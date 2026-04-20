Estados Unidos es una de las sedes oficiales para que se lleve a cabo la Copa Mundial de la FIFA 2026 ; este evento deportivo representa una gran oportunidad para decenas de inmigrantes que deseen obtener ingresos económicos , ya que el país recibirá miles de fanáticos. En caso planifiques sacar provecho con la finalidad de obtener ganancias económicas, te brindaré unas ideas de negocio que sí te generarían rentabilidad durante los encuentros de selecciones que se disputarán en el territorio estadounidense. Presta atención a los siguientes párrafos.

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La presencia de turistas no solo se registrará durante los partidos oficiales; es seguro que estos fanáticos arribarán al país semanas previas para organizar sus estadías y aprender los caminos para asistir a los recintos deportivos. Entonces, la oportunidad de negocio se extiende por más días.

Lo interesante es que no necesitas invertir grandes cantidades de dinero, ya que algunas ideas solo requieren de tiempo y constancia. De ser perseverante, es altamente probable que obtengas altos ingresos en cuestión de días.

La Copa del Mundo se trata del evento deportivo más importante del fútbol, provocando que millones de fanáticos estén pendientes de cada encuentro. (Crédito: Julio Cesar AGUILAR / AFP) / JULIO CESAR AGUILAR

En qué ciudades de EE.UU. se desarrollarán los encuentros por la Copa del Mundo 2026

Según el portal oficial de la FIFA, las ciudades de EE.UU. seleccionadas como sedes de los encuentros deportivos son el Área de la Bahía (San Francisco), Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia y Seattle.

Entonces, si eres inmigrante y resides en alguna de las localidades mencionadas, no tienes por qué perder tiempo; es una excelente ocasión para que emprendas un negocio temporal y accedas a buenos ingresos económicos.

7 ideas de negocios para inmigrantes en EE.UU. durante la Copa del Mundo 2026

SERVICIO DE TRANSPORTE

Los grupos de fanáticos estarán buscando servicios de transporte privado para que se trasladen hacia los estadios o puntos de interés; entonces, es una excelente oportunidad para cumplir con ello, especialmente porque las tarifas suelen incrementarse.

VENTA DE COMIDA RÁPIDA

Ciertos turistas tendrán curiosidad por probar nuevos manjares. Entonces, se trata de una buena ocasión para que prepares distintos platos del país que eres originario. Si cuentas con buena sazón, tendrás muchos comensales.

VENTA DE ACCESORIOS LOCALES

Puedes realizar una mínima inversión con la compra de accesorios de la ciudad sede. Los fanáticos querrán llevarse un recuerdo del lugar que visitarán.

La venta de accesorios locales también suele generar interés de los turistas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

GUÍA TURÍSTICO

Muchos seguidores no solo llegarán a la ciudad sede para visualizar el encuentro deportivo; también querrán conocer la historia de la localidad que estén visitando. Entonces, también es una buena opción para generar ingresos.

CREAR CONTENIDO PARA REDES SOCIALES

Este evento deportivo ofrece una buena posibilidad para que destaques en plataformas digitales. Entonces, si eres constante con la publicación de videos relacionados al Mundial, puedes incrementar tus seguidores y será cuestión de tiempo para que obtengas patrocinios.

ALQUILER A CORTO PLAZO

En caso eres propietario de una vivienda situada en una ciudad sede del Mundial, puedes alquilarla. Ciertos turistas querrán arrendar un espacio durante la celebración de estos partidos en el territorio estadounidense.

PUNTOS DE ENCUENTRO PARA VISUALIZAR PARTIDOS

Si tienes un restaurante o bar, puedes posicionarla como un punto de encuentro clave para que los aficionados observen cualquier partido de la Copa del Mundo. De esa manera, los turistas consumirán lo que ofreces en tu negocio.

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