentes mayores de 65 años, viudos de 50 años o más y adultos con discapacidad. La fecha límite vigente para su solicitud es el 31 de diciembre de 2025, pero debido a la alta demanda, muchos asesores recomiendan presentarla lo antes posible. Los fondos son limitados y suelen agotarse rápido.
VIRGINIA: REEMBOLSOS VINCULADOS AL EXCEDENTE ESTATAL
Virginia también participa en la devolución de fondos excedentes. Los residentes pueden recibir US$200 si presentan declaraciones como individuos, o US$400 si están casados y declaran en conjunto. Sin embargo, el monto no puede superar la obligación tributaria estatal. Para calificar, los contribuyentes debían haber presentado sus impuestos antes del 3 de noviembre de 2025, fecha clave para asegurar el beneficio.
