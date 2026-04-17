Conseguir una vacante en un programa de cuidado infantil temprano en Nueva York sigue siendo, para muchas familias, una especie de carrera contra el reloj. Entre horarios de trabajo, traslados largos en el subway, costos elevados y la necesidad de encontrar un espacio confiable para los más pequeños, no son pocos los padres que pasan semanas —y a veces meses— buscando una opción que de verdad les funcione. En una ciudad donde cada barrio tiene su propio ritmo, desde el Bronx hasta Queens o Brooklyn, una plaza en un programa gratuito puede marcar una diferencia enorme en la vida cotidiana de hogares latinos que sostienen la ciudad con jornadas largas y presupuestos ajustados. Ahora, la administración local anunció una nueva expansión que busca aliviar parte de esa presión: siete centros gratuitos de educación infantil abrirán este otoño en distintos puntos de New York City.

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¿QUÉ SE SABE DE LOS NUEVOS CENTROS?

De acuerdo con el anuncio realizado por el alcalde Zohran Mamdani y el responsable del sistema escolar Kamar Samuels, estos nuevos espacios sumarán alrededor de 240 plazas adicionales para niños de 3 años dentro del programa conocido como 3-K.

No es un detalle menor. Para muchas familias trabajadoras, especialmente en comunidades hispanas donde abuelos, tíos y vecinos suelen formar parte de la red de apoyo diaria, contar con un servicio público y sin costo puede aliviar mucho más que una agenda: también quita peso económico, logístico y emocional.

Además, las autoridades adelantaron que no se trata solo de nuevas sedes. También se prevé ampliar la capacidad en proveedores ya existentes, lo que podría abrir todavía más vacantes en los próximos meses.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani está implementando varias medidas en favor de los cuidados infantiles (Foto: AP)

¿DÓNDE ESTARÁN UBICADOS LOS NUEVOS CENTROS 3-K?

Para tener una idea más clara, estos son los nuevos centros que abrirán en distintos distritos de la ciudad:

Distrito 11 – 1107 East Gun Hill Rd.

Distrito 15 – 274 Atlantic Avenue.

Distrito 22 – 1326 East 57 St.

Distrito 24 – 63-57 Fresh Pond Rd.

Distrito 24 – 104-72 Roosevelt Avenue.

Distrito 24 – 47-00 76th St.

Distrito 25 – 18-31 131st St.

Como ves, la distribución apunta a varias zonas de la ciudad, algo que responde a la demanda de comunidades donde el acceso a educación temprana gratuita suele ser especialmente competitivo.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

Aquí es donde muchas familias suelen tener dudas. El programa 3-K está dirigido a:

Niños que cumplen 3 años durante el año calendario correspondiente.

Familias residentes en Nueva York.

Hogares que aplican a través de la plataforma oficial MySchools.

Un detalle importante:

Si ya aplicaste, recibirás un correo con instrucciones para actualizar tu solicitud.

Si no llegaste a inscribirte a tiempo, todavía puedes anotarte en listas de espera.

¿POR QUÉ ESTA EXPANSIÓN ES RELEVANTE?

Seguir de cerca este tema importa porque refleja un problema que muchas familias conocen muy bien: la falta de acceso equitativo a educación temprana de calidad. En los últimos años, la ciudad ya había sumado más de 1,000 plazas en 56 códigos postales, pero la demanda sigue alta, sobre todo en barrios donde el costo de vida no da tregua.

Lo interesante de esta nueva fase es el enfoque. Según explicaron las autoridades, los centros fueron seleccionados tomando en cuenta:

Necesidad de la comunidad.

Disponibilidad de cupos.

Infraestructura lista para operar.

Posibilidad de abrir en el próximo ciclo escolar.

Eso, en teoría, debería ayudar a que los nuevos espacios se abran justo donde más se necesitan.

LO QUE CONVIENE TENER EN CUENTA

Si estás siguiendo este tema o preparas una nota sobre educación, hay algo clave: esta expansión no resuelve por completo el problema, pero sí marca una señal importante. El crecimiento del programa 3-K en Nueva York muestra que la ciudad sigue apostando por la educación inicial como parte central de su política pública.

Y para las familias, especialmente las latinas que cada mañana cruzan la ciudad entre trabajo, escuela y cuidado del hogar, la noticia deja un mensaje concreto: habrá más oportunidades que antes.

Nueva York ha habitado más vacantes para el cuidado infantil de niños de 3 años (Foto: Imagen referencial creada por el Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

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