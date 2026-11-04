Ir al médico, comprar alimentos o visitar a la familia supone un gasto de transporte que puede pesar en el bolsillo de los adultos mayores de Nueva York, especialmente cuando dependen de ingresos fijos. Para ofrecer otra alternativa, New York University (NYU) anunció la apertura de siete rutas de autobuses gratuitos a vecinos elegibles de Manhattan y Brooklyn desde el 2 de noviembre de 2026. El programa piloto contempla hasta 50 cupos iniciales y exige tener al menos 65 años, residir dentro de tres distritos comunitarios específicos y recibir autorización antes de abordar. No implica viajes sin costo en toda la red de la MTA: se limita al sistema universitario.

Los trayectos conectan Greenwich Village, el Lower East Side, partes de Chinatown, Stuyvesant Town, Peter Cooper Village y Downtown Brooklyn. La propuesta ofrece una opción adicional para desplazarse entre esos sectores, aunque su utilidad dependerá de las paradas disponibles y del destino de cada pasajero.

La New York University ha habilitado un programa piloto que beneficiará a 50 adultos mayores de NYC (Foto: NYU)

¿QUIÉNES PUEDEN VIAJAR GRATIS EN LOS AUTOBUSES DE NYU?

La convocatoria está dirigida a personas de 65 años o más cuyo domicilio se encuentre dentro de las siguientes jurisdicciones:

Condado Distrito comunitario elegible Manhattan Manhattan Community Board 2 Manhattan Manhattan Community Board 3 Brooklyn Brooklyn Community Board 2

Además de cumplir las condiciones de edad y residencia, cada interesado debe presentar una solicitud y obtener el visto bueno de la institución. La selección se realizará por orden de llegada, hasta completar la capacidad inicial.

Vivir en alguno de esos sectores no garantiza el acceso automático. Tampoco corresponde describir la iniciativa como exclusiva para ciudadanos estadounidenses: los requisitos publicados se refieren al domicilio y a la edad, sin enumerar la ciudadanía como condición.

¿CUÁLES SON LAS SIETE RUTAS INCLUIDAS?

La red habilitada para los participantes aprobados comprende los siguientes recorridos:

Ruta Recorrido A Washington Square a Downtown Brooklyn. B Zona al sur de Washington Square. C Washington Square a Stuyvesant Town. E Zona al norte de Washington Square hasta NYU Langone Medical Center. F Zona al norte de Washington Square, a lo largo de la Tercera Avenida. G West Village hasta Greenwich Residence Hall. W Servicio de fin de semana que combina los recorridos B, E y G.

La conexión hacia Downtown Brooklyn permite trasladarse entre ambos campus, mientras que el trayecto hasta NYU Langone Medical Center puede resultar útil para quienes tengan ese destino. Antes de salir, conviene revisar las paradas y los avisos operativos.

Estos vehículos pertenecen al transporte universitario, no a las líneas de la Metropolitan Transportation Authority (MTA). Por lo tanto, la aprobación no concede gratuidad en el subway ni en los buses de esa agencia.

¿CÓMO SOLICITAR EL BENEFICIO?

El trámite requiere completar un formulario en papel y esperar la evaluación correspondiente. Según el calendario anunciado, el documento estaría disponible para descargar en la página oficial “Community Shuttle Bus Pilot” a partir del 2 de noviembre.

Los pasos previstos son:

Consultar el sitio de NYU y localizar la solicitud. Completar los datos requeridos en formato físico. Seguir las instrucciones de entrega. Esperar la revisión y aprobación. Obtener la NYU Affiliate ID Card, necesaria para abordar sin pagar.

Esta credencial acredita el acceso al servicio; presentar la documentación no sustituye la autorización. Quienes necesiten aclaraciones sobre el procedimiento pueden comunicarse mediante estos canales:

La convocatoria fija un máximo inicial de 50 participantes, pero no informa cuántos lugares continúan disponibles. Ese dato debe confirmarse directamente con la universidad antes de iniciar la gestión.

La universidad aprobará el beneficio tras la presentación de una solicitud (Foto: NYU)

HORARIOS Y SEGUIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS

Durante el año académico, NYU anuncia operaciones de lunes a viernes, entre las 7:00 a. m. y la medianoche. También dispone de una alternativa para los fines de semana, con limitaciones durante el verano y los recesos.

Aspecto Información anunciada Operación entre semana De lunes a viernes, de 7:00 a. m. a medianoche durante el año académico. Fin de semana Ruta W, que combina los recorridos B, E y G. Verano y recesos académicos Servicio limitado. Seguimiento Mapa en tiempo real y avisos sobre cambios operativos.

La franja general no significa que todas las rutas mantengan idéntica frecuencia. Los usuarios aprobados podrán consultar la ubicación de las unidades para organizar sus salidas y reducir esperas.

Para una cita médica, las compras de la semana o un encuentro familiar, resulta importante comprobar tanto el trayecto de ida como las opciones de regreso. El mapa y las alertas permitirán anticipar posibles modificaciones.

¿QUIÉN IMPULSÓ LA INICIATIVA Y QUÉ ALCANCE TIENE?

El concejal Harvey Epstein promovió la propuesta junto con NYU para ampliar las alternativas de movilidad de los vecinos mayores. Al presentar el piloto, destacó su potencial para aliviar la presión económica sobre quienes dependen de ingresos fijos.

Por su parte, la presidenta de la institución, Linda G. Mills, vinculó esta apertura con el fortalecimiento de las relaciones comunitarias en los barrios cercanos a sus instalaciones.

Aunque el anuncio recoge expectativas de una futura ampliación, no establece fechas ni cupos adicionales. El alcance confirmado permanece limitado a los primeros 50 participantes elegibles.