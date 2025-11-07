Si tienes un vuelo previsto para este fin de semana, sus planes de viaje corren riesgo. Se anticipa un potencial desorden en el transporte aéreo a partir de este viernes 7 de noviembre, dado que 40 terminales aéreas principales de Estados Unidos—incluyendo puntos clave como Nueva York, Miami, Los Ángeles, Chicago y Dallas— disminuirán sus operaciones en un 10%.

La medida fue implementada a raíz de una directriz federal destinada a aliviar la sobrecarga laboral del personal de control de tráfico aéreo, cuya plantilla se vio reducida debido a la clausura gubernamental. Las cancelaciones de vuelos, que comenzaron este jueves, afectarán a cerca de 700 servicios aéreos programados para el viernes, según datos del rastreador FlightAware. Este número de suspensiones, que casi cuadriplica el del día anterior, tiene previsiones de incremento.

Aeropuertos en Los Ángeles, Dallas, Atlanta y Denver son afectados

Entre los 40 aeropuertos designados por la Administración Federal de Aviación (FAA) se encuentran importantes hubs ubicados en más de dos docenas de estados. Destacan nodos de tráfico aéreo como Los Ángeles, Dallas, Atlanta, Denver y Charlotte (Carolina del Norte).Diversos aeropuertos en aglomeraciones urbanas, tales como Nueva York, Houston, Chicago y Washington, sufrirán un impacto.

American Airlines anunció una reducción de sus operaciones, lo que se traduce en 220 cancelaciones diarias. Además, Delta Airlines informó de la suspensión de unos 170 vuelos programados para el viernes, mientras que Southwest Airlines, según reportó CNN, eliminó 100 trayectos previstos para el mismo día.

Cierre de gobierno ha dejado sin sueldo a decenas de miles de controladores aéreos

Decenas de miles de trabajadores esenciales, incluidos vigilantes de aeropuertos y controladores de tráfico aéreo, se han quedado sin remuneración debido al cierre de la Administración, lo que ha provocado una crisis de personal. Como consecuencia, el jueves se reportaron más de 5,500 vuelos demorados y 160 suspendidos en todo el país (según FlightAware), obligando a los viajeros a enfrentar largas filas en los puntos de control de seguridad.

